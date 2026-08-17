Val de aer african se îndreaptă spre România. Apogeul o să fie marți

Un puseu de aer tropical dinspre nordul Africii va cuprinde începând de mâine aproape întreg teritoriul țării, temperaturile vor crește și abia spre finalul săptămânii vremea se va răcori din nou. Directorul ANM Elena Mateescu și meteorologul Mihai Timu au explicat cum va evolua vremea în zilele următoare.

„De mâine vom avea din nou un puseu de aer tropical dinspre nordul Africii. Temperaturi caniculare în jurul a 35° în Banat și Crișana, iar marți atingem apogeul, să spunem așa", a spus Mihai Timu, meteorolog ANM.

„Ne așteptăm canicula să se extindă din vest urmând ca miercuri, din nou, acest val de aer cald să se retragă către sud, sud-vest, urmând ca joi și vineri să ne răcorim din nou, să vorbim de temperaturi apropiate de normal. Iar în toate zilele care urmează, ploile vor fi extrem de puține, destul de izolate în zona de munte și în special în cursul după-amiezelor", a adăugat acesta.

Mateescu: Minimele nu vor coborî sub 20 de grade

Elena Mateescu, director ANM, a spus că de luni dimineață până miercuri dimineață vorbim de caniculă, disconfort termic și temperaturi ridicate care este posibil să ajungă în Câmpia de Vest la 37-38°, în timp ce în restul țării, mai ales în partea de vest, sud-vest, sud a țării, să contăm pe valori de 30-35°.

„În același timp, disconfortul termic va fi unul accentuat, având în vedere probabilitatea ca indicele temperatură-umezeală să atingă și să depășească pragul critic de 80 de unități, iar nopțile să fie tropicale", conform acesteia.

„Minimele, în special în Dealurile de Vest sau pe litoral, vor fi între 22 și 23 de grade, minimele nu vor coborî sub 20 de grade", a adăugat aceasta.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o informare de caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat şi nopţi tropicale, valabilă în toată ţara, de luni, ora 10:00, până miercuri, ora 21:00.