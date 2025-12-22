50.000 de „droizi de luptă" Phantom vor schimba fața infanteriei SUA până în 2027

În timp ce vehiculele terestre fără echipaj (UGV) și-au găsit deja locul în logistica militară modernă, un nou proiect tehnologic din Silicon Valley forțează limitele integrării roboţilor la nivel infanterie. Start-up-ul Foundation Future Industries (FFI) a trasat un plan industrial extrem de ambițios, propunând livrarea a 50.000 de roboți umanoizi Phantom către Armata Statelor Unite în următorii doi ani.

Această strategie reconfigurează fundamental compoziția unităților de asalt, accelerând trecerea de la platformele logistice pe roți la sisteme antropomorfe capabile să execute misiuni tactice în medii urbane complexe. Nucleul acestei strategii este robotul Phantom MK-1, o platformă cu o înălțime de 1,8 metri și o masă de aproximativ 82 de kilograme, concepută special pentru a opera în spații proiectate pentru oameni, potrivit Forbes. Spre deosebire de sistemele robotice convenționale, Phantom dispune de o agilitate care îi permite să urce scări, să parcurgă teren accidentat și să pătrundă în structuri înguste, obiective esențiale pentru misiunile de recunoaștere tactică in medii urbane.

Capacitatea sa de transport depășește 20 de kilograme, ceea ce îi permite să preia sarcini grele de echipament sau chiar să manevreze armament, sub supraveghere umană strictă. Amploarea procesului de producție în masă propusă de CEO-ul Sankaet Pathak este fără precedent în sectorul roboticii de apărare. De la o producție limitată de maximum 50 de unități în cursul acestui an, compania intenționează să atingă pragul de 10.000 de unități în 2026, culminând cu o flotă de 40.000 de roboți suplimentari până la finele anului 2027.

Pentru a susține acest ritm, Foundation recrutează masiv specialiști provenind din programele avansate ale Tesla, SpaceX și Boston Dynamics, mizând pe un model de afaceri tip abonament, în care roboții sunt închiriați pentru aproximativ 100.000 de dolari pe an, în loc să fie vânduți ca active fixe. Din punct de vedere doctrinar, introducerea acestor „soldați roboți" vizează conceptul de „prim corp în clădire". În loc să expună personalul militar în scenarii de luptă urbană cu risc ridicat, cum ar fi intrarea în tuneluri sau asaltul pozițiilor fortificate, Phantom ar prelua rolul de prim contact.

Deși roboții sunt capabili să manipuleze tehnic o armă automată, dezvoltatorii și oficialii militari subliniază că autonomia totală în decizia de a deschide focul nu este luată în calcul. Controlul letal va rămâne în responsabilitatea unui operator uman, păstrând aceleași standarde etice aplicate în prezent dronelor de atac. Argumentul strategic principal invocat de susținătorii proiectului este cel al descurajării. O prezență de 100.000 de astfel de unități în inventarul SUA ar putea, teoretic, să modifice calculul de cost-beneficiu al oricărui adversar înainte de izbucnirea unui conflict deschis.

Totuși, analiștii de securitate avertizează asupra unui paradox: reducerea riscului pentru propriile trupe ar putea scădea pragul politic de declanșare a unui război, făcând intervenția militară o opțiune mult mai facilă și, implicit, mai frecventă. Dincolo de entuziasmul tehnologic, rămân provocări tehnice majore legate de vulnerabilitatea sistemelor de procesare situate în toracele superior și de autonomia bateriilor în condiții de luptă intensă. Totuși, dacă Foundation Future Industries își va respecta graficul de producție, anul 2027 ar putea reprezenta momentul în care infanteria americană trece de la un model pur biologic la unul hibrid, unde robotul umanoid devine un element organic în structura de forțe.