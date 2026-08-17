Dunărea, la un nou minim istoric. Cernavodă este în treapta I de restricții, iar aproape 200 de localități au probleme cu alimentarea cu apă

Debitul Dunării la intrarea în România a coborât la aproximativ 1.400 de metri cubi pe secundă, un nou minim istoric, iar situația critică este estimată să se mențină cel puțin până la 17 august. La Cernavodă, nivelul fluviului continuă să scadă, centrala nucleară aflându-se deja în treapta I de restricții, la numai 25 de centimetri de pragul corespunzător treptei a II-a. În paralel, seceta hidrologică afectează alimentarea cu apă în sute de localități din țară, potrivit datelor publicate luni de Administrația Națională „Apele Române".

Debitul Dunării la Baziaș, la intrarea în țară, se situează în jurul valorii de 1.400 mc/s, nivel descris de Apele Române drept „un nou minim istoric". Conform prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, debitul ar urma să rămână relativ staționar în jurul acestei valori în următoarele șapte zile.

Precipitațiile din ultima perioadă au dus la o creștere a debitelor în bazinul superior al Dunării, mai ales în amonte de Budapesta, însă acest aport nu ar urma să se resimtă deocamdată în România. Explicația este scăderea debitelor râului Sava, principalul afluent al Dunării din bazinul mijlociu din punctul de vedere al aportului de apă. Potrivit estimărilor actuale, o ameliorare mai importantă a situației ar putea apărea abia după 24-26 august, cu condiția producerii unor episoade de precipitații consistente și de durată, atât în bazinul superior, cât și în cel mijlociu al Dunării.

La Cernavodă, nivelul Dunării a ajuns luni la -227 de centimetri, după o scădere de cinci centimetri față de ziua precedentă. Prognoza indică o continuare a scăderii, cu aproximativ doi centimetri pe zi până la 14 august, urmată de o încetinire a ritmului și de o stabilizare, în jurul datei de 16 august, la aproximativ -236 de centimetri.

Raportul național privind seceta hidrologică arată că, în prezent, pentru Centrala Nucleară Cernavodă se aplică treapta I de restricții. Pragul pentru treapta a II-a este stabilit la -2,52 metri, în timp ce nivelul curent indicat în document este de -2,27 metri, rezultând o diferență de numai 25 de centimetri până la următorul nivel de restricții.

Apele Române precizează totodată că efectele operațiunilor de scufundare a barjelor s-au observat la 9 august, când nivelul la Cernavodă, după ce scăzuse cu patru centimetri, a crescut ulterior cu aceeași valoare. Instituția recomandă Administrației Fluviale a Dunării de Jos să continue lucrările de dragare în zonele de acces, pentru asigurarea scurgerii apei către centrala de la Cernavodă.

181 de localități cu sisteme centralizate au alimentarea cu apă afectată

Problemele provocate de secetă nu se limitează la Dunăre. Potrivit raportului Apele Române, 181 de localități cu sisteme centralizate de alimentare cu apă sunt afectate de deficitul rezervei de apă, alimentarea fiind asigurată cu dificultate, intermitent sau cu restricții în anumite intervale orare.

Cele mai afectate județe sunt Alba, cu 45 de localități, Neamț, cu 39, și Bihor, cu 30. Urmează Galați, cu 11 localități, Maramureș - 10, Vaslui - 8, Argeș și Cluj - câte 7, Iași - 6 și Vrancea - 5.

Alte 96 de localități, care nu dispun de sisteme centralizate sau au doar sisteme parțiale și se bazează inclusiv pe surse individuale, sunt afectate de seceta prelungită și de secarea fântânilor. Botoșaniul se află detașat pe primul loc, cu 55 de localități în această situație, urmat de Neamț, Bacău și Iași.

Situația este severă și în mai multe bazine hidrografice. Nouă sectoare de râuri interioare se află în faza de atenționare-avertizare, două sectoare de pe Crișul Repede, în județul Bihor, au intrat în treapta I de restricții pentru utilizarea industrială, iar alte șapte sectoare sunt în treapta III de restricții, inclusiv pe Timiș și Bega.

Pe Dunăre și brațele sale, sectoare aferente unui număr de 21 de localități riverane se află în faza de atenționare-avertizare, iar sectoare aferente altor 35 de localități sunt în treapta III de restricții. Sunt vizate utilizări precum alimentarea cu apă a populației, irigațiile, industria, piscicultura, zootehnia și transportul.

Din cele 130 de secțiuni folosite pentru monitorizarea secetei hidrologice, 48 înregistrează debite sub minimul necesar pentru satisfacerea cantitativă a cerințelor de apă. Zece dintre acestea sunt pe Dunăre, iar alte zone afectate sunt bazinele Prut-Bârlad, Crișuri, Banat, Buzău-Ialomița, Someș-Tisa, Olt, Argeș-Vedea, Jiu, Mureș și Siret.

La nivel național, situația rezervelor din marile lacuri de acumulare rămâne deocamdată gestionabilă. La 9 august, cele 39 de lacuri principale monitorizate aveau un coeficient de umplere de 70,63%, corespunzător unui volum de aproximativ 3,07 miliarde de metri cubi de apă. Apele Române estimează însă că, până la sfârșitul lunii august, gradul de umplere al celor 40 de acumulări importante pentru alimentarea populației și industriei și pentru producția de energie ar putea coborî la aproximativ 66%.