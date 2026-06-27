A reizbucnit războiul - Americanii au atacat ținte iraniene. Gărzile revoluționare au contraatacat
Postat la: 27.06.2026 |
Armata SUA a efectuat vineri atacuri împotriva Iranului, a anunţat Comandamentul Central (CENTCOM) într-un comunicat, adăugând că avioanele americane au lovit depozite iraniene de rachete şi drone, precum şi staţii radar de pe coastă, după atacul Teheranului asupra unei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz, ceea ce pune sub semnul întrebării soarta acordului provizoriu de pace convenit recent între cele două ţări.
Gărzile Revoluţiei, armata ideologică a Teheranului, au anunţat sâmbătă că au atacat poziţii americane din regiunea Golfului, ca represalii la atacurile americane din Iran, potrivit postului de televiziune de stat Irib. „Dacă agresiunea se va repeta, răspunsul nostru va fi mai amplu decât acesta", au avertizat Gărzile Revoluţiei, fără a oferi detalii cu privire la poziţiile americane pe care le-a vizat în regiune.
După atacurile SUA asupra unor ţinte iraniene, vicepreşedintele SUA a scris pe reţelele sociale: „Iranul a semnat un acord de încetare a focului. Noi l-am respectat. Dacă au dezacorduri cu privire la modul în care este aplicat memorandumul de înţelegere, pot să ne sune. Dar violenţa va fi întâmpinată cu violenţă".
Un diplomat iranian de rang înalt a susţinut într-o postare că, potrivit interpretării Iranului asupra memorandumului de înţelegere semnat de SUA şi Iran, navele care trec prin strâmtoare, chiar şi pe rute mai apropiate de Oman decât de Iran, trebuie să se coordoneze cu autorităţile de coastă iraniene.
Oficialii americani au declarat vineri pentru CNN şi New York Times că seria de noi atacuri asupra unor ţinte iraniene s-a încheiat după aproximativ 90 de minute. Patru obiective iraniene situate de-a lungul coastei şi pe insula Qeshm din Golful Persic au fost lovite de avioanele F-35 şi F-16 ale Forţelor Aeriene ale SUA, a declarat un oficial pentru NYT.
Gărzile Revoluţiei Islamice din Iran promit un răspuns „rapid şi decisiv" la atacurile SUA, relatează televiziunea de stat iraniană sâmbătă dimineaţa, ora locală din Teheran, potrivit Reuters. IRGC a declarat că forţele sale au respins un atac al SUA asupra localităţii Sirik, situată pe coastă, în apropierea strâmtorii Ormuz. Presa iraniană a afirmat că un proiectil a lovit o zonă din jurul unui debarcader din Sirik, un oraş situat pe malul Strâmtorii Ormuz.
"Aeronavele americane au lovit depozite iraniene de rachete şi drone, precum şi staţii radar de coastă, după ce Iranul a atacat nava M/V Ever Lovely pe 25 iunie cu o dronă de atac cu sens unic. Nava de marfă sub pavilionul Singapore ieşea din Strâmtoarea Ormuz de-a lungul coastei Omanului în momentul atacului iranian. Agresiunea nejustificată împotriva navigaţiei comerciale din partea forţelor iraniene a încălcat în mod clar armistiţiul", a transmis Pentagonul pe reţelele sociale.
Atacurile aeriene ale SUA asupra ţintelor iraniene sunt "în curs de desfăşurare", a declarat un oficial de rang înalt al Pentagonului corespondentei Fox News Jennifer Griffin, care a relatat acest lucru pe reţelele sociale.
Atacurile au avut loc la scurt timp după ce preşedintele Donald Trump fusese întrebat dacă Iranul va suporta consecinţe pentru încălcarea armistiţiului prin atacul cu dronă asupra unei nave comerciale în strâmtoare. "Ei bine, veţi afla", le-a spus preşedintele reporterilor în Biroul Oval, relatează The Guardian.
