De ce unii oameni nu pot renunța la alcool, chiar dacă știu că le face rău
Postat la: 10.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Cercetătorii au venit la școala doctorului Chris Knowles din Anglia, când acesta avea 18 ani, pentru a realiza un experiment. Voiau să vadă care dintre consumatorii „începători" de alcool reacționau cel mai puternic la alcool și care dintre ei vor dezvolta ulterior o problemă cu alcoolul.
Au pus două pahare duble de vodcă în fața fiecărui elev pentru a le măsura reacția, își amintește el. Knowles și-a băut paharul, apoi s-a întins și a băut cele două pahare ale unei fete de lângă el, care nu era prea interesată de alcool. Knowles, acum profesor de chirurgie la Universitatea Queen Mary din Londra și autor al unei noi cărți despre știința consumului excesiv de alcool, a spus că ulterior a căutat tratament pentru tulburarea de consum de alcool.
Cercetările au demonstrat că nicio cantitate de alcool nu este benefică pentru inimă sau creier. În ciuda acestor descoperiri și a consecințelor personale pe care le are adesea consumul de alcool pentru unii consumatori, consumul excesiv de alcool este destul de comun, 17% dintre adulții din Statele Unite declarând că consumă alcool în exces, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA.
Descriind perioada în care a consumat alcool ca fiind 10 ani de distracție, apoi 10 ani de distracție cu consecințe negative și încă 10 ani de consecințe negative, Knowles a investigat atractivitatea alcoolului în noua sa carte, „De ce bem prea mult: impactul alcoolului asupra corpului și culturii noastre".
Răspunsul scurt la întrebarea de ce beau oamenii? „Pentru că este distractiv și pentru că învățăm că se întâmplă lucruri bune când bem, sau cel puțin credem că s-au întâmplat lucruri bune când am băut", a spus Knowles.
Răspunsul lung oferă o perspectivă asupra motivului pentru care unii oameni se luptă mai mult decât alții și de ce continuă să bea, chiar și atunci când devine clar că nu se întâmplă lucruri bune.
Când se gândește la prietenii din perioada în care a început să bea, mulți dintre ei beau mai puțin decât el, dar cunoștea și câțiva care beau mult mai mult decât el și nu aveau niciun fel de probleme, a spus el.
Același lucru ar putea fi valabil și pentru grupul tău de prieteni. Nu există întotdeauna o corelație directă între cei care beau cel mai mult și cei care vor avea probleme, a spus Knowles.
Cât bea cineva și relația pe care o are o persoană cu alcoolul depinde de mulți factori, inclusiv mediul, biologia și psihologia, a spus el.
Alcoolul stimulează unele dintre aceleași centre de plăcere ale creierului ca și cele care dau un sentiment de recompensă atunci când căutați necesități precum mâncarea și relațiile, a spus Knowles.
Dar alcoolul are și un efect negativ.
„Cu cât bei mai mult, cu atât stimulezi mai mult neurotransmițătorii de stres, așa că te simți mizerabil când nu bei", a spus dr. George Koob, directorul Institutului Național pentru Abuzul de Alcool și Alcoolism.
„De fapt, sapi acea groapă și bei pentru a o umple. Dar, din păcate, de fiecare dată când încerci să umpli groapa băând, o adâncești și mai mult."
Când vorbim despre factorii biologici care stau la baza consumului excesiv de alcool, este ușor să presupunem că unele persoane sunt pur și simplu predispuse fiziologic să bea și creierul lor să le spună „Mai mult, acum" - cum ar fi tânărul Knowles cu vodca. Și există un sâmbure de adevăr în această gândire, deoarece fiziologia unor persoane este pur și simplu mai compatibilă cu alcoolul, a afirmat dr. Danielle Dick, director al Centrului de Cercetare a Dependenței Rutgers și profesor de psihiatrie la Facultatea de Medicină Rutgers Robert Wood Johnson.
Dar acest factor fiziologic nu este singurul, a adăugat ea.
O parte importantă a biologiei din spatele dezvoltării consumului problematic de alcool are legătură cu modul în care creierul unei persoane este programat să proceseze recompensele și riscurile, a spus Dick.
Consumul de alcool este recompensatoriu pentru creier, iar când creierul este programat să caute multe recompense și să se preocupe mai puțin de riscuri, o astfel de persoană este mai predispusă să cadă într-un tipar de a dori să consume din ce în ce mai mult, a spus ea.
Oamenii au tendința să consume alcool - în special după ce au depășit limita la care se simt bine - din cauza unor factori psihologici.
