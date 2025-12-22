Apel către Redacțiile și Managementul Publicațiilor din România: Ștergerea semnăturii jurnalistului - un act de amnezie digitală și o ofensă adusă dreptului la informare﻿

În atenția Editorilor-șef și Administratorilor de sistem (IT)

Stimați colegi și manageri de presă,

Vă scriu sub impulsul unei constatări amare: în urma proceselor de restructurare digitală și a migrarilor tehnice ale platformelor dumneavoastră, sute de materiale de referință, investigații care au zguduit societatea și reportaje premiate au rămas fără semnătură. Autorii lor, jurnaliști care și-au riscat reputația și uneori siguranța pentru a aduce adevărul la lumină, au devenit peste noapte „anonimi" în propriile arhive.

Într-o democrație, jurnalismul nu este un produs de consum perisabil, ci un document istoric. Semnătura autorului nu este un detaliu de design, ci un element vital din trei motive fundamentale:

Responsabilitate și Asumare: O investigație fără autor își pierde forța probatorie. Cititorul are nevoie să știe cine garantează pentru veridicitatea faptelor. Anonimizarea forțată prin erori tehnice transformă jurnalismul de calitate în conținut rezidual.

Proprietatea Intelectuală și Portofoliul: Pentru un jurnalist, arhiva muncii sale este singura dovadă a competenței profesionale. Prin ștergerea numelui de pe materiale, le anulați autorilor dreptul moral asupra propriei munci și le afectați parcursul profesional.

Memoria Colectivă: Când structura site-urilor se schimbă fără a păstra metadatele autorilor, istoria recentă a României devine fragmentată. Cercetătorii, studenții și cetățenii care folosesc Arhiva Internet Archive sau motoarele de căutare pentru a documenta trecutul se lovesc de un zid de anonimat.

Tehnologia ar trebui să servească informația, nu să o mutileze. O migrare de site reușită nu este cea care „arată bine", ci cea care reușește să conserve integritatea datelor. Vă solicităm să tratați arhiva jurnalistică ca pe un patrimoniu național, nu ca pe o bază de date de unică folosință.

Vă îndemnăm să faceți eforturile tehnice necesare pentru a restaura semnăturile acolo unde ele au fost șterse și să implementați protocoale stricte de conservare pentru viitor. Jurnalismul trăiește prin oamenii săi. Fără nume, adevărul devine orfan.

Cu speranța unei reparații necesare,

Maria Staicu, jurnalist

sursă: republicatv.ro