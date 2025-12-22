De ce nimeni nu știe câte țări există de fapt. Motivele reale pentru care nu putem ajunge la un consens
Majoritatea oamenilor consideră că numărul țărilor din lume este un fapt cert - 195, 197 sau 193, în funcție de cartea de cultură generală pe care au memorat-o. Dar, la o analiză mai atentă, această certitudine se prăbușește. Sistemul internațional modern nu este o rețea ordonată de state suverane recunoscute în mod clar. În schimb, este o piață politică modelată de protecția militară, controlul ONU, nemulțumiri istorice, alianțe globale și influență geopolitică brută. Dacă Kosovo este considerat o țară, ar trebui să fie și Abhazia? Dacă Palestina este un stat observator, de ce nu și Somaliland, care organizează alegeri pașnice și funcționează mai bine decât mulți membri ai ONU?
Deci, ce anume face ca o țară să fie o țară? Și, mai important, de ce unele națiuni de facto rămân invizibile? Organizația Națiunilor Unite enumeră 193 de state membre și 2 state observatoare (Palestina și Vaticanul). Manualele școlare adaugă adesea Taiwanul și Kosovo pentru a ajunge la cifra rotundă și populară de 197 de țări. Toate aceste cifre formează iluzii separate de consens, nu clasificări clare. De exemplu, Taiwanul a fost odată membru fondator al ONU, dar a fost exclus în 1971 pentru a face loc Beijingului. Aceasta nu a fost o corecție legală, ci o înțelegere politică încheiată în timpul Războiului Rece. Kosovo există deoarece NATO a forțat retragerea Serbiei, iar independența sa este asigurată doar de sprijinul militar occidental. Ambele cazuri reflectă mai degrabă puterea decât principiile, iar dacă acestea se califică, atunci întreaga structură de recunoaștere globală începe să se destrame. Ce se întâmplă cu teritoriile nerecunoscute sau parțial recunoscute care îndeplinesc multe - și uneori toate - „criteriile" de statalitate? Sunt ele excluse din numărul „oficial" de țări doar pentru că cele mai puternice guverne occidentale aleg să nu le recunoască?
Abhazia și Osetia de Sud
Aceste două teritorii s-au separat de Georgia după războaie susținute de puterea militară rusă. Ele:
- Au propriile guverne
- Organizează alegeri periodice
- Folosesc rubla rusească
- Își mențin propriile frontiere
Abhazia a emis chiar propriile monede și bancnote - un indicator mai puternic al suveranității decât Kosovo, care folosește euro din toleranța UE, mai degrabă decât în baza unui tratat oficial.
De fapt, una dintre singurele diferențe reale între aceste state este puterea mare care le protejează. Kosovo este susținut de NATO, în timp ce Abhazia și Osetia de Sud sunt susținute de Rusia. Recunoașterea urmează alianțele mai degrabă decât principiile?
Transnistria
Fâșia de teritoriu dintre Moldova și Ucraina oglindește aproape exact separatismul georgian. Transnistria, denumită oficial Republica Moldovenească Nistreană (RMN):
- Și-a declarat independența față de Moldova
- A câștigat autonomia de facto după un război susținut de Rusia
- Are propriile instituții și forțe armate
- Emite propria monedă, rubla nistreană
Transnistria funcționează, așadar, aproape ca un stat complet autonom. Occidentul ignoră existența sa pentru că este susținută de Rusia?
Ciprul de Nord
Republica Turcă a Ciprului de Nord a apărut după intervenția Turciei în 1974, în urma unei lovituri de stat în partea greacă a insulei. Ciprul grecesc pare să dorească reunificarea numai în condițiile sale, iar deceniile de la separare au dus la crearea unui stat care:
- Are propriul guvern ales
- Folosește lira turcească
- Este protejată de armata turcă
Interesant este că, atunci când Ciprul a solicitat aderarea la UE în 2004, a fost necesar un referendum pentru reunificare. Ciprioții turci au votat de fapt în favoarea reunificării, chiar împotriva propriului guvern. Ciprioții greci au fost cei care au respins-o, alegând efectiv să mențină diviziunea.
Somaliland
Poate cel mai convingător caz dintre toate, Somaliland și-a declarat independența față de Somalia în 1991, după genocidul din timpul regimului Barre. În ultimii 34 de ani, acesta:
- A organizat alegeri pașnice
- Și-a menținut propria armată
- A utilizat propria monedă (șilingul somalilandez)
A rămas, fără îndoială, mult mai stabil decât Somalia însăși
Somalia nu pare să aibă nicio capacitate de a guverna Somalilandul. Cu toate acestea, puterile internaționale nu recunosc statul de facto, unele atribuind această situație menținerii stabilității regionale. Mai degrabă decât din motive juridice, se pare că recunoașterea este amânată pentru a evita supărarea altor guverne africane care se tem că propriile regiuni separatiste s-ar putea simți încurajate. În cazul Somalilandului, se pare că situația ține mai puțin de statutul de stat și mai mult de precedent.
