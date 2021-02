A murit bebelusul resuscitat inițial in biserica, la botez, dupa ce preotul l-a scufundat in cristelnita

Un bebelus de sase saptamani a decedat după ce a ajuns in stare extrem de grava la spital dupa ce a fost botezat. Copilului i s-a facut rau in momentul in care preotul l-a scos din cristelnita, unde, se pare, il tinuse prea mult sub apa si nu-i astupase bine nasul si gura ca sa nu se inece.

Copilul ar fi inghitit foarte multa apa si a fost resuscitat de medicii de pe ambulanta SMURD ajunsa de urgenta la biserica din Suceava unde s-a desfasurat botezul micutului. Apoi, bebelusul a fost transportat la spital, unde a fost internat direct pe Sectia de Terapie Intensiva. Din nefericire, bebelusul a decedat. Politistii au deschis un dosar penal in rem si fac cercetari cu privire la savârsirea infractiunii de omor din culpă.

Incidentul a avut loc la biserica „Sfintii Constantin si Elena", iar protopopul Doru Budeanu a confirmat ca bebelusul a fost scufundat complet in apa, aratând ca "botezul se face prin intreita cufundare, dupa rânduielile Bisericii". Protopopul a declarat ca a vorbit cu preotul care a oficiat botezul si acesta i-a spus ca bebelusul a plâns atât in timpul botezului, cât si dupa ce a fost scos din apa, ceea ce ar insemna ca semnele vitale ar fi fost bune. "Dupa câteva minute preotul a sesizat ca s-a molesit, a anuntat imediat la 112 si a venit un echipaj SMURD", a afirmat protopopul Budeanu.