WSJ a efectuat o anchetă și a descoperit că Witkoff nu este doar prietenul lui Dmitriev, ci un agent rus în toată regula
Postat la: 24.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Articolul „Cum și-a obținut Putin emisarul american preferat: Vino singur, fără CIA" explică faptul că numirea lui Witkoff ca șef al echipei de negocieri a SUA a fost o misiune directă din partea lui Putin către serviciile speciale rusești, pe care acestea au îndeplinit-o impecabil. Era extrem de important pentru Rusia să scape de pro-ucraineanul Keith Kellogg.
Mai mult, Witkoff a devenit atât de apropiat de Rusia încât nu mai comunică cu CIA - spre deosebire de FSB. Ucraina și Europa nu se pot baza pe SUA. Dar acum totul este diferit: trebuie să fim pregătiți ca SUA să înceapă să ajute Rusia direct, pentru că în unele locuri mâna Kremlinului este atât de adânc înfiptă încât o poți vedea când deschizi gura.
Citate din articol:
„Vladimir Putin era interesat să se întâlnească cu Witkoff - atât de interesat încât ar fi putut lua în considerare eliberarea unui prizonier american pentru el."
„Președintele rus studiase profilurile psihologice ale oficialilor din jurul lui Trump, inclusiv Keith Kellogg, generalul în retragere cu trei stele pe care Trump îl numise trimis al Americii în Rusia și Ucraina. Rapoartele agenției de informații a lui Putin subliniau faptul că fiica lui Kellogg conducea o organizație caritabilă în Ucraina - un semnal de alarmă care semnalează că ar putea fi ostil cererilor rusești în timpul viitoarelor discuții de pace, au declarat persoane familiarizate cu documentele. Kellogg a ignorat, de asemenea, un apel din partea lui Tucker Carlson, care i-a spus înainte de Ziua Inaugurării că Moscova era gata să înceapă discuțiile."
„Zece luni mai târziu, Kellogg a plecat, iar Witkoff și Dmitriev, doi oameni de afaceri cu legături personale puternice cu respectivii lor președinți, schițează o nouă ordine economică și de securitate pentru Europa. Jared Kushner, ginerele lui Trump, a intervenit pentru a ajuta la negocierea locului în care se vor termina granițele Rusiei, a formei armatei Ucrainei și a cât de repede ar putea Trump să dărâme noua Cortină de Fier a sancțiunilor care blochează economia cu probleme a Rusiei."
„Astăzi, aceste structuri sunt practic absente. America nu are un ambasador la Moscova din iunie. Nu există niciun secretar de stat adjunct pentru afaceri europene și eurasiatice. Witkoff a refuzat multiple oferte din partea CIA pentru o ședință de informare despre Rusia. Departamentul de Stat a desemnat un mic grup de angajați pentru a-l sprijini pe Witkoff, dar membrii acelei echipe și alții din întreaga administrație au făcut mari eforturi să obțină rezumate ale întâlnirilor externe ale lui Witkoff. Aliații de lungă durată din Europa se simt, de asemenea, lăsați în întuneric și se tem că Washingtonul nu îi mai susține, în timp ce monarhiile din Orientul Mijlociu sunt în ascensiune."
„Dmitriev i-a cerut prințului Mohammed să-i transmită un mesaj lui Witkoff. Putin dorea să vorbească cu noul trimis pentru Orientul Mijlociu și exista o înțelegere de făcut: Rusia ar putea fi dispusă să negocieze un schimb de prizonieri, ca gest de bună-credință."
„Prizonierul în cauză era Marc Fogel, un profesor de istorie de liceu care executa o pedeapsă de 14 ani în colonia penală Rîbinsk pentru că a transportat canabis - prescris medical pentru durerile sale cronice de spate - pe aeroportul Șeremetievo din Moscova. La școala ambasadei SUA din Moscova, le-a predat copiilor mai multor ambasadori americani, inclusiv viitorului director al CIA, Bill Burns."
„Acum, Dmitriev transmitea un mesaj că Witkoff l-ar putea aduce acasă pe Fogel."
„Kellogg a aflat ulterior de la un reporter că Kremlinul s-a plâns la Casa Albă cu privire la sprijinul fiicei sale pentru Ucraina, a spus el. Dacă va mai scrie vreodată o carte, a glumit el, ar putea pune plângerea Rusiei pe copertă. Intenționează să-și părăsească postul pe 31 decembrie."
„Timp de decenii, înalții oficiali ai guvernului american care vizitau Rusia erau instruiți conform unui manual de instrucțiuni cunoscut sub numele de «Regulile Moscovei». Documentul prezintă nenumăratele modalități prin care agenții de securitate ai țării încercau să interogheze, să prindă, să compromită și să recruteze vizitatori americani. Acesta fusese recent actualizat pentru a reflecta postura din ce în ce mai agresivă a serviciilor de securitate, în special a unității responsabile de urmărirea americanilor, Departamentul de Contrainformații sau DKRO. O regulă importantă, spun oficialii care au contribuit la elaborarea ei: «Nu există coincidențe». Înainte de călătoria sa, CIA s-a oferit să-l informeze pe Witkoff; acesta a refuzat. Nu a fost însoțit de un interpret: i se spusese că președintele Rusiei nu-i va permite să aducă o altă persoană la întâlnire."
