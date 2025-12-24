Un bărbat s-a deghizat în livrato și a furat seiful unor români: Avea aproximativ 40.000 de euro în el

Un bărbat care s-a deghizat în livrator de mâncare pentru a pătrunde într-o locuință din Cluj-Napoca și a furat un seif cu aproximativ 40.000 de euro a fost arestat preventiv, alături de un complice, într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a propus, la data de 23 decembrie 2025, luarea măsurii arestării preventive față de doi inculpați cercetați pentru furt calificat, respectiv complicitate la furt calificat. Judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea și a dispus arestarea preventivă a celor doi pentru o perioadă de 30 de zile.

Potrivit anchetatorilor, fapta a avut loc în data de 5 noiembrie 2025. Inculpatul D.I., beneficiind de sprijinul moral al inculpatului C.N., care i-ar fi întărit rezoluția infracțională și i-ar fi promis că îl va prelua cu autoturismul după comiterea faptei, s-a deghizat într-un livrator de mâncare pentru a nu stârni suspiciuni.

Folosind o cheie potrivită, acesta a pătruns ilegal într-o locuință din municipiul Cluj-Napoca, de unde a sustras un seif ce conținea aproximativ 40.000 de euro și 5.000 de lei. Prejudiciul material produs persoanei vătămate este considerabil, fiind reprezentat atât de sumele de bani furate, cât și de bunurile sustrase.

La formularea propunerii de arestare preventivă, procurorii au avut în vedere gravitatea deosebită a faptei, valoarea ridicată a prejudiciului, precum și modul profesionist de operare. Ancheta arată că au fost vizate exclusiv sume de bani, ceea ce indică un scop infracțional clar, orientat spre obținerea unor beneficii materiale importante, prin încălcarea gravă a inviolabilității domiciliului și a siguranței patrimoniale a victimei.

Activitățile de urmărire penală din acest dosar au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca - Biroul de Investigații Criminale.