3 din 10 vehicule înmatriculate în România nu au RCA valabil

Aproape trei din zece vehicule înmatriculate în România nu figurează cu o poliță RCA valabilă, potrivit celor mai recente date ale Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Autoritatea avertizează însă că statistica nu înseamnă automat că toate aceste vehicule circulă pe drumurile publice fără asigurare. Datele Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) arată însă că accidentele provocate de vehicule neasigurate reprezintă o problemă reală și generează despăgubiri de ordinul milioanelor de euro.

La 31 martie 2026 existau 7.949.613 polițe RCA active, în condițiile în care parcul auto înregistrat la sfârșitul anului 2025 număra 11.222.292 de vehicule. Raportarea celor două cifre arată că aproximativ 71% dintre vehiculele înregistrate aveau RCA valabil, în timp ce aproape 29% nu figurau cu o poliță activă. Cu alte cuvinte, diferența statistică este de peste 3,2 milioane de vehicule.

ASF: Nu se poate spune că 3 din 10 mașini circulă fără RCA

ASF atrage însă atenția că diferența dintre numărul vehiculelor înmatriculate și cel al polițelor RCA active „nu poate fi interpretată automat" drept numărul mașinilor care circulă fără asigurare. În parcul auto sunt incluse și vehicule care nu mai sunt utilizate efectiv, sunt imobilizate, defecte sau nu circulă pe drumurile publice din alte motive. Autoritatea precizează că nu deține informații din care să rezulte câte dintre vehiculele fără RCA în evidențe sunt efectiv folosite în trafic.

Sute de dosare de daună provocate de vehicule fără RCA în doar șase luni

Există însă date care arată dimensiunea concretă a problemei vehiculelor neasigurate care ajung efectiv în trafic și provoacă accidente.

În primele șase luni ale anului 2026, BAAR a achitat 45,7 milioane de lei în 756 de dosare de daună rezultate din accidente produse în România de persoane vinovate care nu aveau asigurare RCA. Separat, pe componenta externă, până la 30 iunie au fost înregistrate 842 de dosare cu vinovați neasigurați, pentru care au fost achitate despăgubiri de aproximativ 5 milioane de euro. În total, este vorba despre aproape 1.600 de dosare de daună în numai jumătate de an, interne și externe, și despăgubiri de peste 13 milioane de euro.

În 2025, despăgubirile au trecut de 30 de milioane de euro

Problema s-a manifestat la o scară importantă și anul trecut. În 2025, pentru accidentele produse în România de vinovați fără RCA, BAAR a achitat aproximativ 96 de milioane de lei în 1.405 dosare de daună. Pe componenta externă au fost înregistrate alte 1.267 de dosare, despăgubirile ridicându-se la aproximativ 11,5 milioane de euro. Cele două categorii însumează 2.672 de dosare de daună cu vinovați neasigurați, iar valoarea despăgubirilor a ajuns la aproximativ 30,7 milioane de euro. Și în 2024 numărul dosarelor a fost ridicat: 1.373 pe componenta internă și 1.286 pe cea externă, adică 2.659 în total.

Gradul de acoperire RCA stagnează în jurul a 70%

Datele ultimilor ani arată că procentul vehiculelor care figurează cu RCA valabil rămâne relativ constant. În 2021 existau aproximativ 6,72 milioane de polițe RCA la un parc de 9,66 milioane de vehicule, adică un grad de acoperire de circa 70%. La 30 iunie 2024, din aproximativ 10,5 milioane de vehicule din parcul auto, circa 7,5 milioane erau asigurate, ceea ce însemna un grad de cuprindere RCA de 71,02%. Cele mai recente cifre indică o situație similară: aproximativ șapte din zece vehicule înregistrate au RCA activ.

Cine plătește dacă șoferul vinovat nu are RCA

În cazul în care un accident este provocat de un vehicul identificat care nu are RCA, despăgubirea victimei poate fi gestionată prin mecanismul administrat de BAAR. Pot fi acoperite atât prejudiciile materiale, cât și, după caz, prejudiciile rezultate din vătămări corporale sau deces. Despăgubirile achitate pentru accidentele provocate de persoane neasigurate arată astfel că, dincolo de diferența statistică dintre parcul auto și numărul polițelor RCA, există un fenomen concret al vehiculelor fără asigurare care ajung în trafic.

Cifrele nu permit concluzia că trei din zece mașini întâlnite pe șoselele României circulă fără RCA. Ele arată însă că aproape 30% dintre vehiculele aflate în evidențele naționale nu au o poliță activă și că, numai în prima jumătate a anului 2026, vinovații neasigurați au generat aproape 1.600 de dosare de daună, interne și externe.