Sute de copii ajung de urgență în operații la Spitalul Grigore Alexandrescu din cauza accidentelor pe trotinete electrice
Postat la: 10.08.2026 |
Alertă la Spitalul Grigore Alexandrescu, acolo unde medicii nu mai fac față urgențelor care le ajung pe masa de operație. Sute de tineri teribiliști se accidentează pe trotinete și ajung la urgențe. Unii dintre ei au răni atât de grave încât ai nevoie de operație, avertizează specialiștii.
Dr. Raluca Alexandru, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Grigore Alexandrescu din Capitală şi medic primar în chirurgie plastică şi reconstructivă, a declarat pentru News.ro, că, spre deosebire de alte veri, în acest an la spital au ajuns foarte mulţi copii cu diferite tipuri de traume provocate de accidente.
Pe primul loc sunt accidentele provocate de trotinetele electrice, urmate de diferie tipuri de tăieturi în diverse obiecte sau căzături. Ceea ce diferă faţă de alţi ani, spune Dr. Raluca Alexandru, este că nici măcar cazurile mai puţin complicate nu sunt rezolvate în spitalele limitrofe Capitalei, ci sunt trimise la Grigore Alexandrescu, aglomerând în acest fel şi mai mult camera de gardă. În mod firesc, aici ar trebui trimise cazurile foarte grave, spune medicul. Situaţia de la spital este cu atât mai grea cu cât unitatea sanitară are mare nevoie de medici, dar şi de asistenţi şi de infirmieri.
"Aproape toată vara la Grigore Alexandrescu s-au prezentat în UPU în medie 300 de cazuri, ceea ce este o medie destul de mare faţă de alţi ani, şi foarte multă traumă, foarte mulţi veniţi din judeţele învecinate, din Piteşti, Ploieşti, Târgovişte unde se pare că nu mai doresc să repare, să sutureze.
Au venit cu plăgi simple, necomplicate, care ajung în camera de gardă la noi la ore destul de târzii pentru că probabil că incidentul se întâmplă după amiază, spre seară, până când ajung la spitalul de acolo, până când ajung la noi, în jur de ora 12, şi ajung să fie rezolvaţi spre dimineaţă, 4, 5 dimineaţa.
Sunt tot felul de traume, de la trotinete electrice, biciclete, căzături din aceste vehicule, practic trotinetele electrice ţin primul loc în traumă. Apoi sunt tăiaţi în sticlă, merg desculţi sau cu papuci din aceia cu talpă mai subţire şi se taie în talpă, acum vara se întâmplă mult mai des. Cad de peste tot, din leagăne, mă rog, astea sunt normale dar ce este mai special parcă anul acesta este faptul că nici plăgile cele mai uşoare nu sunt rezolvate în provincie, ajung la Bucureşti toţi", a explicat medicul.
Foarte multe cazuri ar putea fi rezolvate în spitalele din teritoriu, explică medicul, de către chirurgii pediatrici. Cazurile care ajung din teritoriu vin de obicei în număr mare şi într-un interval scurt de timp, ceea ce complică munca în camera de gardă, dar şi în sălile de operaţie. De multe ori, pentru a putea face faţă, medicii operează până spre dimineaţă. Au fost situaţii recent şi cu 43 de operaţii într-o singură gardă, cu doi medici chirurgi pe gardă.
„Ei ne spun că nu fac (n.red spitalele din teritoriu de unde sunt trimişi copiii la "Grigore Alexandrescu"), că nu e de competenţa lor, cu toate că, chirurgia pediatrică, până să apară chirurgia plastică acum câţiva ani, intra şi făcea totul. Chirugia plastică este mai nou apărută, are 20 de ani, cam aşa, dar chirurgia generală înainte cosea toate aceste plăgi, inclusiv chirurgia pediatrică. Intră în curicula lor de specialitate şi totuşi nu se rezolvă. Înţelegem cazurile complicate, cazurile care au o profunzime sau sunt afectate anumite elemente mai speciale, dar plăgile care trebuie suturate la piele şi nu necesită ceva suplimentar, cunoştinţe suplimentare de tendoane, de vase, nişte elemente nobile, acelea se pot face în orice serviciu de chirurgie.
Am avut acum câteva zile şi 43 de operaţii într-o gardă, numai pe traumă, ceea ce este foarte mult, operaţi într-o gardă 43 înseamnă mult, suntem două linii de gardă şi de abia am făcut faţă până spre dimineaţă, doi medici chirurgi pe gardă. Am ajuns să terminăm undeva la 4, 5 dimineaţa, este şi pentru pacienţi, că stau foarte mult, ajung seara, şi în general mulţi dintre pacienţi vin seara pentru că probabil se întâmplă peste zi spre după amiază şi atunci se aglomerează şi mai tare UPU, avem câte 10 în aşteptare, vin foarte mulţi odată", a precizat medicul.
Este nevoie de personal medical la Spitalul "Grigore Alexandrescu". Prin memoradum s-au deblocat pentru acest spital un număr de 24 de posturi dintr-un total de 89 de posturi solicitate, dintre care numai 2 sunt posturi din cele 24 sunt pentru medici. „Avem un deficit destul de mare, avem şi locuri de medici care au ieşit la pensie şi sunt vacante acele locuri şi avem nevoie de personal şi mediu, asistente şi infirmiere, foarte mult, a ajuns să se lucreze cu o infiermieră pe două etaje, este foarte mult, în gardă. Şi acum e şi o perioadă de concedii, deficitul se simte şi mai acut, în perioada de vară", a explicat pentru News.ro medicul Raluca Alexandru.
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