Imagini de la bătaia cu macete din Târgu Jiu. Două persoane au fost reținute

Trei bărbați s-au luptat sâmbătă, printre mașinile de pe o stradă din Târgu Jiu, cu macete și spray lacrimogen. Scenele violente au fost filmate pe str. Minerilor de locuitorii din zonă.

Deocamdată nu se cunoaște motivul de la care a pornit scandalul.

Locuitorii din zonă au alertat poliția, iar doi dintre cei trei scandalagii, având vârstele de 16 și 20 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore. Toți cei implicați locuiesc în Târgu Jiu.

Din primele verificări nu a rezultat că vreo persoană ar fi fost rănită.