DECLARAȚIE DE PRESĂ SALROM: Radu Miruță și Irineu Darău au descoperit în august 2026 importanța unui proiect instituțional, tehnic și financiar din anul 2024
Postat la: 12.08.2026 |
COMUNICAT SALROM: Am urmărit declarațiile publice făcute astăzi de domnii Radu Miruță și Irineu Darău cu privire la grafitul de la Baia de Fier și mă bucur că, în august 2026, cei doi au descoperit importanța unui proiect pe care SALROM îl construiește, instituțional, tehnic și financiar, încă din anul 2024.
Mă bucur, de asemenea, că Guvernul face în sfârșit pasul administrativ necesar pentru eliminarea perimetrelor miniere de la Baia de Fier din hotărârile de Guvern prin care acestea fuseseră incluse pe lista obiectivelor aflate în închidere.
Dar, între a elimina două poziții din anexele unor hotărâri de Guvern și a pretinde că ai „reînviat" proiectul grafitului românesc există o diferență pe care documentele oficiale o fac foarte clară.
Poți elimina, în 2026, două poziții din două anexe. Nu poți elimina din istorie peste doi ani de muncă ai actualei echipe SALROM și demersurile făcute de companie pentru obținerea licenței de exploatare, inclusiv prin demersurile pentru modificarea Legii minelor.
Pentru corecta informare a opiniei publice, cronologia este următoarea.
La 23 mai 2024 a intrat în vigoare Critical Raw Materials Act - Regulamentul (UE) 2024/1252 - și a fost deschis primul apel pentru Proiecte Strategice în domeniul materiilor prime critice, cu termen de depunere la 22 august 2024. Tot la 23 mai 2024 a avut loc prima reuniune a European Critical Raw Materials Board.
În România, mecanismul legal pentru redeschiderea exploatărilor miniere neenergetice închise prin hotărâri ale Guvernului a fost reglementat în iunie 2024, prin OUG nr. 77/2024, care a introdus art. 53^1 în Legea minelor nr. 85/2003. Nota de fundamentare a actului normativ spune explicit că una dintre schimbările urmărite era tocmai reglementarea redeschiderii acestor exploatări și lega urgența intervenției legislative de oportunitățile oferite companiilor naționale prin CRMA.
Cu alte cuvinte, cadrul legal pe care îl aplică astăzi Guvernul nu a fost inventat în august 2026 și nu a fost creat de domnii Radu Miruță și Irineu Darău.
La 20 august 2024, SALROM a depus la Comisia Europeană proiectul „Battery-Grade Graphite Extraction Project at Baia de Fier Site - Sustainable Development and Innovation for the Future of Energy of the European Union", proiect dedicat extracției și procesării primare a șisturilor grafitoase pentru producerea grafitului de calitate pentru baterii.
La 25 martie 2025, Comisia Europeană a acordat proiectului SALROM statutul de Proiect Strategic al Uniunii Europene, cu o valoare de 198 de milioane de euro. În Decizia Comisiei, proiectul apare la poziția 43: „SALROM Baia de Fier", proiect de extracție în România, promovat de Societatea Națională a Sării S.A., destinat furnizării de grafit de calitate pentru baterii.
Așadar, în martie 2025, Comisia Europeană considera proiectul SALROM suficient de matur și de important încât să îl declare proiect strategic european. În august 2026 ni se explică public că acest proiect este trecut „de la morți la vii".
În anul 2025, SALROM a continuat demersurile pentru menținerea și dezvoltarea drepturilor miniere în perimetrul Ungurelașu-Polovragi. Documentele oficiale consemnează expres că titularul licenței solicitase prelungirea acesteia.
Prin HG nr. 639 din 8 august 2025, Guvernul a aprobat Actul adițional nr. 2/2025 la Licența de concesiune nr. 634/1999 deținută de SALROM pentru exploatarea șisturilor grafitoase în perimetrul Ungurelașu-Polovragi. Licența a fost prelungită până la 9 august 2030.
Și aici există un detaliu pe care actuala retorică publică pare să îl uite: HG nr. 639/2025 a fost contrasemnată, în calitate de ministru al Economiei, chiar de domnul Radu-Dinel Miruță.
Prin urmare, existența proiectului, titularul licenței și demersurile SALROM nu reprezintă informații pe care domnul Miruță le putea descoperi abia în august 2026.
SALROM nu s-a oprit aici.
