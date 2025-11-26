Amenințările lui Trump, ignorate - China încercă din nou să preia un punct strategic pentru SUA

Mai multe companii chineze sunt interesate să liciteze pentru un contract de construire a două noi porturi pe Canalul Panama, a anunţat marţi administratorul acestuia, în ciuda ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump că va prelua din nou controlu.

Trump a afirmat la începutul anului că acest canal strategic se află sub controlul Beijingului deoarece un grup cu sediul în Hong Kong, CK Hutchison Holdings, gestionează porturile de la cele două intrări în canal: Cristobal pe partea Atlanticului şi Balboa pe partea Pacificului. În martie, compania din Hong Kong a fost de acord să cedeze controlul celor două porturi unui conglomerat condus de fondul de investiţii american BlackRock, dar tranzacţia, pe care China o priveşte cu suspiciune, încă nu a fost finalizată.

Panama speră să atragă investiţii de 8,5 miliarde de dolari pe parcursul a zece ani pentru a-şi extinde capacitatea portuară şi pentru a construi o conductă de gaze şi un nou lac artificial, printre alte proiecte. "Trebuie să fim deschişi participării tuturor părţilor interesate" şi "cu cea mai largă concurenţă posibilă", le-a declarat reporterilor administratorul canalului, Ricaurte Vasquez, asigurându-i că toţi candidaţii vor fi trataţi în mod egal.

Vasquez a refuzat să speculeze cu privire la o posibilă escaladare a tensiunilor cu Statele Unite în cazul în care contractele ar fi atribuite companiilor chineze. "Traversăm podul abia când ajungem la râu. Aşadar, vom vedea mai întâi cum ajungem la râu, apoi vom discuta acest lucru", a răspuns el la o întrebare adresată de AFP pe această temă. Administraţia canalului intenţionează să acorde concesiunile până la sfârşitul anului 2026, astfel încât cele două porturi să poată începe să funcţioneze în 2029.

Printre companiile interesate se numără Cosco Shipping Ports şi Orient Overseas Container Line (OOCL), cu sediul în Hong Kong. PSA International din Singapore, Evergreen din Taiwan, Hapag-Lloyd din Germania, Maersk din Danemarca şi CMA Terminals din Franţa sunt, de asemenea, în cursă. Canalul Panama, lung de 80 km, este traversat de 5% din comerţul maritim mondial. Principalii săi utilizatori sunt Statele Unite şi China.