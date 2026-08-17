Al doilea cel mai mare focar de Ebola din istorie se agravează. Ce îi îngrijorează acum pe specialiști: „Mergem din ușă în ușă"
Postat la: 07.08.2026 |
Virusul Ebola, care a provocat o epidemie de proporții în RD Congo, s-ar putea să fi suferit mutații, se tem autoritățile sanitare, în condițiile în care numărul cazurilor confirmate depășește deja 4.000, relatează The Guardian.
Autoritatea de supraveghere a sănătății publice din Africa a declarat că nu mai este cazul unor măsuri punctuale, anunțând planuri de intensificare a tuturor aspectelor care țin de intervenția în epidemie, inclusiv de a merge „din ușă în ușă" în căutarea pacienților.
Epidemia de Ebola, cauzată de tulpina Bundibugyo a virusului, a fost semnalată pentru prima dată pe 15 mai, deși există suspiciuni că boala s-ar fi putut răspândi încă din ianuarie.
Până la data de 4 august, au fost înregistrate 3.973 de cazuri și 1.801 decese, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică din RDC. Joi, dr. Jean Kaseya, directorul general al Centrului African pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (Africa CDC), a declarat într-o conferință de presă că numărul cazurilor a depășit 4.000.
Acest focar este acum al doilea cel mai mare focar de Ebola înregistrat vreodată. Numărul de cazuri este de opt ori mai mare, iar cel al deceselor de șase ori mai mare decât cel înregistrat după 11 săptămâni de la izbucnirea focarului de Ebola din Africa de Vest în perioada 2014-2018, care a infectat peste 28.000 de persoane și a provocat moartea a cel puțin 11.000.
„Nivel de gravitate fără precedent"
Kaseya a declarat că a discutat cu directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, și că au planificat studii „pentru a verifica dacă nu există alte probleme sau dacă virusul nu a suferit mutații, deoarece nivelul de gravitate al acestui focar de Bundibugyo este fără precedent".
Peste două treimi dintre decesele cauzate de Ebola au loc în comunitate, nu în centrele de tratament. Într-un centru de tratament gestionat de MSF în Bunia, capitala provinciei Ituri, 90% dintre pacienții internați nu figurează pe listele autorităților cu persoanele care au intrat în contact cu cazurile cunoscute. Ambii factori indică niveluri ridicate de transmitere neidentificată.
Kaseya a afirmat că urmărirea contactelor în RDC este insuficientă, fiind identificate doar 10 contacte pentru fiecare pacient cu Ebola, în condițiile în care numărul așteptat ar fi de aproximativ 40.
Ebola este o febră hemoragică virală care poate provoca vărsături, diaree, leziuni ale organelor și hemoragii interne. Focarul este concentrat în provincia minieră Ituri, afectată de conflict, dar s-a extins în Nord-Kivu, Sud-Kivu, Haut-Uele și Tshopo. Au fost înregistrate 20 de cazuri și în țara vecină, Uganda, înainte ca aceasta să-și țină sub control focarul.
Căutarea cazurilor se va face „din ușă în ușă"
Dr. Wessam Mankoula, șef interimar al departamentului de pregătire și răspuns în situații de urgență la Africa CDC, a declarat că echipele de intervenție au planificat o trecere „de la urmărirea contactelor la căutarea activă a cazurilor", ceea ce ar însemna ca angajații comunitari din domeniul sănătății să „meargă din ușă în ușă" pentru a întreba familiile dacă au pe cineva bolnav cu simptome de Ebola. Kaseya a promis un „răspuns centrat pe sate" care să implice comunitățile, o utilizare mai intensă a instrumentelor digitale și o acțiune mai amplă în taberele destinate persoanelor strămutate intern din cauza conflictelor din provinciile afectate.
Oficialii au mai declarat că intenționează să înceapă utilizarea antiviralului remdesivir pentru tratarea pacienților. De asemenea, vor începe să evalueze dacă Ervebo, un vaccin autorizat pentru utilizarea împotriva unei alte tulpini de Ebola, ar trebui oferit în provincia afectată, după ce au primit date care sugerează că tulpina Bundibugyo a provocat o formă mai puțin gravă a bolii și „zero decese" în rândul persoanelor care au primit acel vaccin.
„Având în vedere extinderea acestui focar, măsurile de sănătate publică nu vor fi suficiente pentru a controla sau opri rapid acest focar", a declarat dr. Placide Mbala Kingebeni, directorul pentru cercetare, studii clinice și inovare al Africa CDC.
Autoritățile din RDC au declarat că investighează un caz suspect de deces cauzat de Ebola pe o ambarcațiune care se îndrepta spre capitala Kinshasa, din nord-estul țării, și că ceilalți pasageri de la bord vor fi plasați în carantină și testați.
UNICEF a avertizat că serviciile medicale esențiale sunt afectate de epidemie, deoarece teama de infectare și întreruperile serviciilor țin familiile departe de clinici. În centrul focarului, orașul minier Mongbwalu, proporția copiilor care primesc prima doză de vaccin împotriva rujeolei a scăzut cu 69%.
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