Document: Medicii cer ca pacienții să fie uciși pentru organele lor, se arată într-o publicație prestigioasă din domeniu

Un grup de profesioniști din domeniul medical de renume a stârnit îngrijorări pe scară largă după ce a propus ca medicii să aibă voie să-și ucidă pacienții pentru a le preleva părți ale corpului printr-un proces pe care îl numesc „moarte prin donare de organe”.

Apelul înfiorător a fost făcut într-un nou articol publicat în New England Journal of Medicine.

Articolul , intitulat „Contextualizarea regulii donatorilor decedați într-o eră a eutanasiei voluntare”, a fost scris de Dr. Robert Truog și colegii săi de la Universitatea Harvard.

Autorii susțin că sistemul medical a redefinit deja moartea pentru a susține practicile moderne de recoltare de organe. Acum spun că „moartea prin donare de organe” ar trebui considerată următorul pas.

În centrul dezbaterii se află Regula donatorului decedat. Regula ar trebui să fie una dintre limitele etice fundamentale care protejează pacienții.

Se precizează că pacienții trebuie să fie decedați înainte ca organele lor să fie prelevate și că medicii nu trebuie să provoace moartea prin prelevarea de organe.

Această regulă are scopul de a menține încrederea publicului în sistemul de transplant. Însă Truog și colegii săi susțin că regula a devenit deja flexibilă.

„Deși DDR este considerat «piesa centrală etică» a transplantului, acesta a funcționat mai puțin ca un absolut moral și mai mult ca o ancoră morală, a cărei aplicare necesită interpretare și adaptare continuă”, au scris autorii.

Argumentul este uimitor. O regulă care trebuia să împiedice medicii să ucidă pacienți pentru organe este acum descrisă ca ceva ce poate fi adaptat, reinterpretat și mutat.

Autorii indică definiția „moartei cerebrale”

Articolul indică „moartea cerebrală” ca exemplu al modului în care autoritățile medicale au modificat deja definiția morții. Autorii nu tratează „moartea cerebrală” ca fiind același lucru cu moartea biologică totală.

Iulian Urban