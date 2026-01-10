De ce unii oameni nu pot renunța la alcool, chiar dacă știu că le face rău

Cercetătorii au venit la școala doctorului Chris Knowles din Anglia, când acesta avea 18 ani, pentru a realiza un experiment. Voiau să vadă care dintre consumatorii „începători" de alcool reacționau cel mai puternic la alcool și care dintre ei vor dezvolta ulterior o problemă cu alcoolul.

Au pus două pahare duble de vodcă în fața fiecărui elev pentru a le măsura reacția, își amintește el. Knowles și-a băut paharul, apoi s-a întins și a băut cele două pahare ale unei fete de lângă el, care nu era prea interesată de alcool. Knowles, acum profesor de chirurgie la Universitatea Queen Mary din Londra și autor al unei noi cărți despre știința consumului excesiv de alcool, a spus că ulterior a căutat tratament pentru tulburarea de consum de alcool.

Cercetările au demonstrat că nicio cantitate de alcool nu este benefică pentru inimă sau creier. În ciuda acestor descoperiri și a consecințelor personale pe care le are adesea consumul de alcool pentru unii consumatori, consumul excesiv de alcool este destul de comun, 17% dintre adulții din Statele Unite declarând că consumă alcool în exces, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA.

Descriind perioada în care a consumat alcool ca fiind 10 ani de distracție, apoi 10 ani de distracție cu consecințe negative și încă 10 ani de consecințe negative, Knowles a investigat atractivitatea alcoolului în noua sa carte, „De ce bem prea mult: impactul alcoolului asupra corpului și culturii noastre".

Răspunsul scurt la întrebarea de ce beau oamenii? „Pentru că este distractiv și pentru că învățăm că se întâmplă lucruri bune când bem, sau cel puțin credem că s-au întâmplat lucruri bune când am băut", a spus Knowles.

Răspunsul lung oferă o perspectivă asupra motivului pentru care unii oameni se luptă mai mult decât alții și de ce continuă să bea, chiar și atunci când devine clar că nu se întâmplă lucruri bune.

Când se gândește la prietenii din perioada în care a început să bea, mulți dintre ei beau mai puțin decât el, dar cunoștea și câțiva care beau mult mai mult decât el și nu aveau niciun fel de probleme, a spus el.

Același lucru ar putea fi valabil și pentru grupul tău de prieteni. Nu există întotdeauna o corelație directă între cei care beau cel mai mult și cei care vor avea probleme, a spus Knowles.

Cât bea cineva și relația pe care o are o persoană cu alcoolul depinde de mulți factori, inclusiv mediul, biologia și psihologia, a spus el.

Alcoolul stimulează unele dintre aceleași centre de plăcere ale creierului ca și cele care dau un sentiment de recompensă atunci când căutați necesități precum mâncarea și relațiile, a spus Knowles.

Dar alcoolul are și un efect negativ.

„Cu cât bei mai mult, cu atât stimulezi mai mult neurotransmițătorii de stres, așa că te simți mizerabil când nu bei", a spus dr. George Koob, directorul Institutului Național pentru Abuzul de Alcool și Alcoolism.

„De fapt, sapi acea groapă și bei pentru a o umple. Dar, din păcate, de fiecare dată când încerci să umpli groapa băând, o adâncești și mai mult."

Când vorbim despre factorii biologici care stau la baza consumului excesiv de alcool, este ușor să presupunem că unele persoane sunt pur și simplu predispuse fiziologic să bea și creierul lor să le spună „Mai mult, acum" - cum ar fi tânărul Knowles cu vodca. Și există un sâmbure de adevăr în această gândire, deoarece fiziologia unor persoane este pur și simplu mai compatibilă cu alcoolul, a afirmat dr. Danielle Dick, director al Centrului de Cercetare a Dependenței Rutgers și profesor de psihiatrie la Facultatea de Medicină Rutgers Robert Wood Johnson.

Dar acest factor fiziologic nu este singurul, a adăugat ea.

O parte importantă a biologiei din spatele dezvoltării consumului problematic de alcool are legătură cu modul în care creierul unei persoane este programat să proceseze recompensele și riscurile, a spus Dick.

Consumul de alcool este recompensatoriu pentru creier, iar când creierul este programat să caute multe recompense și să se preocupe mai puțin de riscuri, o astfel de persoană este mai predispusă să cadă într-un tipar de a dori să consume din ce în ce mai mult, a spus ea.

Oamenii au tendința să consume alcool - în special după ce au depășit limita la care se simt bine - din cauza unor factori psihologici.

Persoanele care suferă de tulburări precum hiperactivitate cu deficit de atenție, bipolaritate, schizofrenie și tulburare de stres post-traumatic sunt expuse unui risc deosebit de mare de abuz de substanțe, a afirmat Knowles. Dar și trăsături psihologice precum nevroticismul, stima de sine scăzută, anxietatea și depresia cresc riscul.

