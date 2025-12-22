AI va fi sfârșitul alarmiștilor climatici: "Ortodoxia Verde" trebuie sa dispară în fața cerințelor energetice imense ale inteligentei artificiale

Consensul de zeci de ani în jurul așa-numitei catastrofe climatice se lovește acum de noi realități economice, tehnologice și geopolitice. Adăugați AI și cererea sa fără precedent de generare de energie electrică la scară largă, și avem o discuție globală despre climă care trebuie luată în considerare.

Profesorul Victor Davis Hanson este un clasicist american, istoric militar și comentator politic. Este autorul sau editorul a peste două duzini de cărți și a scris extensiv despre războaiele antice, agrarismul și politica contemporană pentru publicații precum Wall Street Journal, National Review și The New York Times. Este colaborator senior al The Daily Signal.

Luna trecută, Victor Davis Hanson a analizat modul în care se schimbă fundamentele a zeci de ani de „ortodoxie verde" în cadrul unui episod al podcastului „Victor Davis Hanson: In a Few Words". Prezentând videoclipul lui Hanson, Climate Realism a spus: "Pe măsură ce realitatea economică, limitele tehnologice și schimbările geopolitice continuă să erodeze narațiunea falsă a unei catastrofe climatice iminente, chiar și vocile de lungă durată din cadrul publicațiilor mainstream încep să recunoască ceea ce scepticii au subliniat de zeci de ani."

Articolul recent al Newsweek, „The Welcome Demise of Climate Change Catastrophism" (Moartea binevenită a catastrofismului schimbărilor climatice), subliniază această corectare tardivă a cursului, în timp ce analiza lui Matt Ridley din The Spectator subliniază modul în care dovezile empirice și constrângerile energetice din lumea reală au depășit „ortodoxia verde" la modă. Adăugați la aceasta apostasia climatică anterioară a lui Bill Gates, care a recunoscut că schimbările climatice nu vor duce, până la urmă, la „dispariția umanității", și devine clar că dezbaterea nu mai este între „negatori" și „experți", ci între date și dogme.

După cum observă Victor Davis Hanson în ultimul său videoclip, decalajul dintre retorica elitelor privind clima și comportamentul elitelor în materie de climă vorbește mai tare decât orice slogan, iar cererea de energie electrică în creștere rapidă de astăzi - de la IA la industria grea - impune o evaluare mult întârziată. În podcastul său, Hanson a spus că nu credea că va vedea în timpul vieții sale sfârșitul narațiunii dominante privind catastrofa schimbărilor climatice provocate de om, chiar dacă existau neconcordanțe. Dar recent, ceva a schimbat toate acestea: inteligența artificială („IA").

„[IA] va necesita un nivel fără precedent de generare de energie electrică. Este nevoie de cantități uriașe de energie electrică - pe care nu le avem. Și nu le vom obține prin subvenționarea turbinelor eoliene și a panourilor solare. „[CEO-ul Open AI, Sam Altman, a spus] că va trebui să construim 100 de centrale de 1 gigawatt; aceasta este dimensiunea unui reactor nuclear mare, de 1.000 de megawați. Va trebui să construim, spune el, 100 pe an sau echivalentul cărbunelui curat sau al gazului natural."

După cum explică Hanson, geopolitica contribuie, de asemenea, la dispariția agendei ecologice. Guvernele care promovează eliminarea producției de „combustibili fosili" determină creșterea prețului petrolului și gazelor. Când președintele Donald Trump a câștigat alegerile și a început să pompeze din nou petrol, prețul petrolului mondial a început să scadă. „Asta afectează Iranul și Rusia și avantajează aliații noștri, precum Europa și Japonia", a spus Hanson. Și apoi mai sunt eforturile Chinei de a profita de Occident folosind escrocheria încălzirii globale.

China se joacă cu Occidentul, a spus Hanson. „Vorbește frumos despre încălzirea globală... Și apoi ce face?" „Două lucruri", a explicat el. „[China] subvenționează exportul ieftin de panouri solare și turbine eoliene sub costul de producție pentru a falimenta industriile concurente din Europa și Statele Unite, pentru a face Occidentul dependent de energia solară și eoliană, chiar dacă aceasta este o sursă de energie electrică foarte scumpă și nesigură.

„Între timp, pe măsură ce devenim dependenți de exporturile chineze, ei construiesc două-trei centrale pe cărbune sau nucleare pe lună. Energie accesibilă care le va oferi un avantaj competitiv față de Occident." Și apoi sunt țările mai sărace, care văd falsa narațiune privind schimbările climatice ca o oportunitate de a cere Occidentului să plătească despăgubiri pentru că a provocat „încălzirea globală".