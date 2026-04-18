A fost descoperit "Cimitirul" Cartelurilor mexicane - locul unde au disparut 130.000 de oamenii despre care nimeni nu mai știe nimic

Grupurile de căutare a persoanelor dispărute din Mexic au anunţat vineri descoperirea a peste 1.000 de fragmente osoase în apropierea unui lac din Ciudad de Mexico, unde autorităţile efectuează săpături de mai bine de o săptămână.

Fenomenul dispariţiilor în această ţară a apărut în 2006, când autorităţile au lansat o ofensivă militară controversată împotriva cartelurilor de droguri, care a declanşat o escaladare a violenţelor din partea grupurilor criminale şi abuzuri din partea forţelor de securitate. De atunci, au fost înregistrate peste 130.000 de dispariţii. De zece zile, autorităţile din Mexico conduc operaţiuni de căutare în lacul Chalco, situat în estul capitalei.

Însă aceste cercetări s-au transformat „într-o criză medico-legală de proporţii incalculabile", au denunţat într-un comunicat cinci colective de cercetare şi familii independente din oraşul şi statul Mexico, care consideră că autorităţile nu îşi îndeplinesc corespunzător atribuţiile. Potrivit relatărilor unei membre a unui colectiv care a participat la operaţiunile de căutare, activiştii au găsit fragmente osoase în zone în care solul fusese deja analizat de parchetul local.

Militanţii au anunţat „cu durere şi indignare" descoperirea a „cel puţin 1076 de rămăşiţe şi fragmente osoase". Complexitatea săpăturilor într-un teren lacustru nu trebuie să fie o „scuză pentru a întârzia procesele de cercetare şi conservare", au adăugat aceştia.

Într-un raport din 13 aprilie, procuratura din Mexico a anunţat descoperirea a 317 „elemente osoase care, conform analizelor preliminare, ar putea corespunde cel puţin trei persoane". În cadrul unei întâlniri cu autorităţile din capitală, colectivele au solicitat vineri ca cercetările să fie efectuate fără întrerupere până la procesarea completă a sitului.

La începutul lunii aprilie, un raport al Comitetului Naţiunilor Unite pentru dispariţii forţate (CED) a scos la iveală complicitatea agenţilor statului în dispariţiile forţate, constituind o „crimă împotriva umanităţii". Preşedinta Claudia Sheinbaum i-a acuzat pe aceşti experţi că ignoră progresele realizate recent de guvernul său în această privinţă. Mexicul va găzdui meciuri la Cupa Mondială, care începe la 11 iunie, alături de SUA şi Canada.