Descoperire importantă în oncologie: un nou tratament împotriva cancerului arată rezultate promițătoare
Postat la: 31.05.2026 |
Medicii au salutat rezultatele studiilor „fără precedent" care arată că un vaccin antituberculos cu acțiune triplă poate eradica tumori întregi la pacienți.
Într-un studiu internațional care a cuprins 11 țări, injecția a fost oferită pacienților al căror cancer se răspândise sau recidivase și a căror boală nu răspunsese la alte tratamente, potrivit The Guardian, potrivit Mediafax.
Vaccinul, numit amivantamab, a redus tumorile la peste o treime dintre pacienți, cu schimbări dramatice observate în câteva săptămâni. La 15 dintre aceștia, medicii au descoperit că medicamentul le-a distrus complet tumorile.
Răspunsuri fără precedent la pacienții a căror boală a devenit rezistentă atât la chimioterapie, cât și la imunoterapie
Kevin Harrington, profesor de terapii biologice împotriva cancerului la Institutul de Cercetare a Cancerului din Londra (ICR), a declarat: „Acestea sunt răspunsuri fără precedent la pacienții a căror boală a devenit rezistentă atât la chimioterapie, cât și la imunoterapie."
„Acesta este un grup de pacienți pentru care opțiunile de tratament sunt extrem de limitate, așa că este foarte izbitor să observăm acest nivel de beneficii."
Harrington, medic consultant oncolog la fundația Royal Marsden NHS, a adăugat: „Acest tratament are potențialul de a aduce beneficii multor mii de pacienți în fiecare an."
Rezultatele vor fi prezentate duminică, la Chicago, în cadrul celei mai mari conferințe mondiale despre cancer, reuniunea anuală a Societății Americane de Oncologie Clinică (Asco).
Vaccinul a fost administrat la 102 pacienți cu cancer
În cadrul studiului clinic, vaccinul a fost administrat la 102 pacienți cu cancer de cap și gât, al șaselea cel mai frecvent tip de cancer din lume. Tumorile s-au micșorat sau au dispărut complet la 43 de pacienți, inclusiv la 28 ale căror tumori s-au micșorat semnificativ și la 15 la care tumorile au fost eradicate complet.
Cercetătorii au declarat că injecția a arătat rezultate similare și la pacienții cu cancer pulmonar. Amivantamab, dezvoltat de Johnson & Johnson, este evaluat în prezent în aproximativ 60 de studii clinice, în principal pentru cancerul pulmonar, dar și pentru cancerul colorectal, cerebral și gastric.
Injecția inteligentă vizează cancerul în trei moduri. Blochează atât EGFR (receptorul factorului de creștere epidermală), o proteină care ajută la creșterea tumorilor, cât și MET, o cale pe care celulele canceroase o folosesc adesea pentru a evita tratamentul. De asemenea, ajută la activarea sistemului imunitar pentru a ataca tumora.
Spre deosebire de multe tratamente pentru cancer, amivantamabul se administrează sub formă de injecție subcutanată, mai degrabă decât prin perfuzie intravenoasă, ceea ce face ca tratamentul să fie mai rapid și mai convenabil pentru pacienți și mult mai ușor de administrat în clinicile ambulatorii.
Efecte secundare, ușoare până la moderate
Majoritatea efectelor secundare ale tratamentului, administrat o dată la trei săptămâni, au fost ușoare până la moderate, mai puțin de unul din 10 pacienți fiind forțați să întrerupă tratamentul.
Cercetătorii au subliniat, de asemenea, că studiul s-a concentrat pe persoanele cu cancere de cap și gât, excluzându-le pe cele cu carcinom orofaringian cu celule scuamoase, pozitiv pentru virusul papiloma uman (HPV). Acest lucru este deosebit de semnificativ, au spus ei, deoarece cancerele de cap și gât care nu sunt cauzate de HPV sunt de obicei mai greu de tratat, ceea ce face ca progresul în acest grup să fie extrem de important.
Pacienții care au primit amivantamab au supraviețuit în medie 12,5 luni în total după începerea tratamentului, în ciuda faptului că aveau o formă de cancer cu rezultate foarte slabe, odată ce tratamentele standard nu mai funcționează.