În cadrul celui de-al doilea apel CRMA, lansat de Comisia Europeană în septembrie 2025, societatea a depus alte două proiecte: un proiect de procesare avansată a grafitului de la Baia de Fier, depus la 7 noiembrie 2025, în valoare de 250 de milioane de euro, și proiectul „Tailings-to-Green Baia de Fier", depus la 12 ianuarie 2026, în valoare de 180 de milioane de euro, destinat reciclării și valorificării haldelor istorice și fluxurilor secundare rezultate din exploatarea și procesarea grafitului.
Împreună cu proiectul de extracție depus în 2024, cele trei proiecte CRMA dezvoltate de SALROM reprezintă un portofoliu de peste 628 de milioane de euro și construiesc un lanț industrial coerent: extracție - procesare - reciclare. Cel de-al doilea apel CRMA a fost deschis la 25 septembrie 2025, cu termen de depunere la 15 ianuarie 2026.
În paralel, SALROM a dezvoltat și depus proiectul GRAPH-SECURE în cadrul Innovation Fund, pentru introducerea tehnologiei HPSA (High-Pressure Slurry Ablation) și decarbonizarea extracției și procesării primare a grafitului de la Baia de Fier.
Aceasta este realitatea proiectului pe care ni se spune astăzi că doi demnitari îl „reînvie".
Actualul proiect de Hotărâre a Guvernului este necesar și SALROM susține adoptarea lui. Dar trebuie spus foarte exact ce face această hotărâre: abrogă poziția 51 din anexa HG nr. 1008/2006 și poziția 48 din anexa HG nr. 644/2007, eliminând astfel cele două obiective din listele de închidere. Atât.
Chiar Nota de fundamentare a actualului proiect de HG afirmă că adoptarea lui este necesară pentru implementarea de către Societatea Națională a Sării S.A. a proiectului strategic deja aprobat de Comisia Europeană. Documentul recunoaște, de asemenea, că SALROM deținea licența, că aceasta fusese prelungită în 2025 și că societatea transmisese autorității miniere documentația care dovedea capacitatea tehnico-economică de dezvoltare a exploatării.
Ordinea lucrurilor este, deci, exact așa, dar invers față de impresia creată astăzi public: HG-ul nu creează proiectul SALROM. Proiectul SALROM, deja declarat strategic la nivel european, este motivul pentru care această HG trebuie adoptată.
Mai observ un lucru.
În aceeași apariție publică, domnul Radu Miruță afirmă că hotărârea „a fost semnată" și că a semnat-o și domnia sa, în timp ce domnul Irineu Darău afirmă că proiectul se află încă în etapele finale de avizare la Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției și că speră ca hotărârea să fie adoptată în următoarea ședință de Guvern.
Nu este rolul SALROM să armonizeze declarațiile membrilor Guvernului. Din punct de vedere juridic, însă, semnarea sau avizarea unui proiect de act normativ și adoptarea lui de către Guvern nu sunt același lucru.
SALROM nu contestă meritul niciunui ministru pentru actele pe care le semnează în exercitarea atribuțiilor sale. Dimpotrivă, orice demers instituțional care înlătură un obstacol din calea proiectului este binevenit.
Dar între a-ți îndeplini atribuțiile instituționale și a revendica public paternitatea unui proiect construit de alții există o diferență.
Domnii Miruță și Darău pot revendica semnăturile pe documentele pe care le semnează astăzi. Nu pot revendica retroactiv legislația adoptată în 2024, proiectul depus de SALROM în august 2024, statutul strategic european obținut în martie 2025, documentațiile tehnico-economice realizate, licența prelungită în 2025 și proiectele de procesare și reciclare depuse ulterior de SALROM.
Grafitul de la Baia de Fier nu a fost „înviat" într-o conferință de presă.
A fost construit ca proiect industrial, etapă cu etapă, de oamenii din SALROM.
Mă bucur, în concluzie, de interesul pe care domnii Radu Miruță și Irineu Darău îl manifestă astăzi față de proiectul de grafit de la Baia de Fier. SALROM are nevoie de interesul Ministerului Economiei, dar mai ales are nevoie de sprijin instituțional concret, constant și predictibil pentru implementarea unor investiții de asemenea amploare.
Dincolo de actele administrative semnate în exercitarea funcțiilor publice, conducerea SALROM nu a beneficiat până în prezent din partea celor doi de sprijinul pe care intensitatea declarațiilor de astăzi ar putea lăsa publicului impresia că l-a primit.
Iar în ceea ce îl privește pe domnul Irineu Darău, există un contrast pe care nu îl pot ignora.
În timp ce astăzi își exprimă public preocuparea pentru proiectele construite de SALROM, mie mi-au fost comunicate informații potrivit cărora domnul ministru și-ar fi exprimat dorința de a mă revoca din funcția de director general al Societății Naționale a Sării.
