Ambulanță atacată cu topoare, bâte și pietre în Cluj, după un zvon fals de pe TikTok că este „ambulanța neagră, care fură copii". Șoferul a fost operat de urgență

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță din județul Cluj a fost atacat violent sâmbătă seara, după ce mai multe persoane au crezut un zvon distribuit pe rețelele sociale despre o presupusă „ambulanță care fură copii".

Incidentul s-a produs în localitatea Recea Cristur, după ora 21:00. Echipajul fusese trimis pentru a prelua un pacient care acuza o stare de rău. La intrarea în localitate, cadrele medicale au oprit pentru a cere indicații privind adresa.

În acel moment, mai mulți localnici au început să filmeze autosanitara și să se agite. Reacția lor ar fi fost provocată de informațiile false distribuite pe TikTok despre o așa-numită „ambulanță neagră" care ar răpi copii. Echipajul și-a continuat misiunea și a preluat pacientul, însă pe drumul spre spital situația a devenit violentă, scrie Dejeanul.

Ambulanța a fost blocată, iar agresorii au coborât cu topoare

Autosanitara a fost oprită de un autoturism, iar din acesta au coborât mai multe persoane înarmate cu bâte și topoare. Agresorii au început să lovească ambulanța și să arunce cu pietre. Una dintre pietre a spart geamul din dreptul șoferului, iar cioburile de sticlă i-au provocat acestuia o rană la nivelul corneei.

Membrii echipajului spun că doar reacția rapidă a ambulanțierului a împiedicat ca atacul să aibă consecințe și mai grave. Șoferul a reușit să întoarcă autosanitara și să plece din zona în care fusese blocată.

Deși era rănit, acesta a continuat deplasarea, iar echipajul a apelat 112 și a solicitat intervenția Poliției. Ambulanțierul a fost ulterior transportat la Cluj-Napoca și operat de urgență din cauza leziunii produse de fragmentele de sticlă.

Poliția a deschis o anchetă pentru identificarea persoanelor implicate în atac.