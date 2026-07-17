STAȚIUNEA NIBIRU – ARHITECTURA OCULTĂ A UNEI CAPCANE DE DISTRACȚIE

În ultimele zile, atenția multora a fost atrasă de proiectul „de divertisment” apărut la malul mării, purtând numele de „Nibiru”. Pentru cei care privesc doar suprafața, este o investiție comercială. Pentru cei care înțeleg arhitectura controlului, este un semnal clar. „Creatorul” acestui spațiu, Selly, nu este doar o vedetă a noii generații, ci o piesă într-un mecanism mult mai mare. El nu a ales acest nume dintr-o simplă inspirație creativă; a fost un instrument, un vector de frecvență.

I. Rolul lui Selly: Arhitectul vizibil al unei agende invizibile

Selly nu acționează singur. În spatele lui, ca și în spatele multor altor „influenceri” de calibru, stau organizații și entități extrem de puternice, pentru care imaginea publică este o monedă de schimb. Rolul lui este precis: să normalizeze simboluri oculte în fața unei generații care a uitat ce înseamnă să pună întrebări. Prin el, sistemul „împachetează” concepte esoterice în produse de consum facil. El este „fața” care dă credibilitate unei agende de manipulare a percepției.

II. Nibiru: Dincolo de mit, un punct de transă colectivă

Numele „Nibiru” este, în ocultism, „Punctul de Trecere” (Crossing). În tradițiile antice, acest nume era rezervat forțelor care schimbă ordinea stabilită. Prin folosirea acestui nume, stațiunea funcționează ca un sigiliu.

Nu este vorba despre distracție. Este vorba despre ancorarea unei energii specifice într-un loc public. Când mii de oameni se adună sub acest „nume”, ei hrănesc, fără să știe, un egregor (o formă-gând colectivă) creat special pentru a menține acea frecvență de „transă” de care sistemul are nevoie pentru a ne fragmenta conștiința.

III. Ritualul de la malul mării: Culorile și „Botezul” prin lumină

Atenția la detalii – de la paleta cromatică până la configurația spațiului – trădează un ritual arhitectural.

* Culorile (Violet/Neon): Acestea nu sunt alese pentru estetică, ci pentru a stimula anumite stări cerebrale care inhibă gândirea critică și potențează starea de „hedonism defensiv”.

* Geometria locului: Totul este conceput pentru a forța vizitatorul să se miște într-un circuit închis. Este un ritual de „cerc vicios”, unde plăcerea este oferită doar dacă rămâi în perimetrul stabilit.

Prin acest decor, ei practică ceea ce numim „ocultismul vizibil”: plasarea simbolurilor sub ochii tuturor, transformându-le în elemente de decor. Când ceva devine decor, încetează să mai fie obiect de investigație.

IV. Cine trage sforile?

Trebuie să înțelegeți că resursele pentru un asemenea proiect nu vin din „vizualizări pe YouTube”. Acestea sunt proiecte susținute de structuri care au nevoie de spații de „reîncărcare a egregorului”. Stațiunea este un nod energetic unde se colectează atenția tinerilor – cea mai pură formă de energie vitală – pentru a fi redirecționată către menținerea actualei structuri de control. Selly este cel care „curăță” terenul, făcând totul să pară cool, inofensiv și, mai presus de toate, normal.

Nu vă lăsați păcăliți de lumini, de muzică sau de faptul că „toată lumea merge acolo”. Este un spațiu de captare. Atunci când intri sub numele de „Nibiru”, intri simbolic sub o autoritate care nu îți aparține.

Data viitoare când pășiți într-un loc „proiectat” de cineva care pare să aibă prea multe resurse pentru vârsta sa, întrebați-vă: „Cui îi slujește acest decor?”.

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