Dacă informația este inexactă, domnul ministru are, desigur, posibilitatea să o dezmintă public.
Dacă este exactă, atunci situația este cel puțin interesantă: proiectele dezvoltate sub această conducere merită prezentate public drept succese, dar conducerea care le-a dezvoltat merită revocată cu orice preț.
Îi asigur pe domnii Miruță și Darău că SALROM va continua să lucreze pentru grafitul românesc cu aceeași determinare cu care a făcut-o și înainte ca acest proiect să devină subiectul declarațiilor lor politice de presă.
Domnul Darău vorbește, pe bună dreptate, despre nevoia de „implicare a tuturor instituțiilor care au responsabilități în acest proces". Sunt întru totul de acord.
Poate că ar fi util, atunci, ca printre aceste instituții să fie inclusă și Societatea Națională a Sării - SALROM: titularul licenței de exploatare, compania care a elaborat și depus proiectul la Comisia Europeană, care a obținut statutul de Proiect Strategic al Uniunii Europene și care a construit, în ultimii doi ani, proiectele de extracție, procesare și reciclare a grafitului de la Baia de Fier.
Este dificil să vorbești despre „bună colaborare" și despre „implicarea tuturor" atunci când din relatarea succesului dispare tocmai compania care a făcut cea mai mare parte din munca despre care vorbești. SALROM este pregătită pentru colaborare. Ar fi util doar să fie invitată.
Documentele au date. Proiectele au autori. Iar cronologia, spre deosebire de comunicarea politică, nu poate fi rescrisă.
Director General
Societatea Națională a Sării S.A. - SALROM
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Managementul ambalajelor nu se oprește la rampă. Ce urmează să fie revizuit după 12 august 2026?
Pentru multe companii, deșeurile de ambalaje intra in evidențe abia cand apar pe factura sau in documentele de transport ...
-
Principiile ESG nu se reduc la un scor: ce arată cu adevărat cele trei componente
Ai intalnit probabil situația in care o companie vorbește despre sustenabilitate, responsabilitate și transparența, dar ...
-
Descoperire ce răstoarnă ce știm despre cum care creierele stochează amintiri. Ele pot persista și atunci când jumătate din conexiunile cerebrale care le stochează sunt distruse
„Amintirile ar putea fi mai greu de distrus decat am crezut", spune Steve Ramirez de la Universitatea Boston. &bd ...
-
Dublă crimă în Bacău! Un bărbat și-a înjunghiat soția și cumnata, apoi a încercat să se sinucidă prin electrocutare
O dubla crima a avut loc luni dimineața, in orașul Comanești, județul Bacau. Un barbat de 66 de ani și-a injunghiat mort ...
-
Un ministru israelian a stabilit „cotă" de ucidere zilnică în Gaza. "Acolo se află oameni care nu merită să trăiască. Nici măcar nu sunt oameni"
Ministrul israelian al Securitații Naționale, Itamar Ben-Gvir, a susținut public uciderea a „30-40" de persoane in ...
-
India vrea să cucerească lumea inteligenței artificiale: 10 milioane de tineri recruți intră în războiul care va conduce la dominarea lumii
Prim-ministrul indian Narendra Modi a anuntat sambata lansarea unei initiative nationale de a instrui zece milioane de t ...
-
Oamenii care se enervează des îmbătrânesc mai repede: Bărbații sunt cei mai afectați
Se spune ca pana la 30 de ani ai fața cu care te-ai nascut și dupa, cea pe care o meriți, dupa obiceiurile și comportame ...
-
Cât timp economisești dacă mergi cu 150 km/h pe ruta București - Constanța. Creșterea vitezei vine la pachet cu un consum mai mare. Cu ce viteză e recomandat să circuli
Pe ruta București-Constanța, diferențele de viteza se vad atat in timpul petrecut pe drum, cat și in costul calatoriei. ...
-
Verișoara lui Nicușor Dan face dezvăluiri despre vizita președintelui la Făgăraș: "Nu s-a schimbat absolut deloc, nu l-a schimbat funcția"
Verișoara lui Nicușor Dan da primele detalii legate de vizita acestuia la Fagaraș. Președintele Nicușor Dan a fost surpr ...
-
New York Times: "Opt luni mai târziu, Marina SUA se adaptează încă la consecințe"
Povestea din spatele desfașurarii tot mai dificile a navei USS Abraham Lincoln devine mult mai clara – și dezvalui ...
-
O cercetare care aruncă-n aer tot ce se știa: Linia de demarcatie dintre om și maimuță nu există!
O serie de descoperiri fosile a distrus complet granița dintre oameni și maimuțe — „momentul” originii ...
