Povestea șoferului care a provocat accidentul din Brașov: acum 11 ani salva un om de la înec, acum ar fi făcut o criză de epilepsie la volan

O poveste dramatică leagă două momente petrecute la 11 ani distanță în viața șoferului implicat în accidentul grav din centrul Brașovului. Bărbatul de 50 de ani, care marți seară a intrat cu mașina pe trotuar și a lovit trei pietoni, dintre care doi au murit, a fost considerat un erou după ce, în urmă cu mai bine de un deceniu, a salvat un turist de la înec. Acum, primele informații indică faptul că la originea tragediei s-ar putea afla o problemă medicală, șoferul suferind, potrivit unor surse, o criză de epilepsie în timp ce se afla la volan.

În urmă cu 11 ani, ar fi salvat un turist de la înec

Bărbatul aflat acum în centrul anchetei privind accidentul mortal din Brașov a fost protagonistul unei întâmplări cu un deznodământ complet diferit în urmă cu 11 ani. Pe plaja din Neptun, acesta ar fi intervenit pentru salvarea unui turist aflat în pericol de înec, gest în urma căruia a fost considerat la acel moment un erou, potrivit bizbrasov.ro. Peste mai bine de un deceniu, numele său este legat de o tragedie produsă pe strada Mureșenilor, în centrul istoric al Brașovului.

Mașina a urcat pe trotuar și a lovit trei oameni

Accidentul s-a produs marți seară, în jurul orei 21:00. Șoferul de 50 de ani ar fi pierdut controlul autoturismului în apropierea unui sens giratoriu. Mașina a ajuns mai întâi pe spațiul verde al sensului giratoriu, apoi a urcat pe trotuar, unde i-a lovit în plin pe trei pietoni. Întreaga scenă a fost înregistrată de camerele de supraveghere, imaginile surprinzând autoturismul în timp ce urcă în viteză pe trotuar. Victimele erau doi turiști din Germania și un bărbat din Piatra Neamț. Două dintre persoanele lovite au murit, iar cea de-a treia a fost grav rănită.

Șoferul ar fi făcut o criză de epilepsie la volan

Și bărbatul aflat la volan a fost transportat la spital după accident. Potrivit unor surse Digi24, acesta ar fi suferit o criză de epilepsie în timp ce conducea, aceasta fiind una dintre ipotezele privind pierderea controlului asupra mașinii. Anchetatorii luaseră deja în calcul posibilitatea ca accidentul să fi avut la bază o problemă medicală. Cercetările continuă pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat înainte ca autoturismul să ajungă pe trotuar. Șoferul a fost verificat pentru consumul de alcool și droguri, iar ambele testări au avut rezultate negative.