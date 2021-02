Afacerea gunoaielor: Doi primari din Capitala sunt direct vizati de DNA care s-a sesizat!

Se anunta probleme destul de mari pentru doi dintre cei mai importanti primari ai Capitalei. Si nu orice fel de probleme, ci unele de natura penala. Procurorii au fost deja pusi in garda de catre Asociatia pentru monitorizare prospectie mediu si ecologie.

Concret, ne referim la primarul Sectorului 3 Robert Negoita si primarul Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone. La Directia Nationala Anticoruptie, precum si la alte institutii ale statului - cum ar fi Ministerul Mediului, Garda de Mediu, Inspectoratul General al Romaniei sau Presedintia Romaniei - a fost depusa o sesizare din partea Asociatiei pentru Monitorizare Prospectie Mediu si Ecologie (AMPME), sesizare care priveste ceea ce Editia Verde a denumit in articolele precedente ca fiind "afacerea gunoaielor".

Mai exact, este vorba despre modul in care gunoaiele produse in cele doua sectoare ajung sa fie depozitate in alte localitati, prin intermediul unor societati comerciale, in pofida faptului ca problema depozitarii deseurilor nu este in atributiile edililor de sectoare, ci in competenta primarului general al Capitalei, se mentioneaza in articolul publicat de Editiaverde.ro.

"Sesizare prin care va aduc la cunostinta transportul ilegal al deseurilor produse in Municipiul Bucuresti, precum si incalcarea prevederilor legale si a principiilor specifice serviciilor de salubrizare prin activitatea desfasurata de Vitalia Servicii pentru Mediu - Tratarea Deseurilor SRL, SD3 Salubrizare si Deszapezire S3 SRL, Salubrizare Fapte 5 SA, Consiliul Local al Sectorului 3 si Consiliul Local al Sectorului 5", se mentioneaza in preambulul sesizarii formulate de Asociatia pentru Monitorizare Prospectie Mediu si Ecologie.

Concret, sesizarea priveste, asa cum afirmam putin mai sus, modul in care gunoaiele din Sectorul 3 si Sectorul 5 al Capitalei sunt transportate si depozitate in alte localitati, desi niciunul dintre primarii de sector nu au in atributii depozitarea deseurilor, competenta care revine primarului general al Capitalei. Mai mult, aceasta modalitate de depozitare a deseurilor fara niciun fel de control poate provoca dezastre ecologice de proportii, asa cum s-a intamplat spre exemplu in localitatea Ulmeni din judetul Calarasi, acolo unde ajungeau gunoaiele locuitorilor din Sectorul 3 al Capitalei.

In ceea ce priveste posibilele infractiuni denuntate in respectiva sesizare, acestea sunt de constituire de grup infractional organizat, abuz in serviciu sau fals. Astfel, Asociatia pentru Monitorizare Prospectie Mediu si Ecologie (AMPME) sustine ca "la acest moment, desi nu sunt indeplinite conditiile legale, Vitalia Servicii pentru Mediu - Tratarea Deseurilor SRL accepta la depozitare deseuri provenite de pe raza Sectorului 3 si 5 al Municipiului Bucuresti, asa cum rezulta din Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 431/26.11.2020 si din Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 449/23.12.2020".

Mai multe amanunte in Editia Verde.