-
Un cercetător a reușit să-și întoarcă ceasul biologic cu peste 15 ani, transformându-se pe sine în propriul cobai
În timp ce industria longevitații cauta soluții in laboratoare, un singur om a demonstrat cat de rapid poate fi fo ...
-
Carambol cu șase mașini în județul Bacău. Patru persoane, între care doi copii, au ajuns la spital
Un accident in care au fost implicate șase autoturisme a avut loc duminica seara pe DN 11, in satul Magura din județul B ...
-
The Times: Ucraina folosește drone britanice pentru atacuri în adâncimea teritoriului Rusiei
Ucraina a inceput sa foloseasca drone de fabricație britanica pentru atacuri asupra unor ținte aflate in adancimea terit ...
-
Cum e mai rău: Eurofighterele italiene pleacă de la Mihail Kogălniceanu. Misiunea NATO din România este preluată de Spania - căzută în dizgrația SUA
Forțele Aeriene Italiene au incheiat misiunea de poliție aeriana consolidata a NATO la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalnicea ...
-
Cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa a fost inaugurată în Polonia
O statuie uriașa a Fecioarei Maria a fost dezvelita in micul sat polonez Konotopie, intr-o ceremonie la care au particip ...
-
O nouă dronă intrată în țară dinspre R. Moldova, doborâtă de aeronavele F-16
O drona a patruns, in noaptea de sambata spre duminica, in spațiul aerian național, dinspre Republica Moldova, la aproxi ...
-
Paradoxul energetic al României: fotovoltaicele au acoperit peste 80% din consum la prânz, dar seara riscă să revină la importuri
Romania a inregistrat sambata, in orele de pranz, o situație spectaculoasa in Sistemul Energetic Național: pe fondul con ...
-
Ofertă de „nerefuzat" a Ministrului Muncii pentru profesori în noua lege a salarizării
Noua grila prevazuta de legea salarizarii ar putea fi aplicata in educație incepand cu 1 septembrie 2027 și ar urma sa a ...
-
Plantație uriașă de canabis, camuflată pe malul Mureșului. 100 de plante în greutate de 65 de kilograme, descoperite de anchetatori
O cultura de canabis cu peste 100 de plante, ascunsa printre vegetație și culturi de legume pe malul raului Mureș, a fos ...
-
Indonezia, din nou zguduită: al doilea cutremur major în aceeași zi, 6,9 pe insula Sumatra, după cel de 7,7
Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 s-a produs sambata in insula indoneziana Sumatra, potrivit U.S. Geological Survey (US ...
-
Scăpat de sub control: Anthropic avertizează că riscurile de securitate asociate inteligenței artificiale sunt în creștere
Compania americana Anthropic avertizeaza ca riscurile de securitate asociate modelelor sale de inteligența artificiala a ...
-
Cercetătorii au detectat pentru prima dată „fantoma" unui reactor nuclear
Cercetatorii au detectat pentru prima data emisia slaba de antineutrini provenita de la un reactor nuclear dupa oprirea ...
-
Un proces care zguduie armata rusă: Un tribunal militar rus recunoaște pe față că soldații sunt uciși de proprii comandanți
Un tribunal militar rus a recunoscut, pentru prima data, ca uciderea propriilor soldați reprezinta o practica raspandita ...
-
Românii prăznuiesc astăzi Adormirea Maicii Domnului. Obiceiuri și tradiții
Creștinii praznuiesc sambata, 15 august, Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare, una dintre cele mai mari sarba ...
-
Acțiunile unei companii, creștere uriașă de peste 500%. JPMorgan face un anunț neașteptat legat de viitorul acesteia
O companie din tehnologie, dar care nu face parte din „Cei șapte magnifici" (Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platfor ...
-
Un fost șef al Serviciilor Secrete: Rusia, China și Iranul ar putea ataca simultan, SUA în situația de a abandona aliați
Situația geopolitica internaționala cunoaște o intensificare a conflictelor care se pot uni la un moment dat. Capitanul ...
-
1,4 milioane de lire sterline confiscate de Londra de la Cristian Boureanu, la cererea Bucureștiului
Autoritatile britanice au confiscat, la cererea Romaniei, suma de 1,4 milioane lire sterline de la fostul deputat Cristi ...
-
MApN anunță că a găsit resturile dronei prăbușite în Tulcea
Ministerul Apararii (MApN) anunța ca resturile dronei cazute vineri in nord-vestul județului Tulcea au fost identificate ...
-
Când ai nevoie de un moment de confort digestiv: 6 repere care merită verificate
Confortul digestiv se construiește prin pași simpli, iar ritmul meselor, hidratarea și mișcarea conteaza impreuna. O ale ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu