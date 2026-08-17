Se schimbă ambalajele alimentare în toată UE. Primele restricții se aplică de astăzi și în România
Postat la: 12.08.2026 |
Uniunea Europeană aplică, de miercuri, 12 august, noi reguli pentru ambalajele folosite în toate statele membre, inclusiv în România. Prima schimbare îi vizează direct pe producătorii de cutii de pizza, caserole pentru mâncare, hârtii pentru produse de panificație și alte ambalaje care intră în contact cu alimentele: acestea nu mai pot fi introduse pe piață dacă depășesc limitele stabilite pentru PFAS, cunoscute drept „substanțele chimice eterne".
Noile norme deschid o reformă amplă a pieței ambalajelor. În următorii ani vor fi introduse restricții pentru anumite produse din plastic de unică folosință, obligații de reutilizare și reciclare, limite pentru spațiul gol din colete și sisteme de garanție-returnare pentru sticle și doze. Regulamentul european a intrat formal în vigoare în februarie 2025, dar începe să se aplice, etapizat, din 12 august 2026, potrivit Comisiei Europene.
Cutiile de pizza și recipientele pentru mâncare intră sub noile limite
PFAS au fost utilizate într-o gamă largă de ambalaje alimentare deoarece împiedică apa sau grăsimea să treacă prin material. Pot fi întâlnite în cutii de pizza, ambalaje pentru produse de patiserie și panificație, recipiente pentru mâncare comandată și diferite tipuri de hârtie ori carton tratat.
Problema este că aceste substanțe nu se descompun în mod natural și se pot acumula în apă, aer, sol, alimente și organismul uman. Cercetătorii au asociat expunerea la anumite PFAS cu forme de cancer, afecțiuni renale, tulburări ale sistemului imunitar, complicații în sarcină și probleme de dezvoltare la copii.
Începând din 12 august, ambalajele alimentare introduse pe piața UE trebuie să respecte pragurile maxime stabilite pentru aceste substanțe. Produsele care au fost deja puse pe piață înaintea acestei date nu trebuie retrase automat, precizează ghidul Comisiei Europene.
Producătorii trebuie să poată indica sursa ambalajelor
Companiile vor avea și obligații mai clare privind trasabilitatea. Producătorii și operatorii economici trebuie să păstreze și să furnizeze informații care să permită autorităților identificarea sursei unui ambalaj atunci când apar probleme de siguranță sau de conformitate.
Produsele neconforme nu ar urma să fie retrase imediat în toate situațiile. Statele membre sunt îndemnate ca, într-o primă etapă, să emită avertismente și să le acorde companiilor timp pentru remedierea problemelor, înainte de aplicarea sancțiunilor.
UE începe ofensiva împotriva ambalajelor inutile
Reforma a fost determinată de creșterea cu peste 20% a cantității de deșeuri de ambalaje în ultimul deceniu, pe fondul expansiunii comerțului online, livrărilor de mâncare și produselor cumpărate pentru consum imediat. Fiecare european generează anual aproximativ 180 de kilograme de deșeuri provenite din ambalaje, potrivit unui oficial european citat de Reuters. Ambalajele consumă aproximativ 40% din plasticul utilizat în Europa. În 2023, fiecare locuitor al UE a generat, în medie, 35,3 kilograme de deșeuri din ambalaje de plastic provenit din combustibili fosili. Numai 42% din această cantitate a fost reciclată.
Pachetele cu prea mult spațiu gol vor fi limitate
Una dintre schimbările pregătite pentru perioada următoare vizează ambalajele disproporționat de mari în raport cu produsul pe care îl conțin. Noile reguli vor limita spațiul gol din cutiile folosite pentru comerțul online, transport și gruparea produselor. Sunt vizate situațiile în care un obiect de mici dimensiuni este livrat într-o cutie mult mai mare, completată cu hârtie, folie cu bule sau alte materiale. UE urmărește astfel să reducă atât cantitatea de carton și plastic folosită inutil, cât și spațiul ocupat de colete în vehiculele de transport.
Unele ambalaje de unică folosință vor dispărea
Regulamentul pregătește interzicerea, începând din 2030, a anumitor formate de ambalaje din plastic de unică folosință. Printre produsele vizate se află unele ambalaje pentru fructe și legume proaspete, porțiile individuale de condimente și sosuri oferite în restaurante, ambalajele mici pentru produsele de igienă din hoteluri și pungile foarte subțiri din plastic. Localurile care vând mâncare și băuturi la pachet vor trebui să permită clienților să folosească recipiente proprii, fără costuri suplimentare. Vor exista însă termene diferite, excepții și cerințe adaptate anumitor categorii de operatori.
Sticlele și dozele vor intra obligatoriu în sisteme de garanție-returnare
Statele membre trebuie să instituie sisteme de garanție-returnare pentru sticlele din plastic și recipientele metalice de unică folosință pentru băuturi, dacă nu ating prin alte mijloace nivelurile de colectare stabilite. România are deja un asemenea sistem pentru ambalajele marcate cu simbolul SGR. Noile norme europene urmăresc generalizarea colectării separate și atingerea unei rate de cel puțin 90% pentru recipientele vizate. Până în 2030, ambalajele introduse pe piața europeană vor trebui să fie reciclabile inclusiv într-un mod viabil economic, nu doar teoretic.
Ținta UE: cu 15% mai puține deșeuri până în 2040
Uniunea Europeană urmărește reducerea cantității de deșeuri de ambalaje pe cap de locuitor cu 5% până în 2030, cu 10% până în 2035 și cu 15% până în 2040, în raport cu nivelul din 2018. Comisia Europeană pregătește și un sistem armonizat de etichetare. Consumatorii ar trebui să găsească aceleași simboluri pe ambalaje și pe recipientele de colectare, indiferent de statul membru în care se află. Reforma va fi aplicată gradual, ceea ce înseamnă că nu toate interdicțiile intră în vigoare imediat. De miercuri se aplică însă cadrul general al regulamentului și limitele pentru PFAS din ambalajele care intră în contact cu alimentele.
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