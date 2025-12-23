Furt spectaculos la Ducati: un român a furat piese destinate campionilor MotoGP si Superbike, de sute de mii de euro
23.12.2025
Un român în vârstă de 37 de ani, stabilit în Italia, este acuzat de autoritățile italiene că ar fi furat piese și accesorii pentru motociclete Ducati, în valoare de aproximativ 200.000 de euro, destinate competițiilor de top MotoGP și Superbike.
Carabinierii din cadrul Stației Bologna Borgo Panigale l-au identificat pe bărbat în urma unei percheziții domiciliare, efectuate la solicitarea Parchetului din Bologna. La locuința acestuia au fost descoperite numeroase piese de schimb și accesorii pentru motociclete de curse, a căror proveniență s-a dovedit a fi ilegală.
Potrivit anchetatorilor, furtul ar fi avut loc în luna noiembrie a anului trecut, chiar din incinta fabricii Ducati din Borgo Panigale. Suspectul lucra acolo prin intermediul unei firme externe, ceea ce i-ar fi permis accesul în zonele de depozitare ale companiei, potrivit Bologna Today.
După semnalarea dispariției unei valize cu piese de mare valoare, carabinierii au demarat o anchetă amplă, analizând imaginile de supraveghere și verificând persoanele care avuseseră acces în depozit. Investigațiile au dus, în cele din urmă, la locuința românului, transformată, potrivit surselor din anchetă, într-un adevărat „depozit" de bunuri furate.
Materialele recuperate - componente esențiale pentru motociclete de curse - erau destinate echipelor care concurează în campionatele mondiale MotoGP și Superbike.
Bărbatul a fost denunțat penal pentru furt calificat și tăinuire, iar bunurile recuperate au fost confiscate și urmează să fie returnate companiei Ducati.