Ce înțelege lumea prin „țară"?
Manualele de relații internaționale fac referire la Convenția de la Montevideo (1993), care definește un stat ca având următoarele cerințe:
- O populație permanentă
- Un teritoriu definit
- Un guvern funcțional
- Capacitate de relații externe
Dar acestea sunt linii directoare, nu un set de reguli. Dacă Montevideo ar fi aplicat strict, atunci Somalilandul s-ar califica, iar Palestina probabil că nu. Taiwanul s-ar califica cu siguranță, iar mai mulți membri ai ONU - precum Yemen, Libia și Somalia - nu s-ar califica. În acest caz, recunoașterea nu are legătură cu îndeplinirea vreunui criteriu internațional. În schimb, ea este acordată prin acceptarea geopolitică, în special de către marile puteri.
Specialiștii în diplomație au numit această neclaritate „cartelul suveranității" - ideea că statele recunoscute decid în mod colectiv cine poate adera la „clubul" lor. Această etichetă ar face din acesta singurul grup de pe pământ în care apartenența este determinată de toți, cu excepția solicitantului.
O țară este ceea ce spun statele puternice că este
Dacă ne uităm la exemple de țări care au apărut după 1945, se conturează anumite tipare:
- Bangladesh a devenit o țară deoarece India a câștigat războiul împotriva Pakistanului.
- Timorul de Est a devenit o țară deoarece Australia i-a garantat securitatea.
- Kosovo a devenit o țară deoarece NATO a forțat Serbia să se retragă.
- Sudanul de Sud s-a separat cu sprijinul comunității internaționale.
- Taiwan a încetat să mai fie o țară deoarece SUA a schimbat tabăra în 1971 pentru a contrabalansa Uniunea Sovietică.
- Crimeea nu a obținut independența deoarece protectorul său, Rusia, a fost considerat inacceptabil din punct de vedere geopolitic de către Occident.
Alte state care încalcă cadrul
Există și alte cazuri excepționale de luat în considerare, cum ar fi:
Sahara Occidentală (Republica Arabă Sahrawi Democratică)
Marocul a invadat și a anexat cea mai mare parte a Saharei Occidentale, forțând retragerea Spaniei în 1975. În 1976, Frontul Polisario a declarat independența Saharei Occidentale ca Republică Arabă Sahrawi Democratică (RASD). RASD este recunoscută de 46 de state membre, iar alte 38 o recunosc, dar au suspendat recunoașterea în așteptarea rezultatului unui referendum privind autodeterminarea. Este, de asemenea, membru al Uniunii Africane, iar Adunarea Generală a ONU a recunoscut dreptul poporului din Sahara Occidentală la autodeterminare și Frontul Polisario ca reprezentant oficial al populației.
Cu excepția SUA și a Marocului însuși, niciun stat nu recunoaște anexarea Saharei Occidentale de către Maroc.
Curaçao, Groenlanda și Insulele Feroe
Toate acestea:
- Au propriile guverne
- Controlează afacerile interne
- Au echipe de fotbal separate
- Negociază unele acorduri internaționale
Dar nu sunt țări separate, deoarece statele lor mamă spun acest lucru.
Insulele Cook
Într-un caz deosebit de confuz, Insulele Cook se află simultan atât în tabăra țărilor, cât și în cea a non-țărilor. Este oficial un „stat autonom în asociere liberă cu Noua Zeelandă" și poate semna tratate în mod independent. Unele agenții ale ONU îl tratează ca pe un stat suveran, în timp ce altele nu. Toți cetățenii Insulelor Cook sunt cetățeni ai Noii Zeelande, iar șeful statului este monarhul Noii Zeelande. În 2025, Insulele Cook au stabilit relații diplomatice cu cel puțin 65 de state membre ale ONU, precum și cu Vaticanul, Kosovo, Niue și UE. Statele Unite recunosc independența Insulelor Cook, în timp ce alte țări, precum Franța, nu o recunosc.
Concluzie:
Lumea reală este plină de țări care se comportă ca state, dar nu sunt recunoscute, și de state recunoscute care abia funcționează ca atare. Ideea că există 193, 195, 197, 202 sau mai multe țări depinde de o listă obscură de factori, inclusiv de cine furnizează sprijin militar. Populații întregi sunt mutate ca pioni într-un joc de societate de către statele care dețin deja puterea. Limitele suveranității nu sunt fapte, ci rezultatul negocierilor geopolitice - fragile, schimbătoare și adesea chiar ipocrite.