„Pe 11 februarie, Dmitriev l-a întâlnit pe Witkoff la aeroport și l-a liniștit în timp ce se îndreptau în fugă spre Kremlin cu o mașină guvernamentală. Timp de trei ore, Putin l-a găzduit pe Witkoff, care a luat notițe în timp ce președintele ținea o prelegere despre istoria milenară a Rusiei. Putin evalua dacă omul din fața lui era atât de deschis perspectivei rusești pe cât sugera profilul său, au declarat două persoane care aveau cunoștință despre întâlnire. Dacă da, i se pregătise un cadou pentru a-l lua acasă. Fogel fusese transportat la Moscova cu mai mult de patru ore în urmă."
„Inima lui Witkoff a tresărit când l-a văzut pe Fogel așteptându-l pe aeroportul din Moscova."
„Luna aceasta, după ce Witkoff a încheiat a șasea rundă de întâlniri cu Putin, o companie rusă l-a trimis acasă cu 5 kilograme de caviar roșu, potrivit Ministerului Comerțului și Industriei din țară. De fapt, era vorba de o marcă de icre de calitate medie pe care compania dorește acum să o comercializeze sub numele de «Trumpovka». Un oficial al Casei Albe a negat că vreo cantitate de caviar ar fi fost transferată."
„Între timp, Dmitriev a postat o fotografie pe X cu o sticlă de vodcă marca Trump pe o masă cu vedere către Piața Roșie și Kremlin: «Faceți vodca măreață din nou»."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Dosarul Epstein: Plățile pentru femei erau făcute de pe un cont din Iași, România. Peste 30.000 de dolari au fost virați
Unul din documentele Departamentului de Justiție din SUA in legatura cu Jeffrey Epstein arata ca femeile de pe Insula Pl ...
-
Fotografii cu Bill Gates și sclava sexuală minoră a lui Epstein publicate de Departamentul Justiției
Imagini recent publicate din proprietatea lui Epstein il arata pe miliardarul filantrop Bill Gates insoțit de doua victi ...
-
Noi dezvăluiri grave din dosarele Epstein: prințul Andrew, surprins într-o ipostază compromițătoare alături de o femeie, sub privirea lui Ghislaine Maxwell
Andrew Mountbatten-Windsor pare sa fie surprins intr-o fotografie intins peste picioarele a cinci persoane, cu capul apr ...
-
Cum negocia fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc șpaga pentru directorul RAR: Metoda telecomanda STENOGRAME
Tribunalul București a decis miercuri, 17 decembrie, arestarea preventiva pentru 30 de zile a fostului ministru al Trans ...
-
Dezvăluirile care zguduie Casa Albă. Șefa de cabinet rupe tăcerea despre Donald Trump și cercul său de putere: "Are personalitatea unui alcoolic"
Șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a facut o serie de evaluari neobișnuit de directe - unele dintre ele deloc fl ...
-
Scandalul leprei: SPA-ul ThaiCo le-a spus clienților care doreau să fie masați de April și Sri că au gripă până în 7 decembrie
SPA-ul ThaiCo le-a spus clienților care doreau sa fie masați de April și Sri ca au gripa pana in 7 decembrie, scrie jurn ...
-
Directorului Portului Constanța i se pregătește un loc călduț tot la stat!
Lui Mihai Teodorescu, director la conducerea Administrației Porturilor Maritime Constanța i s-a pregatit un loc calduț l ...
-
Firma fondată de ministrul Dragoș Pîslaru, contracte de milioane de lei cu MIPE în timpul mandatului său
Ministerul Proiectelor Europene a atribuit recent doua contracte pentru activitați de consultanța, in valoare totala de ...
-
Dan Diaconescu despre judecătoarea Raluca Moroșanu: „Eu o știu cel mai bine din toată România. Mi-a dat cinci ani și jumătate" VIDEO
Raluca Moroșanu este judecatoarea din completul Curții de Apel București care, in martie 2015, a decis condamnarea lui D ...
-
Gaura neagră a Inteligenței Artificiale: Cum se finanțează reciproc cu zeci de miliarde de dolari principalele companii ale Big Tech
Recentul boom al IA este impulsionat de finanțarea circulara, in cadrul careia cateva companii mari, printre care Nvidia ...
-
Mel Gibson susține că secretul Giulgiului a fost ascuns timp de secole: „Au îngropat adevărul. O mușamalizare la nivel global"
Cand Mel Gibson vorbește despre credința, o face nu ca un observator ocazional, ci ca cineva care a petrecut ani de zile ...
-
DOCUMENT INCENDIAR: Armata Cibernetică a Rusiei a desfășurat un război informatic asupra SUA și aliaților NATO inclusiv România
Armata Cibernetica a Rusiei, dezvaluita intr-un document oficial publicat de SUA care face un rechizitoriu recent al jus ...
