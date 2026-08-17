Alexandru Rogobete cere "spargerea monopolului CNAS": "Mai mulți asigurători înseamnă presiune pentru servicii mai bune"

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete spune că România are nevoie de o reformă profundă a sistemului sanitar și propune „spargerea monopolului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS)". „Mai mulți asigurători înseamnă presiune pentru servicii mai bune", susține Alexandru Rogobete.

Fostul ministru social-democrat al Sănătății spune că ideea nu este nouă, dar că a fost ascunsă de fiecare dată într-un sertar, pentru că este o reformă grea, „care deranjează și schimbă fundamental modul în care circulă banii în sănătate". El susține că a încercat să deschidă această reformă în timpul mandatului, dar s-au opus „tocmai cei care se prezintă astăzi drept marii «reformiști închipuiți» din alianța Bolofilǎ". Sistemul actual a fost construit pentru o altă realitate, una veche, care nu mai corespunde anului 2026, explică fostul ministru.

Rogobete adaugă că reformele ar trebui să vizeze deschiderea sistemului de asigurări, dezvoltarea asigurărilor complementare, stimularea asigurărilor private și integrarea lor transparentă într-un mecanism care să completeze solidaritatea sistemului public, nu să o distrugă.

„Această reformă nu înseamnă renunțarea la componenta socială a asigurărilor de sănătate și nu înseamnă că oamenii fără venituri vor rămâne fără acces la servicii medicale. Dimpotrivă. Statul trebuie să rămână garantul accesului la un pachet de servicii medicale pentru cei vulnerabili, pentru cei fără venituri și pentru cei care nu își pot permite o asigurare suplimentară. Solidaritatea rămâne. Monopolul trebuie să dispară!", mai transmite Alexandru Rogobete.

Fostul ministru a explicat care ar fi avantajele unui astfel de sistem: în primul rând, pacienții vor putea să își aleagă asigurătorul și pachetul care răspund cel mai bine nevoilor lor, în interiorul unor reguli clare stabilite de stat. Mai mulți asigurători înseamnă presiune pentru servicii mai bune, contracte mai eficiente și soluții noi pentru pacienți.

„Persoanele fără venituri sau vulnerabile trebuie să rămână protejate, iar accesul lor la serviciile medicale esențiale să fie garantat. Reforma trebuie să aducă eficiență, nu să elimine solidaritatea", spune Rogobete. Printre avantaje, el mai menționează mai multă transparență și eficiență în gestionarea banilor și mai mult spațiu pentru inovație.

„Există modele europene diferite. Nu trebuie să copiem mecanic pe nimeni. Trebuie să analizăm ce funcționează și să construim un model românesc, în care competiția, eficiența și libertatea de alegere să funcționeze împreună cu solidaritatea socială", susține fostul ministru.