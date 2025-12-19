A murit prestigiosul analist economic Mircea Coșea la 83 de ani. În urmă cu 2 săptpmâni și-a lansat ultima carte "Jurnal pe frontul războiului comercial"

Mircea Coșea, unul dintre cei mai vocali analiști economici din România, profesor universitar și fost politician, a murit, joi la vârsta de 83 de ani. Coșea a fost una dintre cele mai cunoscute figuri ale economiei românești, implicat în multiple proiecte de reformă economică și consiliere guvernamentală. A ocupat funcții importante atât în administrația publică, cât și în mediul academic, fiind apreciat pentru expertiza sa în politici fiscale și economice.

Pe lângă activitatea sa guvernamentală, Mircea Coșea a fost profesor la Academia de Studii Economice din București. Între 1993 și 1996, Coșea a fost Ministru de Stat și Președinte al Consiliului pentru Reformă în Guvernul Văcăroiu, având un rol cheie în crearea pieței de capital din România. A fost deputat în Parlamentul României în două mandate (1996-2000 și 2004-2008). În 2007, odată cu aderarea României la UE, a reprezentat țara în Parlamentul European. În perioada 1973-1980, a lucrat ca expert în prognoză economică în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU, la Geneva.

Pe 4 decembrie profesorul postase pe Facebook următorul mesaj:

''Săptămâna trecută am avut probleme de sănătate, ceea ce nu este surprinzător la vârsta mea. Am fost internat la Spitalul Floreasca, etajul 2 salonul 227. Domnul prof. dr Mircea Beuran, preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale, m-a «reparat» şi de această dată. (...) Stimaţi prieteni, sănătatea este mai bună decât toate, dar uneori ea depinde nu doar de ştiinţa medicală, ci şi de modul cum aceasta este aplicată. În cazul de faţă am văzut şi am simţit pe propria piele cum ştiinţa eminentului profesor s-a aplicat de către o categorie puţin cunoscută a mediului sanitar, aceea a asistenţilor medicali. Cum spuneam, am fost internat în salonul 227 etaj 2 Floreasca. Este un salon post operatoriu cu 10 paturi. Meseria mea, care timp de aproape 60 de ani mi-a intrat în sânge, nu m-a lăsat ca între branule, perfuzii şi colectări să nu «analizez» modul cum funcţionează sistemul sanitar, pe un eşantion reprezentat de salonul cu pacienţi aflaţi în chinurile durerilor şi stresului post operatoriu. Concluzia: surprinzătoare, dar adevărată: o săptămâna, 24 din 24 am asistat la o activitate de excelenţă. Doamnele şi domnişoarele asistente au performat la cel mai înalt nivel de competenţă, de responsabilitate şi de comportament super civilizat, de o empatie permanentă faţă de fiecare pacient în parte. Dacă nu ar fi aparent incompatibilă cu «spitalul» pot spune că îşi practică meseria cu eleganţă. De ziua României, fiind pacient, m-am simţit şi eu mândru că sunt român pentru că beneficiam de înalta calitatea a muncii unor românce: doamnele şi domnişoarele asistente medicale.''

După 2 zile, pe 6 decembrie, profesorul Coșea a lansat la GAUDEAMUS ultima sa carte, JURNAL PE FRONTUL RĂZBOIULUI COMERCIAL, Editura ''România de mâine'', ceea ce avea să fie nu doar un eveniment cultural, ci și unul de tip simbolic, pentru cineva ca dânsul, un om ce și-a dedicat viața studiului, analizei și scrisului.