I se spune „The Hum", iar fenomenul este raportat în orașe din întreaga lume - Oameni perfect sănătoși au ajuns în pragul disperării

Există un sunet care nu poate fi auzit de toți dar care se simte în oase... Un murmur greu, profund, ca un motor îngropat în pământ, care nu se oprește niciodată. I se spune „The Hum", iar fenomenul este raportat în orașe din întreaga lume: Taos, Bristol, Windsor, Auckland, Largs și multe altele în care oameni diferiți, din culturi diferite, descriu exact același zgomot.

Unii îl aud ca pe o vibrație joasă în urechi, alții ca pe o presiune în piept, iar alții doar simt o neliniște inexplicabilă care apare odată cu el. Cel mai straniu lucru este că doar o mică parte din populație pare capabilă să perceapă această ciudată vibrație. Autoritățile au investigat fiecare caz cunoscut. Ingineri, specialiști în acustică, geologi și echipe de intervenție au verificat conducte, rețele electrice, fabrici, instalații industriale și surse naturale de vibrații. În unele locuri au oprit fabrici întregi pentru a vedea dacă fenomenul dispare. Hum-ul a continuat exact la fel, ca și cum sursa lui ar fi situată dincolo de orice echipament uman. În rapoarte apare același verdict, indiferent de oraș: niciun aparat, nicio mașină, nicio vibrație identificabilă. Doar un sunet fără origine.

Explicația cea mai des menționată este legată de infrasunete, vibrații aflate sub 20 de hertzi, prea joase pentru a fi percepute ca sunet, dar suficient de puternice pentru a afecta corpul. Aceste frecvențe declanșează anxietate, greață, presiune în urechi, migrene, palpitații și în unele cazuri chiar halucinații vizuale. Animalele reacționează instinctiv la ele iar unele chiar le folosesc. Elefanții comunică la kilometri distanță prin infrasunete, iar tigrul emite un răget de joasă frecvență pentru an induce frică paralizantă pradei sale. Corpul uman, deși nu le „aude", răspunde la aceste vibrații cu aceeași reacție primitivă de alertă.

Un experiment celebru din Anglia confirmă această legătură. În anii '90, inginerul Vic Tandy lucra într-un laborator pe care angajații îl credeau bântuit. Oamenii vedeau umbre în colțul ochilor și simțeau o prezență în spatele lor. Adevărul era mai ciudat decât orice poveste cu fantome. În încăpere exista un ventilator industrial care vibra la 18,9 Hz, aproape exact la frecvența cu care începe să vibreze globul ocular uman. Ochii tremurau imperceptibil, iar creierul completa golurile cu imagini inexistente. Când ventilatorul a fost oprit, aparițiile au dispărut instant.

Dar „The Hum" nu este doar o curiozitate naturală. Există și o latură mai întunecată, puțin cunoscută publicului larg. Pe Google Patents există zeci de brevete oficiale pentru dispozitive capabile să inducă panică, dezorientare sau neliniște prin vibrații joase. Vorbim despre tehnologii publicate, nu despre speculații: metode de influențare a emoțiilor, sisteme de transmitere subliminală a informațiilor, aparate care pot altera stări mentale fără sunet audibil. Sunt documente recunoscute care confirmă că oamenii pot crea intenționat frecvențe pe care corpul le simte, dar urechea nu le percepe.

În ultimii ani, în câteva proteste din Europa, inclusiv în cele intens mediatizate din Serbia, participanții au raportat brusc greață, panică, dezorientare și presiune în piept, fără gaze lacrimogene și fără dispozitive vizibile. O atmosferă apăsătoare apărea dintr-o dată, iar mulțimea începea să se retragă instinctiv. Nu a existat nicio explicație oficială. Doar simptome care seamănă izbitor de mult cu expunerea la unde joase.

„The Hum" rămâne unul dintre cele mai tulburătoare mistere moderne. Unele teorii îl atribuie vibrațiilor geologice naturale ale Pământului, altele interacțiunilor dintre câmpurile electromagnetice și ionosferă, iar altele unor tehnologii despre care nu se vorbește public. Nicio ipoteză nu explică însă toate cazurile și niciuna nu justifică de ce doar anumiți oameni îl aud, în timp ce alții nu simt mare lucru.

Partea cu adevărat tulburătoare este ce se întâmplă cu cei care îl percep constant. Pentru unii, „The Hum" nu este un mister interesant, ci o tortură zilnică. O vibrație care nu dispare nici în miez de noapte, nici când își acoperă urechile, nici când se mută în altă cameră. Oameni de altfel perfect sănătoși au ajuns în pragul disperării. Unii și-au vândut casele, convinși că zgomotul provine din apropiere, doar ca să descopere că Hum-ul îi urmărește în și alte locuri. Au existat rapoarte oficiale despre persoane care au cedat psihic din cauza insonniei, anxietății și izolării produse de acest sunet invizibil. Când doar tu „auzi" ceva ce ceilalți nu percep deloc, realitatea devine strâmbă, iar lumea începe să pară ostilă.

Ceea ce știm cu certitudine este că lumea este plină de vibrații pe care nu le percepem. Există sunete care ne ating corpul fără să stimuleze urechea. Există frecvențe care ne pot tulbura mintea, emoțiile și percepțiile fără să realizăm vreodată de ce. Iar „The Hum" poate fi una dintre cele mai clare dovezi că nu toate lucrurile invizibile sunt inofensive. Unele ne ating direct, din adâncurile pământului sau din surse necunoscute, modelând în tăcere felul în care ne simțim, gândim și reacționăm.