-
Document incendiar! Scandal uriaș la CCR: raportul scurs ilegal în presă și presiuni politice înaintea deciziei pe pensiile magistraților
Raportul intocmit de judecatorul-raportor Elena-Simina Tanasescu in dosarul privind sesizarea Înaltei Curți de Cas ...
-
Profesor universitar din Franța: "Nicușor Dan nu are diplomă de Licență"
Informația a fost dezvaluita de Horea Mihai Badau, profesor universitar in Franța. Acesta a obținut un raspuns oficial d ...
-
Cum și-au obținut frații Tate libertatea. Rolurile jucate de Victor Ponta, Marcel Ciolacu și de alegerile prezidențiale anulate în poveste. Anchetă amplă a New York Times
Andrew Tate și fratele sau, Tristan, influenceri controversați din așa-numita „manosfera", au fost eliberați din R ...
-
DIICOT dă lovitura în dosarul "Fabrica de moșteniri": Notari, executori, administratori și interpuși care luau casele bătrânilor, trimiși în judecată
Anchetatorii DIICOT Constanța au finalizat una dintre cele mai complexe cauze de criminalitate organizata din ultimii an ...
-
Contracte cu România și achiziții militare suspendate la NATO după dezvăluiri despre mită de milioane de euro și influență în interiorul agenției NSPA
Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA) se afla in centrul uneia dintre cele mai ample investigații de corupție ...
-
GENEZA RĂULUI: Cum algoritmii oligarhilor americani pregătesc sfârșitul democrației
"La inceput era Cuvantul, și Cuvantul era la Dumnezeu, și Dumnezeu era Cuvantul". Așa incepe Evanghelia dupa Ioan. Ce es ...
-
Ca sa înțelegem de ce Putin continuă războiul și de ce vrea sa reînființeze NovaRassiya despre care tot pomenește
Poate ca mulți s-au mirat de ce anual foarte multi evrei, in jur de 25-30.000 fac un soi de pelerinaj in inima Ucrainei. ...
-
O amantă de ministru a băgat o țară întreagă în rahat. La propriu și la figurat
Pentru cei care sunt inca sceptici vizavi de faptul ca un singur act marunt de corupție poate nenoroci o țara intreaga, ...
-
Dezvăluiri-bombă în WSJ - "Faceți bani, nu război": planul real al lui Trump și Putin pentru Ucraina
Trei oameni de afaceri puternici - doi americani și un rus - s-au aplecat asupra unui laptop in Miami Beach luna trecuta ...
-
Presa ucraineană: Mesajele americanilor pentru Zelenski cu percheziții la șeful lui de cabinet
SUA profita de perchezițiile din biroul șefului de cabinet al lui Vladimir Zelenski, Andrei Yermak, pentru a transmite u ...
-
Fraudă de milioane de euro cu fonduri europene alocate reabilitării unor clădiri din învățământ
Primaria municipiului Focșani a semnat in data de 15.04. 2022 Contractul de Finanțare pentru proiectul european „C ...
-
Secretul influenței lui Jeffrey Epstein: de ce milionarii și liderii lumii nu-i puteau spune 'nu'
A fost unul dintre momentele importante din Washington in 2019. Toate privirile erau indreptate spre fostul avocat al lu ...
-
Austeritatea Regimului BoloDan este impusă prin PNRR. Banii ajung să fie spălați prin Ucraina pentru mafia de la Bruxelles
Marionetele Bruxelles-ului de la noi din țara vand naivilor basme despre „necesitatea" taierilor salariale, taxelo ...
-
Ei plănuiesc în mod deliberat să ne omoare de foame. Și iată care e planul în mod explicit!
Motivul pentru care prețurile energiei și alimentelor sunt in creștere, iar aprovizionarea cu alimente devine din ce in ...
-
CJ Vrancea a balastat 4 drumuri comunale cu prețuri de autostradă, între 96,313 euro și 313,230 euro /km
"24. Aprobarea documentatiilor tehnico-economice la faza: Expertiza tehnica Documentatie de avizare a lucrarilro de int ...
-
Fiul lui Tudorel Toader, denunțat de studente pentru hărțuire sexuală. Una a cedat și a făcut sex de două ori cu profesorul după care s-a îmbătat o săptămână
Acuzații extrem de grave la adresa lui Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept a Universitații „Cuza" (UAI ...
-
Pactul Witkoff-Dimitriev: Ultimile dezvăluiri despre planul de pace din Ucraina elaborat direct în limba rusă și doar tradus în engleză
Un plan de pace controversat in 28 de puncte, elaborat in secret de oficiali americani apropiați de Donald Trump și omol ...
-
The Telegraph: Disperat de scandalul de corupție, Zelenski semnează contracte scandaloase de armament pe care Ucraina nu și le poate permite
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe fondul unui scandal masiv de corupție care ii implica pe susținatorii sai, ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu