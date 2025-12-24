Rețeta de la medicul de familie va fi dispărea: Ministrul Sănătății anunță funcționarea unei noi platforme din luna august

Rețeta electronică, scrisoarea medicală, biletul de trimitere și alte documente utilizate în prezent în sistemul de sănătate vor fi integrate într-o nouă platformă informatică ce va deveni funcțională din august 2026.

Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o intervenție la Digi 24, unde a explicat că noul sistem va înlocui actuala Platformă Informatică a Asigurărilor Sociale de Sănătate (PIAS), veche de 15 ani și lipsită de mentenanță de aproape un deceniu.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a confirmat că PIAS va fi înlocuită cu un sistem „modern, sigur și accesibil", finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Potrivit ministrului, platforma se află deja într-un stadiu de execuție tehnică de peste 65%.

„Rețeta electronică, scrisoarea medicală, trimiterea și toate documentele practic dispar și se mută în această platformă. Vă duceți la o farmacie, pe baza CNP-ului sau a cardului de sănătate sau a noii cărți de identitate (pentru început vom funcționa pe toate cele trei sisteme, încet, încet ne dorim să mergem în zona cărții de identitate integrate) farmacistul va vedea în platformă prescripția medicală și vă eliberează antibioticul fără alt document", a explicat Alexandru Rogobete.

Noua platformă va permite accesul digital la biletele de trimitere, rețetele electronice, scrisorile medicale, dosarul electronic al pacientului și istoricul serviciilor medicale, ceea ce va duce la digitalizarea a peste 95% din activitatea birocratică dintre pacienți și furnizorii de servicii medicale.

CNAS a subliniat că schimbarea este necesară din cauza limitelor sistemului actual. „Vechimea considerabilă, numărul crescut de utilizatori de la an la an, numărul crescut de solicitări informatice efectuate simultan, volumul uriaş de date integrate sunt doar câteva dintre elementele care ne arată că acest sistem şi-a atins limitele şi nu mai poate ţine pasul cu nevoile şi aşteptările pacienţilor şi furnizorilor de servicii medicale", a transmis instituția.

Implementarea noii platforme va include o perioadă de tranziție. „Pentru început, vom merge într-o perioadă de tranziţie, astfel încât în platformă serviciile vor fi accesate atât prin cardul de sănătate existent, a cărui perioadă de valabilitate a fost prelungită, chiar dacă pe ele scrie că sunt expirate. Vorbim de noua carte de identitate electronică şi încercăm să găsim şi o variantă mai digitală, dacă este posibil", a mai spus ministrul Sănătății.

Autoritățile prezintă proiectul drept cel mai amplu demers de digitalizare din istoria sistemului medical românesc, cu obiectivul de a simplifica radical interacțiunea dintre pacienți, medici și instituții, eliminând birocrația și documentele pe suport de hârtie.