Discurs istoic al lui Marco Rubio împotriva elitelor globaliste care vor să controleze SUA dar și Europa. Casa Albă vrea sa reinstituie suveranitatea mondială
Postat la: 14.07.2026 |
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a lansat recent o campanie de amploare pentru desființarea Curții Penale Internaționale, declarând că aceasta reprezintă o amenințare intolerabilă la adresa suveranității SUA. În plus, Rubio a făcut senzație pe plan internațional cu discursul său de la Conferința de Securitate de la München, unde a solicitat o reorientare strategică și o mai bună repartizare a sarcinilor între SUA și Europa.
MARCO RUBIO: "De 250 de ani, noi, americanii, ne guvernăm singuri ca popor liber și suveran. Ne alegem singuri conducătorii. Ne stabilim singuri legile. Iar când suntem acuzați de o infracțiune, suntem judecați de un juriu format din semenii noștri. Aceasta este trăsătura esențială și indispensabilă a formei noastre de guvernare. Este temelia modului nostru de viață comun.
Dar astăzi, oameni puternici din locuri îndepărtate vor să ne ia acest drept. Ei cred că ar trebui să fie cei care decid asupra legilor voastre, asupra țării voastre, asupra vieții voastre. Și nu le pasă dacă sunteți sau nu de acord. La jumătatea distanței dintre cele două emisfere, există o instituție care se numește Curtea Penală Internațională. Poate ați auzit de ea. Poate că nu. Dar este foarte probabil să nu cunoașteți numele judecătorilor, ale procurorilor sau ale președintelui acesteia. Și nici nu ar trebui să fie necesar.
Însă, chiar în acest moment, CPI și susținătorii săi duc un război împotriva țării noastre, nu cu gloanțe sau rachete, ci cu legi, tratate și forța așa-numitului drept internațional.
Când CPI a luat naștere acum 24 de ani, ni s-a spus că era doar o măsură de siguranță limitată, o instanță globală care urma să intervină pentru a judeca doar cele mai grave infracțiuni, precum genocidul și crimele de război, și numai atunci când instanțele unei națiuni nu erau în măsură să le judece pe cont propriu. Dar adevărul este că era ceva mult mai radical și extrem. Era un tribunal global alcătuit din birocrați globalisti nealeși, care pretind că puterea lor este aproape nelimitată. Pericolul reprezentat de această instanță globală nu a făcut decât să crească.
Astăzi, ea amenință fiecare aspect al sistemului nostru politic și juridic: agenții de patrulare la frontieră care îi expulzează pe criminalii violenți din țara noastră; pușcașii marini americani care își riscă viața pentru a ne apăra patria; procurorii care lucrează pentru a dezarticula comploturile teroriste menite să atace și să ucidă americani. Dacă rămânem pasivi, toți aceștia ar fi la mila unor judecători străini aflați la mii de mile distanță, confruntându-se cu riscul constant de a fi urmăriți penal și chiar închiși pentru așa-zisa infracțiune de a-și apăra propria țară.
Poporul american nu a fost niciodată de acord cu nimic din toate acestea și nu va fi niciodată. Citiți cuvintele Declarației noastre de Independență. Am dus o revoluție împotriva unei puteri străine care ne transporta dincolo de mări pentru a fi judecați pentru presupuse infracțiuni. Independența este dreptul nostru din naștere. Nu vom permite niciodată birocraților străini să ne-o ia. Această Administrație nu va rămâne pasivă în timp ce CPI și aliații săi încearcă să ne amenințe poporul. Dacă ei cred că ne pot priva de suveranitatea noastră, îi vom învăța adevăratul sens al hotărârii americane."
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