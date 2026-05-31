Cât e amenda pentru rufe întinse la uscat pe sârmă, la fereastră, în funcție de oraș: Câmpina, Constanța, Craiova, cele mai mari sume. Cum stau Sectoarele din București
Postat la: 31.05.2026 |
Uscarea rufelor pe sârmele montate în fața blocului poate fi sancționată cu amenzi de până la 2.000 de lei în localitățile în care regulamentele locale interzic astfel de practici. Sancțiunile se aplică, în funcție de oraș, pentru rufele întinse pe exteriorul imobilelor, pentru suporturile montate în afara balcoanelor sau pentru folosirea domeniului public la activități gospodărești.
Nu există o lege națională care să interzică în mod expres uscarea rufelor la geam. Regula este stabilită la nivel local, prin hotărâri ale consiliilor locale, iar primăriile invocă protejarea aspectului urban, menținerea curățeniei și folosirea corectă a spațiilor comune.
Un exemplu este municipiul Câmpina, unde regulamentul local interzice montarea suporturilor de uscat rufe în afara balcoanelor, pe exteriorul blocurilor de locuințe, pe clădirile aflate la frontul străzii, pe domeniul public sau privat al municipiului, precum și expunerea rufelor pe acestea. Pentru persoane fizice, amenda este cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei, iar pentru persoane juridice între 1.500 și 2.500 de lei, potrivit regulamentului aprobat de autoritățile locale.
Reguli similare există și la Craiova. Hotărârea Consiliului Local nr. 682/2023 prevede că este interzisă montarea suporturilor de uscat rufe în afara balcoanelor, pe exteriorul blocului de locuințe, pe clădirile aflate la frontul străzii, pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, precum și expunerea rufelor pe acestea. Sancțiunea este de 1.000-1.500 de lei pentru persoane fizice și de 1.500-2.500 de lei pentru persoane juridice, conform hotărârii publicate aici.
În București, Sectorul 1 are o reglementare explicită privind întinsul frânghiilor pentru uscarea rufelor pe exteriorul imobilelor, la diferite etaje sau în spațiile comune, altele decât cele special amenajate. Pentru această faptă, amenda este de 500-1.500 de lei pentru persoane fizice și de 1.000-2.500 de lei pentru persoane juridice. Separat, montarea pe domeniul public de dispozitive pentru uscarea rufelor este sancționată cu 1.000-2.000 de lei pentru persoane fizice și 2.000-2.500 de lei pentru persoane juridice, potrivit HCL 75/2025.
În Constanța, regulamentul local prevede că întinsul frânghiilor pentru uscarea rufelor pe exteriorul imobilelor constituie contravenție. Pentru această faptă, amenda este de 500-1.000 de lei pentru persoane fizice și de 1.500-2.500 de lei pentru persoane juridice. De asemenea, montarea pe domeniul public de dispozitive pentru uscarea rufelor este sancționată cu 500-1.000 de lei pentru persoane fizice și 1.000-2.500 de lei pentru persoane juridice, conform HCL 77/2021.
În Sectorul 2 al Capitalei, regulamentul local interzice folosirea domeniului public pentru activități gospodărești precum spălat autoturisme, rufe, covoare sau obiecte de uz casnic, uscat rufe ori gătit. Aceste activități sunt permise doar pe domeniul privat, cum ar fi curți sau balcoane, cu condiția să nu producă disconfort. Amenda este de 500-1.000 de lei pentru persoane fizice și de 1.500-2.500 de lei pentru persoane juridice, potrivit HCL 301/2019.
Și în Baia Mare există o prevedere referitoare la folosirea domeniului public pentru activități gospodărești. Regulamentul sancționează folosirea domeniului public pentru spălat rufe, covoare sau obiecte de uz casnic, uscat rufe, gătit, reparații auto, precum și montarea unor sisteme sau dispozitive care deservesc aceste activități. Amenda este de 200-500 de lei pentru persoane fizice și de 500-1.000 de lei pentru persoane juridice, potrivit anexei la HCL 528/2022.
Amenzile sunt aplicate, de regulă, de Poliția Locală sau de reprezentanții primăriei. În multe cazuri, controalele pornesc de la sesizări făcute de vecini sau de asociațiile de proprietari, mai ales atunci când rufele sunt întinse pe fațadă, pe exteriorul ferestrelor sau pe suporturi montate pe domeniul public.
Rufele întinse în balcon, în interiorul locuinței sau în spații special amenajate nu sunt sancționate în mod obișnuit, dacă nu afectează aspectul exterior al clădirii și nu produc disconfort. Problemele apar în special în cazul suporturilor montate în afara balcoanelor, al frânghiilor întinse pe exteriorul imobilelor și al dispozitivelor amplasate pe domeniul public.
Locatarii care vor să evite sancțiunile trebuie să verifice regulamentul local privind gospodărirea orașului și regulamentul asociației de proprietari. În unele municipii există interdicții explicite, în timp ce în altele sancțiunile vizează doar situațiile în care rufele sunt expuse vizibil pe fațadă, pe spațiul public sau pe suporturi montate nelegal.
Cea mai sigură variantă rămâne uscarea hainelor în balcon, în uscătoriile comune sau în spații care nu sunt vizibile din exteriorul imobilului.
