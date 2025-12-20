Warren Buffett a dezvăluit regula 90/10: O strategie simplă de a face bani, nu îți trebuie expertiză

Legendarul om de afaceri Warren Buffett a reușit recent să adune un munte de bani cash: numai puțin de 381 de miliarde de dolari, un adevărat record. Americanul poreclit "Oracolul din Omaha" a dezvăluit regula 90/10, care reprezintă o strategie simplă de a face bani. Strategia 90/10 a lui Warren Buffett presupune alocarea a 90% din active către un fond din indexul S&P 500 al bursei din SUA, cu costuri reduse și 10% către obligațiuni de stat pe termen scurt.

Regula 90/10 oferă simplitate, comisioane mai mici și potențialul unor randamente mai mari. Strategia se bazează pe randamentele istorice ale indicelui S&P 500, precum și pe scepticismul lui Buffett cu privire la performanța managerului mediu de fonduri, potrivit Investopedia.

Ideea este simplă: majoritatea oamenilor nu au expertiza necesară pentru a lua decizii excelente cu privire la investițiile în acțiuni individuale - nu luați asta ca pe o lovitură, deoarece administratorii de fonduri de pe Wall Street nu reușesc adesea să egaleze randamentele fondurilor indexate simple. "Așadar, economisiți bani la comisioanele de administrare, pariați pe economia americană și aveți răbdare", spune Buffett.

Buffett a explicat strategia 90/10 într-o scrisoare din 2013 adresată investitorilor Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A). Un devotat al legendarului investitor de valoare Benjamin Graham, Buffett a descris investițiile ca fiind cumpărarea de „porțiuni mici de afaceri" și a remarcat că investitorul obișnuit nu are abilitățile de a analiza companiile în mod similar.

„Am vești bune pentru acești neprofesioniști: investitorul tipic nu are nevoie de această abilitate. Per total, afacerile americane au mers minunat de-a lungul timpului și vor continua să o facă."

De fapt, investitorul tipic nu are nevoie nici de administratorii de fonduri de astăzi sau de comisioanele acestora, a spus Buffett. El a criticat mult timp majoritatea administratorilor de active, menționând că majoritatea nu pot depăși constant indicele S&P 500.

În aceeași scrisoare, Buffett a continuat să explice că, în testamentul său, l-a sfătuit pe administratorul numit să investească în același mod numerarul pe care intenționa să-l lase soției sale (acțiunile sale Berkshire Hathaway vor merge în scopuri caritabile): 90% într-un fond indexat S&P 500 „cu costuri foarte mici" și 10% în obligațiuni guvernamentale pe termen scurt.

„Cred că rezultatele pe termen lung ale trustului în urma acestei politici vor fi superioare celor obținute de majoritatea investitorilor - fie că sunt fonduri de pensii, instituții sau persoane fizice - care angajează manageri cu comisioane mari", a scris el.

Există două elemente de bază ale strategiei de investiții 90/10. Investiți 90% din activele dvs. lichide într-un fond indexat S&P 500 cu costuri reduse (Buffett a recomandat Vanguard). Buffett susține că acțiunile vor continua să ofere randamente mai mari pe termen lung decât obligațiunile sau numerarul.

Investiți restul de 10% în obligațiuni guvernamentale pe termen scurt, cum ar fi bonurile de trezorerie ale SUA. Acest lucru asigură lichiditatea (capacitatea dumneavoastră de a cumpăra sau vinde cu relativă ușurință), reducând în același timp riscul general în perioadele de scădere a pieței.

Ideea este de a maximiza creșterea pe termen lung cu investiția largă în acțiuni, menținând în același timp o rezervă mică de numerar și minimizând comisioanele de administrare care pot afecta randamentele portofoliului.

Regula 90/10 a lui Warren Buffett este o strategie simplă, cu costuri reduse, care se aliniază cu credința sa de lungă durată în puterea economiei americane și cu scepticismul său față de administratorul de fonduri profesionist obișnuit.