Un bărbat s-a deghizat în livrato și a furat seiful unor români: Avea aproximativ 40.000 de euro în el
Postat la: 24.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un bărbat care s-a deghizat în livrator de mâncare pentru a pătrunde într-o locuință din Cluj-Napoca și a furat un seif cu aproximativ 40.000 de euro a fost arestat preventiv, alături de un complice, într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.
Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a propus, la data de 23 decembrie 2025, luarea măsurii arestării preventive față de doi inculpați cercetați pentru furt calificat, respectiv complicitate la furt calificat. Judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea și a dispus arestarea preventivă a celor doi pentru o perioadă de 30 de zile.
Potrivit anchetatorilor, fapta a avut loc în data de 5 noiembrie 2025. Inculpatul D.I., beneficiind de sprijinul moral al inculpatului C.N., care i-ar fi întărit rezoluția infracțională și i-ar fi promis că îl va prelua cu autoturismul după comiterea faptei, s-a deghizat într-un livrator de mâncare pentru a nu stârni suspiciuni.
Folosind o cheie potrivită, acesta a pătruns ilegal într-o locuință din municipiul Cluj-Napoca, de unde a sustras un seif ce conținea aproximativ 40.000 de euro și 5.000 de lei. Prejudiciul material produs persoanei vătămate este considerabil, fiind reprezentat atât de sumele de bani furate, cât și de bunurile sustrase.
La formularea propunerii de arestare preventivă, procurorii au avut în vedere gravitatea deosebită a faptei, valoarea ridicată a prejudiciului, precum și modul profesionist de operare. Ancheta arată că au fost vizate exclusiv sume de bani, ceea ce indică un scop infracțional clar, orientat spre obținerea unor beneficii materiale importante, prin încălcarea gravă a inviolabilității domiciliului și a siguranței patrimoniale a victimei.
Activitățile de urmărire penală din acest dosar au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca - Biroul de Investigații Criminale.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Pericol iminent: Scutul centralei de la Cernobîl ar putea ceda în orice moment. Va provoca un eveniment în lanț
Scutul intern impotriva radiațiilor de la centrala de la Cernobil ar putea sa nu reziste unui al doilea atac rus, averti ...
-
Rețeta de la medicul de familie va fi dispărea: Ministrul Sănătății anunță funcționarea unei noi platforme din luna august
Rețeta electronica, scrisoarea medicala, biletul de trimitere și alte documente utilizate in prezent in sistemul de sana ...
-
De ce este sucul de portocale atât de îndrăgit ca băutură de dimineață în SUA și cum să îți prepari și tu propriul suc delicios
Pentru milioane de americani, dimineața incepe aproape automat cu un pahar de suc de portocale. Imaginea este atat de bi ...
-
Bogdan Toncescu a câștigat în primă instanță anularea selecției pentru Directoratul Transelectrica
Tribunalul București a admis anularea procedurii de selecție a candidaților pentru poziția de membru al Directoratului T ...
-
Cele mai populare combinații de alimente în funcție de activitatea fizică realizată - de la clasicul pui cu orez, până la shake-urile cu spanac
Mișcarea și alimentația sunt strans legate, iar ceea ce mananci inainte și dupa efort influențeaza nivelul de energie, p ...
-
Cum alegi corect un spațiu industrial pentru afacerea ta: criterii esențiale pentru o decizie inspirată
Atunci cand conduci o afacere care presupune producție, depozitare sau distribuție, alegerea unui spațiu industrial potr ...
-
A fost descoperit un organ complet nou în spatele nasului!
Într-o descoperire anatomica remarcabila, oamenii de știința au identificat o pereche de glande salivare necunoscu ...
-
Ideologul Forumului Economic Mondial: "Am putea fi una dintre ultimele generații de homo sapiens" - spune Youval Harari
„Suntem una dintre ultimele generații de homo sapiens. În decurs de un secol sau doua, Pamantul va fi domina ...
-
Șeful Bisericii Ortodoxe ruse are o amantă, potrivit publicației ruse Proekt. Patriarhul Kirill înregistrează multe dintre bunurile sale pe numele ei
O investigație publicata de publicația rusa independenta Proekt susține ca patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, a ...
-
Rusia a ordonat arestarea marelui maestru al șahului Gari Kasparov: Este unul dintre cei mai mari adversari ai lui Putin
O instanta rusa a ordonat marti arestarea in lipsa a sahistului si disidentului Gari Kasparov, acuzat de justificarea te ...
-
Prețul principalelor active de refugiu ale omenirii au bubuit: se arată colții unei crize la orizont
Preturile aurului si argintului au atins luni noi recorduri istorice, pe masura ce investitorii revin la metalele pretio ...
-
Scandalul Epstein ia amploare: 8.000 de documente, înregistrări video și fișiere FBI făcute publice
Aproape 8.000 de documente noi din scandalul Epstein erau disponibile marti pe site-ul Departamentului american al Justi ...
