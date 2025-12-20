Cea mai lungă noapte a anului. Superstiții de solstițiul de iarnă: De ce nu e bine să fii singur în noaptea de 21 decembrie

Duminică, 21 decembrie, va fi cea mai lungă noapte din an, fapt ce marchează solstițiul de iarnă, iar astronomic înseamnă începutul iernii în emisfera nordică, unde se află și România. Fenomenul va avea loc duminică, 21 decembrie, la ora 17:03, ora României, susțin astronomii.

Din această zi și până la solstițiul de vară, din 21 iunie 2026, durata zilei va începe să crească treptat, iar noaptea se va scurta. În timpul solstițiului de iarnă, nopțile ating cea mai mare durată din întregul an deoarece Soarele urcă foarte puțin pe cer și rămâne vizibil pentru un interval scurt. La amiază, la latitudinea medie a României, în jur de 45°, astrul se ridică la doar aproximativ 21° deasupra orizontului.

În aceste condiții, ziua ajunge la minimul anual - în București, aproximativ 8 ore și 50 de minute - în timp ce noaptea atinge durata maximă, de aproape 15 ore și 10 minute. Spre deosebire de solstițiul de vară, la solstițiul de iarnă Soarele rămâne foarte jos pe cer chiar și la mijlocul zilei. Din acest motiv, razele sale ajung sub un unghi redus, iar umbrele obiectelor devin mai lungi decât în orice altă zi a anului. În emisfera sudică, fenomenul se petrece invers, marcând începutul verii astronomice.

Cuvântul "solstițiu" vine din limba latină „solstitium", adică din termenii „sol", care se traduce prin „soare", și „sitium", derivat al cuvântului „stiti", care înseamnă „a se opri" - adică prin "soare nemișcat". În tradiția populară românească, solstițiul marchează reînnoirea energiei casei și familiei. În unele regiuni, oamenii aprind focuri ritualice, curăță gospodăria și pregătesc alimente pentru a alunga spiritele rele și a atrage noroc în noul an, mai arată sursa citată.

Potrivit tradiției orale românești, dacă în nopțile în care se produce solstițiul feriga înflorește miraculos, iar cei care reușesc să vadă asta, atunci se vor bucura de noroc în dragoste și spor în casă. Se zice că nu este bine să fii singur în cea mai lungă noapte din an, ci să cauți compania celor dragi, iar dacă solstițiul te găsește singur în casă, atunci vei fi singur până la următorul solstițiu. Nu e bine nici să ieși singur pe stradă, mai ales noaptea, pentru că riști să te întâlnești cu spiritele rele. Tot în această zi românii obișnuiesc să dea de pomană oamenilor nevoiași care se oferă pentru sufletele celor adormiți.