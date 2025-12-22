Inspecția Judiciară face un raport privind „Justiția capturată". Documentul a fost publicat în timp ce Nicușor Dan discuta cu magistrații la Cotroceni

În timp ce președintele Nicușor Dan are, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu magistrați care au reclamat presiuni, lipsă de transparență și disfuncționalități grave în sistemul judiciar, Inspecția Judiciară a transmis un raport amplu privind anchetele disciplinare inițiate sau finalizate în ultimii ani, inclusiv în legătură cu faptele prezentate în documentarul Recorder „Justiția capturată".

Potrivit Inspecției Judiciare, materialul publicat de Recorder la 9 decembrie 2025 „formulează o serie de afirmații și acuzații cu privire la funcționarea sistemului judiciar", multe dintre temele ridicate fiind deja „în mod constant" în atenția instituției. Raportul vizează atât activitatea Direcției Naționale Anticorupție, cât și modul de funcționare al instanțelor, cu accent pe Curtea de Apel București și Înalta Curte de Casație și Justiție, instanțe în care mai multe dosare de mare corupție s-au finalizat prin prescripție sau achitare.

În ceea ce privește activitatea DNA, raportul detaliază mai multe lucrări ale Inspecției Judiciare: În cazul procurorului Alexandru Liviu Lascu, Inspecția a analizat atât acuzații privind comunicarea unor informații către presă, cât și postări pe rețelele sociale cu conținut politic. În toate situațiile, acțiunile disciplinare au fost respinse definitiv de Secția pentru procurori a CSM sau clasate. Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a obținut admiterea cererilor de apărare a reputației profesionale, CSM constatând existența unor „campanii sistematice" de discreditare în spațiul public, inclusiv din partea unor lideri politici.

În schimb, cererile formulate de alți procurori privind presupuse imixtiuni ale conducerii DNA în dosare au fost respinse, Inspecția apreciind că infirmarea actelor procurorilor de către superiorii ierarhici reprezintă o atribuție legală, nu o ingerință. Un capitol consistent al raportului este dedicat Curții de Apel București, unde au fost investigate numeroase sesizări privind schimbarea completurilor de judecată, amânări succesive de pronunțare și întârzieri majore în redactarea hotărârilor.

Inspecția Judiciară arată că: reorganizarea completurilor de judecată a fost, în mai multe cazuri, o măsură generală de management, nu una punctuală, menită să influențeze anumite dosare; în mai multe situații, judecători au fost sancționați disciplinar, inclusiv cu excluderea din magistratură, însă Înalta Curte de Casație și Justiție a anulat ulterior sancțiunile, apreciind că faptele țin de interpretarea legii sau de volumul excesiv de muncă. Într-un caz notoriu, un dosar a fost soluționat după peste 9 ani, iar Inspecția a constatat întârzieri repetate și nerespectarea termenelor legale de redactare.

Cu toate acestea, instanța supremă a decis că nu este întrunită latura subiectivă a abaterii disciplinare. Raportul reține și situații de comportament neadecvat în sala de judecată, inclusiv ton agresiv față de procurori, justițiabili sau colegi. Deși Secția pentru judecători a CSM a dispus în unele cazuri excluderea din magistratură, Înalta Curte a redus sancțiunile la avertisment sau diminuarea salariului, apreciind că, deși conduita a fost incompatibilă cu statutul de magistrat, nu justifică sancțiunea maximă.

Referitor la teza centrală a documentarului Recorder privind o presupusă „persecuție" a magistraților incomozi, Inspecția Judiciară susține că datele statistice publice nu confirmă această afirmație. Instituția subliniază că, în actualul cadru legal, comportamentele private ale magistraților nu mai pot fi sancționate disciplinar, iar doar faptele săvârșite în exercitarea funcției pot face obiectul răspunderii disciplinare.

Totodată, Inspecția precizează că nu a identificat sesizări relevante formulate de unii dintre magistrații menționați în documentar și anunță că verificările vor continua pentru celelalte aspecte prezentate. Raportul mai arată că sunt în derulare controale tematice la mai multe curți de apel, tribunale și judecătorii, precum și la unități de parchet, vizând durata excesivă a proceselor, volumul de muncă și disfuncționalități administrative sau legislative. „Toate rapoartele de control sunt publice și pot constitui repere pentru îmbunătățirea funcționării sistemului judiciar", mai precizează Inspecția Judiciară.