-
Tehnici de întreținere și curățare pentru a prelungi durata de viață a unei mașini de tocat electrice
Menținerea unei mașini de tocat electrice in condiții optime poate parea o provocare, dar cu tehnicile potrivite de intr ...
-
Furt spectaculos la Ducati: un român a furat piese destinate campionilor MotoGP si Superbike, de sute de mii de euro
Un roman in varsta de 37 de ani, stabilit in Italia, este acuzat de autoritațile italiene ca ar fi furat piese și acceso ...
-
Inspecția Judiciară face un raport privind „Justiția capturată". Documentul a fost publicat în timp ce Nicușor Dan discuta cu magistrații la Cotroceni
În timp ce președintele Nicușor Dan are, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu magistrați care au reclamat presiuni ...
-
Apel către Redacțiile și Managementul Publicațiilor din România: Ștergerea semnăturii jurnalistului - un act de amnezie digitală și o ofensă adusă dreptului la informare
În atenția Editorilor-șef și Administratorilor de sistem (IT) Stimați colegi și manageri de presa, Va scriu sub im ...
-
Prețurile la gaze vor crește din 2026 chiar și cu 35%. Experții avertizează în privința acceptării tacite a noilor tarife
Din 2026 vom plati mai mult pentru gazele naturale. La final de martie expira schema de plafonare, iar furnizorii trimit ...
-
50.000 de „droizi de luptă" Phantom vor schimba fața infanteriei SUA până în 2027
În timp ce vehiculele terestre fara echipaj (UGV) și-au gasit deja locul in logistica militara moderna, un nou pro ...
-
Cine controlează lumea: Este un club mare, iar tu nu faci parte din el - Pentru cei care nu înțeleg ce se întâmplă: 10 întrebări. Pentru cei care cred că înțeleg: știți ce urmează?
Urmatorul articol a fost publicat saptamana trecuta in ziarul britanic "The Light", specializat in ceea ce fac la nivel ...
-
Studii cu adevărat șocante: AI induce în eroare alegătorii și modifică rezultatele voturilor
Doua studii importante publicate de Science și Nature au descoperit ca o proporție șocanta de alegatori au fost convinși ...
-
De ce nimeni nu știe câte țări există de fapt. Motivele reale pentru care nu putem ajunge la un consens
Majoritatea oamenilor considera ca numarul țarilor din lume este un fapt cert - 195, 197 sau 193, in funcție de cartea d ...
-
AI va fi sfârșitul alarmiștilor climatici: "Ortodoxia Verde" trebuie sa dispară în fața cerințelor energetice imense ale inteligentei artificiale
Consensul de zeci de ani in jurul așa-numitei catastrofe climatice se lovește acum de noi realitați economice, tehnologi ...
-
Alimentele sunt tot mai bogate în calorii, dar mai sărace în nutrienți și foarte nocive - Rezultatele îngrijorătoare ale unui studiu
Cercetatorii au descoperit modificari „dramatice" in compoziția nutrienților din culturile agricole, observand sca ...
-
Președinția a publicat sinteza mesajelor primite de la magistrați - Ce supărări au de fapt judecătorii și procurorii
Președintele Romaniei a primit, intre 11 și 19 decembrie 2025, un val de observații scrise din interiorul sistemului jud ...
-
Vaccinuri pentru slăbit: Ce se întâmplă când te oprești? „E ca și cum ai sări de pe o stâncă!"
Vaccinurile pentru slabit, sau GLP-1, au facut pentru mulți ceea ce dietele nu ar putea face niciodata: acel „zumz ...
-
16 fișiere din Dosarul Epstein au dispărut în mod inexplicabil! Printre ele erau și imagini cu Donald Trump
Cel putin 16 fisiere au disparut de pe pagina web publica a Departamentului de Justitie pentru documente legate de Jeffr ...
-
Ipoteză neașteptată: câmpul magnetic al Pământului ar putea transfera atmosfera terestră pe Lună
O noua cercetare publicata in revista științifica Nature Communications Earth & Environment aduce dovezi surprinzato ...
-
Există o „a treia stare" între viață și moarte - iar asta sugerează că celulele tale sunt conștiente, spun unii oameni de știință
Ciclul biologic al existenței noastre pare relativ simplu: ne naștem, traim, murim. Punct. Dar cand examinezi existența ...
-
Datele intime ale utilizatorilor siteului PornHub cu filme pentru adulți au fost compromise într-un atac de proporții al hackerilor
Informații extrem de sensibile ale utilizatorilor Pornhub Premium (site de filme pentru adulți) au ajuns in posesia hack ...
-
Warren Buffett a dezvăluit regula 90/10: O strategie simplă de a face bani, nu îți trebuie expertiză
Legendarul om de afaceri Warren Buffett a reușit recent sa adune un munte de bani cash: numai puțin de 381 de miliarde d ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu