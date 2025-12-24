Articolul „Cum și-a obținut Putin emisarul american preferat: Vino singur, fără CIA" explică faptul că numirea lui Witkoff ca șef al echipei de negocieri a SUA a fost o misiune directă din partea lui Putin către serviciile speciale rusești, pe care acestea au îndeplinit-o impecabil. Era extrem de important pentru Rusia să scape de pro-ucraineanul Keith Kellogg.

Mai mult, Witkoff a devenit atât de apropiat de Rusia încât nu mai comunică cu CIA - spre deosebire de FSB. Ucraina și Europa nu se pot baza pe SUA. Dar acum totul este diferit: trebuie să fim pregătiți ca SUA să înceapă să ajute Rusia direct, pentru că în unele locuri mâna Kremlinului este atât de adânc înfiptă încât o poți vedea când deschizi gura.

Citate din articol:

„Vladimir Putin era interesat să se întâlnească cu Witkoff - atât de interesat încât ar fi putut lua în considerare eliberarea unui prizonier american pentru el."

„Președintele rus studiase profilurile psihologice ale oficialilor din jurul lui Trump, inclusiv Keith Kellogg, generalul în retragere cu trei stele pe care Trump îl numise trimis al Americii în Rusia și Ucraina. Rapoartele agenției de informații a lui Putin subliniau faptul că fiica lui Kellogg conducea o organizație caritabilă în Ucraina - un semnal de alarmă care semnalează că ar putea fi ostil cererilor rusești în timpul viitoarelor discuții de pace, au declarat persoane familiarizate cu documentele. Kellogg a ignorat, de asemenea, un apel din partea lui Tucker Carlson, care i-a spus înainte de Ziua Inaugurării că Moscova era gata să înceapă discuțiile."

„Zece luni mai târziu, Kellogg a plecat, iar Witkoff și Dmitriev, doi oameni de afaceri cu legături personale puternice cu respectivii lor președinți, schițează o nouă ordine economică și de securitate pentru Europa. Jared Kushner, ginerele lui Trump, a intervenit pentru a ajuta la negocierea locului în care se vor termina granițele Rusiei, a formei armatei Ucrainei și a cât de repede ar putea Trump să dărâme noua Cortină de Fier a sancțiunilor care blochează economia cu probleme a Rusiei."

„Astăzi, aceste structuri sunt practic absente. America nu are un ambasador la Moscova din iunie. Nu există niciun secretar de stat adjunct pentru afaceri europene și eurasiatice. Witkoff a refuzat multiple oferte din partea CIA pentru o ședință de informare despre Rusia. Departamentul de Stat a desemnat un mic grup de angajați pentru a-l sprijini pe Witkoff, dar membrii acelei echipe și alții din întreaga administrație au făcut mari eforturi să obțină rezumate ale întâlnirilor externe ale lui Witkoff. Aliații de lungă durată din Europa se simt, de asemenea, lăsați în întuneric și se tem că Washingtonul nu îi mai susține, în timp ce monarhiile din Orientul Mijlociu sunt în ascensiune."

„Dmitriev i-a cerut prințului Mohammed să-i transmită un mesaj lui Witkoff. Putin dorea să vorbească cu noul trimis pentru Orientul Mijlociu și exista o înțelegere de făcut: Rusia ar putea fi dispusă să negocieze un schimb de prizonieri, ca gest de bună-credință."

„Prizonierul în cauză era Marc Fogel, un profesor de istorie de liceu care executa o pedeapsă de 14 ani în colonia penală Rîbinsk pentru că a transportat canabis - prescris medical pentru durerile sale cronice de spate - pe aeroportul Șeremetievo din Moscova. La școala ambasadei SUA din Moscova, le-a predat copiilor mai multor ambasadori americani, inclusiv viitorului director al CIA, Bill Burns."

„Acum, Dmitriev transmitea un mesaj că Witkoff l-ar putea aduce acasă pe Fogel."

„Kellogg a aflat ulterior de la un reporter că Kremlinul s-a plâns la Casa Albă cu privire la sprijinul fiicei sale pentru Ucraina, a spus el. Dacă va mai scrie vreodată o carte, a glumit el, ar putea pune plângerea Rusiei pe copertă. Intenționează să-și părăsească postul pe 31 decembrie."

„Timp de decenii, înalții oficiali ai guvernului american care vizitau Rusia erau instruiți conform unui manual de instrucțiuni cunoscut sub numele de «Regulile Moscovei». Documentul prezintă nenumăratele modalități prin care agenții de securitate ai țării încercau să interogheze, să prindă, să compromită și să recruteze vizitatori americani. Acesta fusese recent actualizat pentru a reflecta postura din ce în ce mai agresivă a serviciilor de securitate, în special a unității responsabile de urmărirea americanilor, Departamentul de Contrainformații sau DKRO. O regulă importantă, spun oficialii care au contribuit la elaborarea ei: «Nu există coincidențe». Înainte de călătoria sa, CIA s-a oferit să-l informeze pe Witkoff; acesta a refuzat. Nu a fost însoțit de un interpret: i se spusese că președintele Rusiei nu-i va permite să aducă o altă persoană la întâlnire."

„Pe 11 februarie, Dmitriev l-a întâlnit pe Witkoff la aeroport și l-a liniștit în timp ce se îndreptau în fugă spre Kremlin cu o mașină guvernamentală. Timp de trei ore, Putin l-a găzduit pe Witkoff, care a luat notițe în timp ce președintele ținea o prelegere despre istoria milenară a Rusiei. Putin evalua dacă omul din fața lui era atât de deschis perspectivei rusești pe cât sugera profilul său, au declarat două persoane care aveau cunoștință despre întâlnire. Dacă da, i se pregătise un cadou pentru a-l lua acasă. Fogel fusese transportat la Moscova cu mai mult de patru ore în urmă."

„Inima lui Witkoff a tresărit când l-a văzut pe Fogel așteptându-l pe aeroportul din Moscova."

„Luna aceasta, după ce Witkoff a încheiat a șasea rundă de întâlniri cu Putin, o companie rusă l-a trimis acasă cu 5 kilograme de caviar roșu, potrivit Ministerului Comerțului și Industriei din țară. De fapt, era vorba de o marcă de icre de calitate medie pe care compania dorește acum să o comercializeze sub numele de «Trumpovka». Un oficial al Casei Albe a negat că vreo cantitate de caviar ar fi fost transferată."

„Între timp, Dmitriev a postat o fotografie pe X cu o sticlă de vodcă marca Trump pe o masă cu vedere către Piața Roșie și Kremlin: «Faceți vodca măreață din nou»."