Persoanele care beau doar pentru distracție nu sunt susceptibile să dezvolte o dependență, a spus Knowles. Asta nu înseamnă că consumul excesiv de alcool la petreceri nu va duce la probleme de sănătate pe termen lung, ci doar că motivele pentru care oamenii beau pot face o mare diferență.

Da, unele persoane beau doar pentru a se distra, dar multe consumă alcool și pentru a-și spori încrederea sau performanța sau pentru a-și alina stresul, tristețea sau amintirile dificile, a spus Knowles. Aceste motivații suplimentare pot acționa împotriva ta, a spus el.

„Există un vechi proverb care spune: «Dacă băutura este o problemă, mai ai o șansă. Dacă este soluția ta, ai pierdut deja», a spus Knowles.

Dacă te confrunți cu dificultăți și alcoolul pare să-ți lumineze calea și să-ți permită să scapi de acele greutăți, este greu să renunți la băutură - chiar dacă începi să-ți dai seama că nu te ajută așa cum sperai, a spus el.

Problema este agravată de dezvoltarea toleranței.

Toleranța nu se referă doar la numărul de băuturi pe care le poți consuma și totuși să poți purta o conversație sau să mergi în linie dreaptă. Se referă și la numărul de băuturi pe care trebuie să le consumi pentru a obține aceeași senzație plăcută sau pentru a te elibera de cele neplăcute, a spus Koob.

Cu cât bei mai mult, cu atât trebuie să bei mai mult pentru a obține același efect, a spus el.

Nu există doar două tipuri de consumatori de alcool - cei care au o problemă și cei care nu trebuie să-și facă griji în acest sens, a spus Dick. Este vorba de un continuum.

Pe de o parte, sunt cei care nu beau deloc, cei care beau uneori, dar nu le place în mod special, și cei care beau, dar într-un mod sănătos și controlat. Pe de altă parte, sunt persoanele care sunt considerate a avea o tulburare clinică de consum de alcool, care poate fi ușoară, moderată sau severă.

Criteriile de diagnostic pentru tulburarea de consum de alcool includ factori precum continuarea consumului de alcool chiar dacă acesta afectează locul de muncă sau familia, implicarea în situații periculoase și apariția simptomelor de sevraj, potrivit Institutului Național pentru Abuzul de Alcool și Alcoolism.

La mijloc se află cei care se numesc consumatori din zona gri, a spus Knowles. Nu este o definiție medicală, ci mai degrabă o recunoaștere a obiceiurilor nesănătoase de consum de alcool.

Ei nu au avut probleme la locul de muncă din cauza consumului de alcool, nu au pierdut relații și nu au suferit încă probleme de sănătate. Dar este posibil să nu dea randament maxim, să nu se simtă prezenți alături de copiii lor sau să nu facă față eficient stresului sau dificultăților, a spus Knowles.

Reducerea consumului de alcool, indiferent de nivelul la care te afli, poate avea beneficii pentru sănătate, a spus Dick.

O schimbare în relația cu alcoolul ar trebui să înceapă cu o perioadă de abstinență, a spus Knowles. Provocări precum Dry January sunt o bună ocazie de a face un pas înapoi și de a analiza rolul pe care îl joacă alcoolul în viața ta.

De acolo, este important să te informezi cu privire la avantajele și dezavantajele consumului de alcool, să găsești o modalitate de a te implica în activități de sprijin și comunitate care nu se concentrează pe alcool și să înveți să abordezi problemele psihologice pe care alcoolul le-ar fi putut suprima, a spus Knowles.

Pentru cei care se află în zona gri a consumului de alcool, asta poate însemna să citească cărți despre consumul de alcool și sobrietate, să abordeze stresul ascuns și să găsească noi modalități de socializare.

Deși pare că alcoolul face parte din toate aspectele vieții, în general, oamenii beau mai puțin decât generațiile anterioare, în special cei mai tineri, a spus Dick. Odată cu această scădere, a apărut o creștere a culturii cocktailurilor fără alcool și a băuturilor nealcoolice. Găsirea acestor alternative poate fi o modalitate bună de a te implica în rutine sociale fără a consuma băuturi alcoolice, a spus ea.

Pentru persoanele care suferă de tulburări clinice legate de consumul de alcool, grupurile de sprijin precum Alcoolicii Anonimi, centrele de tratament și resursele medicale de detoxifiere pot fi cruciale.

Institutul Național pentru Abuzul de Alcool și Alcoolism dispune de o resursă care ajută persoanele să găsească opțiuni de tratament în zona în care locuiesc, a spus Koob.

Cheia, însă, este să reajustați modul în care creierul dvs. primește recompense și să gestionați stresul care ar putea motiva consumul de alcool, nu doar să încercați să reduceți consumul, a spus Knowles.

Când vine vorba de menținerea sobrietății, „majoritatea persoanelor care îți arată cu mândrie insigna lor de 35 de ani îți vor spune că este un efort pe tot parcursul vieții", a spus Koob.