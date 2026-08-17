Kim Jong Un s-a îmbogățit din războiul Rusiei. Coreea de Nord este mult mai puternică decât în ultimele decenii

Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei s-a transformat într-o sursă uriașă de venit pentru Coreea de Nord.

Potrivit Bloomberg Economics, regimul lui Kim Jong Un ar fi primit aproximativ 22 de miliarde de dolari în valută străină între 2022 și 2025, pe fondul cooperării militare tot mai strânse cu Moscova.

O parte importantă a veniturilor nu ajunge însă direct în sistemul financiar nord-coreean. Din cauza sancțiunilor și a izolării internaționale, unele plăți sunt realizate sub formă de bunuri, alimente sau tehnologii militare. Pentru Phenian, conflictul a reprezentat o oportunitate rară de a transforma rezervele mari de muniție sovietică într-o resursă economică și strategică.

Coreea de Nord ar furniza până la jumătate din muniția folosită de Rusia

Potrivit estimărilor serviciilor de informații ucrainene, până la finalul lui 2025 Coreea de Nord ar fi ajuns să acopere până la 50% din necesarul Rusiei de proiectile de artilerie de 122 și 152 mm.

Kim Jong Un ar fi trimis și între 16.000 și 22.000 de militari în Rusia, în schimbul unei plăți de aproximativ 2.000 de dolari pe lună pentru fiecare soldat. Banii și sprijinul primit au contribuit inclusiv la consolidarea economiei nord-coreene. Banca Coreei estimează pentru 2025 o creștere de 3,5%, al treilea an consecutiv de avans economic.

Au fost îmbunătățite și rachetele balistice, ceea ce poate deschide în viitor noi piețe de export pentru industria militară nord-coreeană.

Cooperarea continuă și direct pe teritoriul Rusiei. Serviciile de informații ucrainene susțin că în regiunea Voronej este formată o unitate nord-coreeană de rachete care ar putea include aproximativ 90 de militari, șase lansatoare și 120 de rachete balistice.