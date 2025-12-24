Pericol iminent: Scutul centralei de la Cernobîl ar putea ceda în orice moment. Va provoca un eveniment în lanț

Postat la: 24.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Scutul intern împotriva radiațiilor de la centrala de la Cernobîl ar putea să nu reziste unui al doilea atac rus, avertizează directorul centralei. Un nou atac rus ar putea distruge scutul intern împotriva radiațiilor de la centrala nucleară de la Cernobîl, a declarat directorul centralei. Avertismentul acestuia vine în contextul în care scutul a fost avariat în timpul unui atac rus la începutul acestui an, care a provocat un incendiu major în învelișul exterior al structurii din oțel.

După acel atac, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a emis un avertisment că scutul „și-a pierdut funcțiile principale de siguranță". Directorul centralei, Sergiy Tarakanov, a declarat pentru AFP că restaurarea completă a acestui scut ar putea dura și trei-patru ani și a avertizat că un alt atac rus ar putea provoca prăbușirea învelișului interior. „Dacă o rachetă sau o dronă lovește direct sau chiar cade undeva în apropiere, de exemplu, o rachetă Iskander, Doamne ferește, aceasta va provoca un mini-cutremur în zonă. Nimeni nu poate garanta că adăpostul va rămâne în picioare după aceea. Aceasta este principala amenințare", a declarat Tarakanov pentru AFP.

Rămășițele centralei nucleare sunt acoperite de un înveliș interior din oțel și beton, construit în grabă după dezastru, și de un înveliș exterior modern, de înaltă tehnologie, numit structura New Safe Confinement (NSC). Cel din urmă a fost cel afectat de atacul din luna februarie a acestui an. La începutul acestei luni, AIEA a anunțat că, din fericire, în urma atacului rusesc asupra centralei din februarie, „nu au existat daune permanente la structurile sale portante sau la sistemele de monitorizare". Armata rusă a capturat centrala la începutul invaziei din 2022, înainte de a se retrage câteva săptămâni mai târziu.

