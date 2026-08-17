Șoc în neuroștiință: Conștiința nu ar fi 'fabricată' în creier, ci parte din realitatea de lângă noi. Ipoteza care zguduie lumea academică

Dacă mintea nu este produsă de creier, ci doar modelată de acesta? Este întrebarea radicală lansată de neurocercetătorul Christof Koch, care susține că una dintre cele mai mari enigme ale științei ar putea necesita o schimbare fundamentală de perspectivă.

De zeci de ani, oamenii de știință încearcă să afle cum apare conștiința din activitatea creierului. Cercetările au identificat numeroase circuite neuronale implicate în percepție, memorie, emoții și luarea deciziilor, însă există încă o întrebare la care neuroștiința nu are un răspuns definitiv: de ce activitatea fizică a creierului este însoțită de experiența subiectivă? Christof Koch, cercetător la Institutul Allen din Seattle, consideră că tocmai această întrebare ar putea obliga știința să își revizuiască una dintre presupunerile de bază, notează Science Alert.

Creierul produce conștiința sau doar o modelează?

Koch nu contestă faptul că creierul are un rol esențial în experiența conștientă. Leziunile cerebrale, bolile neurologice, anestezia sau stimularea electrică pot modifica profund starea de conștiență. Problema este alta. Potrivit cercetătorului, aceste observații demonstrează că creierul controlează și modelează experiența conștientă, dar nu explică neapărat de unde provine conștiința însăși.

În această perspectivă, creierul ar putea fi mai degrabă un fel de filtru sau un mecanism care organizează experiența decât „fabrica" în care conștiința este produsă. Koch a prezentat aceste idei în cadrul simpozionului „Behind and Beyond the Brain", organizat de Fundația Bial în Portugalia, în aprilie 2026.

Un mister pe care neuroștiința nu l-a rezolvat

Cercetătorul amintește că, în ciuda progresului spectaculos al neuroștiinței, există încă o ruptură între ceea ce poate fi măsurat obiectiv și ceea ce trăiește o persoană din interior. Oamenii de știință pot observa activitatea neuronilor și pot identifica regiuni ale creierului asociate cu anumite funcții. Totuși, aceste date nu explică de ce acea activitate este însoțită de senzația de a vedea, de a iubi, de a visa, de a suferi sau de a spera.

Koch a formulat problema într-o manieră tranșantă: cum poate o masă de aproximativ trei kilograme de materie să producă experiențe subiective atât de complexe? Întrebarea nu este nouă pentru el. În 2023, Koch a recunoscut că a pierdut un pariu celebru de 25 de ani cu filosoful David Chalmers. În 1998, cei doi au pariat că cercetarea științifică va identifica mecanismul neuronal al conștiinței. După un sfert de secol, răspunsul nu apăruse.

O experiență personală care i-a schimbat perspectiva

Ipoteza lui Koch nu se bazează pe un experiment care să demonstreze că realitatea este fundamental conștientă. Cercetătorul pornește și de la o experiență personală pe care o descrie ca fiind una dintre cele mai importante din viața sa. În urmă cu câțiva ani, în timp ce se afla singur pe o plajă, Koch spune că a avut senzația că granița dintre propria persoană și lumea din jur dispărea. A descris experiența ca pe o stare atemporală și universală, care i-ar fi schimbat modul de a privi realitatea. El subliniază însă că o astfel de experiență nu reprezintă o dovadă științifică. Pentru Koch, ea a fost mai degrabă un motiv pentru a reconsidera anumite presupuneri filosofice despre minte și realitate.

Conștiința, o proprietate fundamentală a realității?

Pentru a-și formula ipoteza, Koch apelează la idealismul analitic, o perspectivă filosofică potrivit căreia conștiința ar putea fi o caracteristică fundamentală a realității, nu un produs secundar al materiei. În această viziune, creierul nu ar „fabrica" conștiința, ci ar selecta, organiza sau limita modul în care aceasta este experimentată.

Este o idee provocatoare, dar trebuie făcută o distincție importantă: idealismul analitic nu este, în prezent, o teorie științifică demonstrată. Pentru a intra în zona științei experimentale, o asemenea ipoteză ar trebui transformată în predicții care pot fi testate și eventual infirmate. Koch însuși recunoaște acest lucru și susține că următorul pas esențial este tocmai găsirea unor modalități prin care aceste idei filosofice să poată fi testate empiric.

Ce legătură are inteligența artificială?

Ipoteza ar putea avea implicații și pentru inteligența artificială. Dacă experiența conștientă nu este pur și simplu rezultatul unor calcule tot mai complexe, atunci construirea unor computere din ce în ce mai puternice nu ar garanta apariția unei conștiințe artificiale. Asta nu înseamnă că o mașină nu ar putea deveni vreodată conștientă. Înseamnă doar că problema ar putea fi mult mai complicată decât creșterea puterii de calcul sau a nivelului de inteligență al unui sistem.

Știința, pusă în fața unei întrebări incomode

Koch nu spune că a descoperit originea conștiinței. Mai degrabă, propune ca cercetătorii să nu trateze ca certitudine ideea că aceasta este produsă exclusiv de creier. Pentru el, istoria științei arată că teoriile considerate solide au fost uneori reconstruite atunci când au apărut observații care nu se potriveau cu ele.

Conștiința rămâne astfel una dintre marile necunoscute ale științei. Iar întrebarea lui Koch este una dintre cele mai incomode: dacă nu creierul creează conștiința, ci doar îi dă forma pe care o putem experimenta, atunci unde ar trebui să căutăm adevărata origine a ei?