Într-o postare ulterioară pe Truth Social, Trump a acuzat Iranul de o "încălcare nesăbuită" a armistiţiului, adăugând că Iranul a lansat cel puţin patru drone de atac cu sens unic asupra navelor care tranzitau strâmtoarea, dintre care SUA au doborât trei, în timp ce cealaltă a lovit nava.
Întrebat dacă consideră că armistiţiul este încă în vigoare, Trump le-a spus reporterilor din Biroul Oval că nu îi place faptul că Iranul a tras. "Nu ar trebui să facă asta, aşa că veţi afla." Presat să spună dacă va riposta, preşedintele a repetat: "Veţi afla". Teheranul a insistat că va controla Strâmtoarea Ormuz şi a avertizat statele din Golf să nu se alăture Washingtonului după atacul de joi asupra unei nave de marfă care naviga în apropierea coastei Omanului.
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio - aflat la finalul unui turneu în Golful Persic menit să liniştească aliaţii regionali cu privire la pactul provizoriu încheiat cu Teheranul - a emis o declaraţie comună cu Consiliul de Cooperare al Golfului, în care a solicitat "navigaţie liberă, necondiţionată şi fără restricţii" în strâmtoarea Ormuz, fără taxe de trecere sau "încercări de a impune controlul".
Ministerul de Externe al Iranului a declarat că strâmtoarea ar trebui să fie administrată de Iran şi Oman, în timp ce Ali Akbar Velayati, consilierul principal al liderului suprem al Iranului, i-a avertizat pe aliaţii din Golf ai Washingtonului că supravieţuirea lor depinde de toleranţa Teheranului.
Iranul şi-a exprimat nemulţumirea faţă de ceea ce a calificat drept o declaraţie "intervenţionistă, iresponsabilă şi provocatoare" a Statelor Unite şi a celor şase state din Golf, care au respins afirmaţia sa conform căreia ar putea percepe taxe de trecere de la navele care tranzitează strâmtoarea. "Trecerea în siguranţă prin Strâmtoarea Ormuz nu poate fi garantată în condiţiile unor aranjamente ambigue, rute paralele sau procese decizionale care nu ţin seama de rolul Iranului ca stat riveran", a declarat pe X viceministrul iranian de externe, Kazem Gharibabadi.
La rândul său, Bloomberg News a relatat că Omanul, care se află pe malul opus al strâmtorii faţă de Iran, le-a comunicat aliaţilor că navele care traversează Ormuz ar putea fi nevoite să plătească.
Televiziunea de stat iraniană a anunţat că trei petroliere străine care încercau ceea ce a numit o "trecere neautorizată" a strâmtorii au fost întoarse din drum după un avertisment din partea Gărzilor Revoluţiei Islamice. Nu au fost oferite alte detalii. Un oficial american a declarat că Washingtonul analizează aceste informaţii, scrie Reuters.
Cu toate acestea, preţurile petrolului au scăzut cu 3% vineri, fiind pe cale să înregistreze pierderi săptămânale semnificative, în ciuda interpretărilor contradictorii în legătură cu acordul provizoriu încheiat săptămâna trecută între Iran şi SUA şi a întrebărilor reînnoite cu privire la strâmtoare, pe unde trece de obicei o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol şi gaz natural lichefiat.
Compania Saudi Aramco a reluat încărcările de ţiţei la terminalul său din Ras Tanura din Golful Persic, cel mai mare port petrolier din lume, după o întrerupere de aproape patru luni, conform datelor privind transporturile maritime. Transporturile de îngrăşăminte prin strâmtoare au înregistrat, de asemenea, o creştere, contribuind la atenuarea îngrijorărilor legate de o creştere bruscă a preţurilor alimentare la nivel mondial.
Vineri au existat şi alte semne de progres, întrucât Israelul şi Libanul au semnat un acord pentru a pune capăt luptelor dintre Israel şi Hezbollahul susţinut de Iran. Ambele părţi au prezentat acordul ca un prim pas care prevede dezarmarea Hezbollahului şi retragerea trupelor israeliene din Liban, dar nu a fost clar cum va fi pus în aplicare. Hezbollah a declarat că nu va coopera.
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