Putin a respins planul de pace revizuit în 20 de puncte prezentat de Zelenski. Kremlinul pregătește contrapropuneri

Kremlinul a respins planul de pace revizuit în 20 de puncte prezentat de Volodimir Zelenski și pregătește contracereri, scrie Bloomberg. Moscova intenționează să solicite modificări la planul de pace revizuit în 20 de puncte anunțat de președintele Volodimir Zelenski, inclusiv înăsprirea restricțiilor asupra Forțelor Armate Ucrainene.

O sursă apropiată lui Putin a declarat pentru Bloomberg, sub condiția anonimatului că acest document, pe care conducerea rusă îl consideră un „punct de plecare" pentru negocieri ulterioare, omite o serie de prevederi și nu abordează multe probleme importante pentru Kremlin. Mai exact, Rusia are nevoie de garanții împotriva viitoarei extinderi a NATO spre est, precum și de o clauză privind statutul neutru al Ucrainei în cazul aderării la Uniunea Europeană, a declarat sursa.

Proiectul de acord de pace menționează până acum doar statutul de țară fără arme nucleare al Kievului. În plus, Moscova este nemulțumită de ceea ce consideră a fi restricții prea indulgente asupra forțelor armate ucrainene postbelice (limita propusă în timp de pace pentru Forțele Armate Ucrainene este de 800.000 de militari). Kremlinul cere, de asemenea, garanții clare privind statutul limbii ruse în Ucraina. În plus, Rusia dorește clarificări cu privire la ridicarea sancțiunilor și la activele rusești înghețate în Occident, a explicat sursa.

Deși Rusia consideră documentul redactat ca fiind un plan cu cerințe standard ucrainene, îl va studia „cu calm", a menționat o sursă apropiată Kremlinului. Autoritățile ruse nu au nicio intenție să respingă documentul, deoarece nu vor să-l enerveze pe președintele american Donald Trump, relatează Bloomberg.

Miercuri, 24 decembrie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat că președintele rus Vladimir Putin era deja la curent cu detaliile negocierilor planului de pace cu SUA, în urma întâlnirii delegației ruse cu delegația americană de la Miami. „Toți parametrii cheie ai poziției părții ruse sunt bine cunoscuți de colegii noștri din Statele Unite. <...> Acum [sarcina este] să ne formulăm poziția viitoare și să continuăm contactele în viitorul foarte apropiat", a remarcat Peskov.

Pe 24 decembrie, Zelenski a prezentat toate cele 20 de puncte ale planului său de a pune capăt războiului cu Rusia. Conform proiectului, Moscova și Kievul, a căror suveranitate este stipulată în tratat, urmează să încheie un acord de neagresiune cu monitorizarea situației de-a lungul liniei de contact.

SUA, NATO și Europa urmează, de asemenea, să ofere Ucrainei garanții de securitate bazate pe articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord, cu un răspuns militar la Rusia în cazul unei noi agresiuni. În plus, Rusia urmează să consacre prin lege politica sa de neagresiune față de Ucraina și Europa.

Una dintre problemele cheie - teritorialitatea - rămâne nerezolvată. Conform propunerii Ucrainei, Rusia se retrage din regiunile Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy și Harkov. În regiunile Donețk, Luhansk, Zaporijia și Herson se aplică principiul „să rămânem unde suntem".

Moscova, însă, cere retragerea Forțelor Armate Ucrainene din regiunea Donețk. Washingtonul propune un compromis sub forma unei zone economice libere. Această opțiune este posibilă doar printr-un referendum în Ucraina, în cadrul căruia ar fi prezentat întregul document, conform proiectului.