Noaptea 'stelelor căzătoare': Perseidele oferă un spectacol astronomic spectaculos pe cerul României

Cerul nopții pregătește unul dintre cele mai spectaculoase momente astronomice ale verii. Perseidele ating maximul de activitate în noaptea de 12 spre 13 august 2026, iar condițiile de observare vor fi excelente, deoarece Luna Nouă va lăsa cerul întunecat. Maximul este estimat pentru dimineața zilei de 13 august, în jurul orei 06:00.

Perseidele sunt considerate unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale anului. Potrivit NASA, acest curent de meteori este observat de peste două milenii și reprezintă unul dintre cele mai cunoscute evenimente astronomice recurente.

De ce sunt Perseidele atât de spectaculoase

Perseidele își primesc numele de la constelația Perseu, din zona căreia par să provină meteorii atunci când sunt priviți de pe Pământ. Fenomenul este asociat cu particulele lăsate în urmă de o cometă, care pătrund în atmosfera terestră cu viteze foarte mari și se încălzesc, producând dârele luminoase observate pe cer.

Unele dintre particulele care generează Perseidele au dimensiuni foarte mici, chiar sub un milimetru. La intrarea în atmosferă, interacțiunea cu aerul provoacă ionizare și produce lumina caracteristică meteorilor. Curentul Perseidelor este cunoscut și pentru apariția unor bolizi, adică meteori extrem de strălucitori, care pot lăsa în urma lor dâre luminoase vizibile pe cer.

Noaptea de 12 spre 13 august, momentul ideal pentru observații

Cea mai bună perioadă pentru observarea Perseidelor în 2026 va fi în noaptea de 12 spre 13 august, în special după miezul nopții și până în zorii zilei. Maximul curentului de meteori este estimat pentru 13 august, la ora 06:00. Un avantaj important în acest an este reprezentat de faza Lunii. Luna Nouă are loc pe 12 august, la ora 20:37, astfel încât lumina Lunii nu va afecta observațiile în timpul nopții de maxim.

Potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu" din București, în condiții ideale, prognozele pentru 2026 indică până la 100 de meteori pe oră. În practică, numărul observat este de regulă mai mic, iar în timpul maximului poate fi văzut, în medie, aproximativ un meteor pe minut. În zonele urbane, iluminatul artificial reduce considerabil numărul meteorilor vizibili. Din orașe pot fi observați aproximativ 10-20 de meteori pe oră.

Unde se văd cel mai bine

Pentru a vedea cât mai multe Perseide, este recomandată alegerea unui loc întunecat, departe de luminile orașelor. Zonele rurale și regiunile montane oferă condiții mai bune de observare, însă și localitățile aflate la marginea marilor orașe pot fi potrivite. Observatorul Astronomic din București recomandă evitarea zonelor puternic iluminate și alegerea unui loc cu cer cât mai curat și lipsit de lumini parazite.

Nu ai nevoie de telescop pentru a vedea Perseidele

Nu este nevoie de telescop sau de alte instrumente astronomice pentru a observa Perseidele. Pentru o experiență cât mai bună, este recomandat un șezlong sau un sac de dormit, astfel încât observatorul să poată sta întins și să privească o suprafață cât mai mare a cerului. De asemenea, chiar dacă este vară, nopțile pot fi răcoroase, astfel că este utilă îmbrăcămintea mai groasă. Astronomii recomandă ca observațiile să dureze cel puțin o oră: cu cât este privit cerul mai mult timp, cu atât cresc șansele de a vedea mai mulți meteori.