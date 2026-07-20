Harta invaziei terestre asupra Iranului care va fi pusa in aplicare în cateva zile, conform unui fost ofiter de rang inalt al serviciilor secrete ale Pentagonului

Această hartă a invaziei din Iran este autentică, afirmă un fost ofiter de rang inalt al serviciilor de informatii ale Pentagonului. In ea se arată că războiul terestru care urmează să fie lansat împotriva Iranului este urmare a incalcarii Memorandumul de Înțelegere semnat recent în Elveția.

IRGC a decis să lupte mai departe împotriva Alianței SUA/Israel/GCC. Războiul terestru va avea elemente de atac din mai multe trupe, cele americane fiind principael, dar vor fi folosite si fortele kurde, probabil "in deschidere", alaturi de armate reunite din tarile care formeaza peninsula arabă. Nu in ultimul rand, aceasta mega-armata va avea sprijin militar terestru si de la Israel. Se observa cum armatele reunite vor ataca de la nord-vest, in vreme ce SUA va incerca sa forteze "intrarea" pe latura de sud vest pe toata latura Marii Roșii.