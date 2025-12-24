Președintele Zelenski a prezentat în premieră proiectul de pace în 20 de puncte negociat cu SUA. Liderul ucrainean anunță că așteaptă azi un răspuns al Rusiei
Președintele Volodimir Zelenski a prezentat public miercuri, pentru prima dată, un proiect de document în 20 de puncte privind încetarea războiului, pe care l-a numit un document-cadru sau un „document de bază" între Ucraina, Statele Unite, Europa și Rusia, transmit publicațiile Ukrinform, Pravda și Suspilne. Zelenski a făcut anunțul într-o discuție cu mai mulți ziariști.
Zelenski a precizat că nu există încă o poziție comună cu partea americană asupra a două aspecte: teritoriile din regiunea Donețk și Centrala Nucleară Zaporojie. Totodată, potrivit acestuia, în privința celorlalte puncte, părțile s-au „apropiat semnificativ" și, în general, s-a găsit un consens.
"Acum sunt gata să discut proiectul unui document în 20 de puncte; acesta este un document numit ‘cadru', un document de bază privind sfârșitul războiului, un document politic între noi, America, Europa și Federația Rusă", a spus Zelenski.
Președintele a menționat că proiectul reflectă, în multe poziții, viziunea comună a Ucrainei și a Statelor Unite, parțial abordarea părții americane, iar o serie de puncte necesită încă elaborare și coordonare ulterioară.
Președintele Zelenski a anunțat că se așteaptă un răspuns din partea Rusiei cu privire la acest proiect pe data de 24 decembrie, după ce partea americană va purta discuții cu oficialii de la Kremlin.
Cele 20 de puncte ale documentului:
Punctul 1: Suveranitatea Ucrainei va fi reconfirmată. Declarăm că Ucraina este un stat suveran, iar toți semnatarii acordului confirmă acest lucru prin semnăturile lor.
Punctul 2: Acest document constituie un acord de neagresiune deplin și necondiționat între Rusia și Ucraina. Se stipulează că, pentru menținerea păcii pe termen lung, va fi stabilit un mecanism de monitorizare a liniei de contact prin monitorizare spațială fără pilot, pentru a oferi avertizare timpurie în caz de încălcări și pentru a rezolva conflictele.
Punctul 3: Ucraina va primi garanții de securitate solide.
Punctul 4: Efectivul Forțelor Armate ale Ucrainei va rămâne la 800.000 de persoane pe timp de pace.
Punctul 5: SUA, NATO și statele europene semnatare vor oferi Ucrainei garanții de securitate care să reflecte Articolul 5.
Punctul 6: Rusia va consacra o politică de neagresiune față de Europa și Ucraina în toate legile necesare și documentele de ratificare, inclusiv ratificarea cu o majoritate copleșitoare în Duma de Stat.
Punctul 7: Ucraina va deveni membră a Uniunii Europene la un moment specific și va primi acces privilegiat pe termen scurt la piața europeană.
Punctul 8: Ucraina va primi un pachet robust de dezvoltare globală, definit într-un acord separat privind investițiile și prosperitatea viitoare, acoperind o gamă largă de domenii economice.
Punctul 9: Vor fi create mai multe fonduri pentru reconstrucția economiei ucrainene, a zonelor distruse și a problemelor umanitare. Obiectivul va fi strângerea a 800 de miliarde de dolari prin capitaluri proprii, granturi, împrumuturi și contribuții din sectorul privat.
Punctul 10: După încheierea acestui acord, Ucraina va accelera procesul de încheiere a unui acord de liber schimb cu Statele Unite.
Punctul 11: Ucraina confirmă că va rămâne un stat fără arme nucleare, în conformitate cu Tratatul de Neproliferare a Armelor Nucleare.
Punctul 12: Centrala Nucleară Zaporojie va fi operată în comun de trei țări: Ucraina, SUA și Federația Rusă. Detaliile operării sunt încă în discuție. Zelenski a subliniat că Ucraina „până la urmă" nu dorește să facă afaceri direct cu rușii, acest punct urmând să fie agreat.
Punctul 13: Ambele țări se angajează să implementeze programe educaționale în școli și în societate pentru promovarea toleranței culturale și eliminarea rasismului. Ucraina va implementa regulile UE privind toleranța religioasă și protecția limbilor minoritare.
Punctul 14: Teritoriile. Acest punct este nefinalizat și are mai multe soluții posibile:
Opțiunea 1: „Rămânem unde suntem". În regiunile Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson, linia de desfășurare a trupelor la data acordului devine o linie de contact recunoscută de facto, controlată de forțe internaționale.
Opțiunea 2: Crearea unei potențiale zone economice libere în Donbas, implicând demilitarizarea zonei. Ucraina se opune retragerii trupelor sale, dar dacă se implementează această variantă, pledează pentru o retragere în oglindă (și a rușilor). Această opțiune necesită un referendum național în Ucraina.
Punctul 15: După acordul asupra aranjamentelor teritoriale viitoare, atât Rusia, cât și Ucraina se angajează să nu schimbe aceste aranjamente prin forță.
Punctul 16: Rusia nu va împiedica Ucraina să folosească fluviul Nipru și Marea Neagră în scopuri comerciale. Se va încheia un acord maritim separat privind libertatea de navigație. Grindul Kinburn va fi demilitarizat.
Punctul 17: Se va înființa un comitet umanitar pentru schimbul tuturor prizonierilor de război (inclusiv cei condamnați de Rusia din 2014) și returnarea civililor, copiilor și prizonierilor politici.
Punctul 18: Ucraina ar trebui să organizeze alegeri cât mai curând posibil după semnarea acordului.
Punctul 19: Acest acord va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Implementarea sa va fi monitorizată de un Consiliu al Păcii, prezidat de președintele SUA, Donald Trump.
Punctul 20: Odată ce toate părțile acceptă acordul, o încetare completă a focului va intra în vigoare imediat.
Zelenski a mai declarat că, pe lângă proiectul documentului de bază privind încetarea războiului, au fost elaborate și alte documente necesare pentru finalizarea acestuia. Mai exact, este vorba despre un cadru multilateral de garanții de securitate pentru Ucraina, care este un document trilateral - Ucraina, Statele Unite și Europa.
Există, de asemenea, un cadru de garanții de securitate pentru Ucraina din partea Statelor Unite - acesta fiind, conform lui Zelenski, un document bilateral.
„Avem o anexă separată - aceasta este dimensiunea militară a garanțiilor de securitate pentru Ucraina și reprezintă un plan detaliat despre modul în care securitatea este garantată efectiv în anumite circumstanțe. De fapt, datorită acestor documente de garantare, vom putea vedea o Ucraină puternică - o Ucraină susținută de «Coaliția de voință» (Coalition of the Willing), cu un mecanism de monitorizare a menținerii păcii și cu măsuri specifice de răspuns la o posibilă reluare a agresiunii din partea Rusiei", a declarat șeful statului.
În plus, potrivit acestuia, Ucraina și Statele Unite au dezvoltat un document privind redresarea și dezvoltarea economică, intitulat „Foaia de parcurs către prosperitate în Ucraina" (Roadmap to Prosperity in Ukraine).
