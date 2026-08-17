Un nou record - România a trecut de 8.000 MW consum de energie, marți seara - Importurile au sărit de 2.000 MW

Consumul de energie electrică al României a depășit marți seara pragul de 8.000 MW. Este vorba despre un nou record atins de țara noastră în plină criză energetică. Consumul a atins 8.063 MW la ora 19:50, cel mai ridicat nivel din intervalul de o lună afișat de datele platformelor ce monitorizează consumul. Datele platformelor ce urmăresc consumul în timp real arată că, marți, 11 august, la ora 19:50, consumul instantaneu al României ajunsese la 8.063 MW, în timp ce producția internă era de numai 5.873 MW.

Graficul evoluției consumului și producției din ultima lună arată că pragul atins marți seara este peste vârfurile înregistrate în perioada 12 iulie - 11 august, când consumul s-a menținut, în general, sub 7.500-7.700 MW. Nivelul este ridicat și raportat la estimările făcute de Transelectrica la începutul verii. La sfârșitul lunii iunie, operatorul sistemului estima, în timpul unui episod sever de caniculă, un consum maxim de aproximativ 8.000 MW în orele de vârf de seară.

În jurul orei 19:25, când consumul trecuse deja de 8.000 MW, producția internă era de 5.873 MW, iar România importa aproximativ 2.151 MW. Hidrocentralele furnizau circa 1.483 MW, centralele pe hidrocarburi 1.371 MW, cărbunele 859 MW, iar energia nucleară aproximativ 684 MW.

Situația este cu atât mai importantă cu cât vârful de consum se produce exact în intervalul 19:00-23:00, pentru care Ministerul Energiei a cerut populației, companiilor și instituțiilor publice să reducă voluntar utilizarea energiei până la 31 august. La 7 august, Ministerul Energiei estima pentru această perioadă un vârf de consum de 7.800-8.000 MW, față de circa 7.000 MW înaintea valului de caniculă. Valoarea de marți seara a depășit astfel inclusiv acest interval de prognoză. Problema nu este doar creșterea consumului, ci și nivelul redus al producției disponibile. Unitatea 1 de la CNE Cernavodă a fost oprită pe 28 iulie din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, iar autoritățile încearcă să mențină în funcțiune Unitatea 2.

În acest context, România se află în stare de alertă energetică la nivel național, instituită pentru 30 de zile începând cu 31 iulie. Guvernul a creat, de asemenea, cadrul prin care Transelectrica poate, în situații critice, să limiteze consumul unor mari consumatori industriali, după utilizarea celorlalte măsuri disponibile. Consumatorii casnici nu sunt incluși în acest mecanism. Creșterea la peste 8.000 MW arată presiunea exercitată asupra SEN în orele de seară, când producția fotovoltaică scade rapid, iar deficitul trebuie acoperit prin centralele disponibile, stocare și importuri.