Persoanele care suferă de tulburări precum hiperactivitate cu deficit de atenție, bipolaritate, schizofrenie și tulburare de stres post-traumatic sunt expuse unui risc deosebit de mare de abuz de substanțe, a afirmat Knowles. Dar și trăsături psihologice precum nevroticismul, stima de sine scăzută, anxietatea și depresia cresc riscul.
Persoanele care beau doar pentru distracție nu sunt susceptibile să dezvolte o dependență, a spus Knowles. Asta nu înseamnă că consumul excesiv de alcool la petreceri nu va duce la probleme de sănătate pe termen lung, ci doar că motivele pentru care oamenii beau pot face o mare diferență.
Da, unele persoane beau doar pentru a se distra, dar multe consumă alcool și pentru a-și spori încrederea sau performanța sau pentru a-și alina stresul, tristețea sau amintirile dificile, a spus Knowles. Aceste motivații suplimentare pot acționa împotriva ta, a spus el.
„Există un vechi proverb care spune: «Dacă băutura este o problemă, mai ai o șansă. Dacă este soluția ta, ai pierdut deja», a spus Knowles.
Dacă te confrunți cu dificultăți și alcoolul pare să-ți lumineze calea și să-ți permită să scapi de acele greutăți, este greu să renunți la băutură - chiar dacă începi să-ți dai seama că nu te ajută așa cum sperai, a spus el.
Problema este agravată de dezvoltarea toleranței.
Toleranța nu se referă doar la numărul de băuturi pe care le poți consuma și totuși să poți purta o conversație sau să mergi în linie dreaptă. Se referă și la numărul de băuturi pe care trebuie să le consumi pentru a obține aceeași senzație plăcută sau pentru a te elibera de cele neplăcute, a spus Koob.
Cu cât bei mai mult, cu atât trebuie să bei mai mult pentru a obține același efect, a spus el.
Nu există doar două tipuri de consumatori de alcool - cei care au o problemă și cei care nu trebuie să-și facă griji în acest sens, a spus Dick. Este vorba de un continuum.
Pe de o parte, sunt cei care nu beau deloc, cei care beau uneori, dar nu le place în mod special, și cei care beau, dar într-un mod sănătos și controlat. Pe de altă parte, sunt persoanele care sunt considerate a avea o tulburare clinică de consum de alcool, care poate fi ușoară, moderată sau severă.
Criteriile de diagnostic pentru tulburarea de consum de alcool includ factori precum continuarea consumului de alcool chiar dacă acesta afectează locul de muncă sau familia, implicarea în situații periculoase și apariția simptomelor de sevraj, potrivit Institutului Național pentru Abuzul de Alcool și Alcoolism.
La mijloc se află cei care se numesc consumatori din zona gri, a spus Knowles. Nu este o definiție medicală, ci mai degrabă o recunoaștere a obiceiurilor nesănătoase de consum de alcool.
Ei nu au avut probleme la locul de muncă din cauza consumului de alcool, nu au pierdut relații și nu au suferit încă probleme de sănătate. Dar este posibil să nu dea randament maxim, să nu se simtă prezenți alături de copiii lor sau să nu facă față eficient stresului sau dificultăților, a spus Knowles.
Reducerea consumului de alcool, indiferent de nivelul la care te afli, poate avea beneficii pentru sănătate, a spus Dick.
O schimbare în relația cu alcoolul ar trebui să înceapă cu o perioadă de abstinență, a spus Knowles. Provocări precum Dry January sunt o bună ocazie de a face un pas înapoi și de a analiza rolul pe care îl joacă alcoolul în viața ta.
De acolo, este important să te informezi cu privire la avantajele și dezavantajele consumului de alcool, să găsești o modalitate de a te implica în activități de sprijin și comunitate care nu se concentrează pe alcool și să înveți să abordezi problemele psihologice pe care alcoolul le-ar fi putut suprima, a spus Knowles.
Pentru cei care se află în zona gri a consumului de alcool, asta poate însemna să citească cărți despre consumul de alcool și sobrietate, să abordeze stresul ascuns și să găsească noi modalități de socializare.
Deși pare că alcoolul face parte din toate aspectele vieții, în general, oamenii beau mai puțin decât generațiile anterioare, în special cei mai tineri, a spus Dick. Odată cu această scădere, a apărut o creștere a culturii cocktailurilor fără alcool și a băuturilor nealcoolice. Găsirea acestor alternative poate fi o modalitate bună de a te implica în rutine sociale fără a consuma băuturi alcoolice, a spus ea.
Pentru persoanele care suferă de tulburări clinice legate de consumul de alcool, grupurile de sprijin precum Alcoolicii Anonimi, centrele de tratament și resursele medicale de detoxifiere pot fi cruciale.
Institutul Național pentru Abuzul de Alcool și Alcoolism dispune de o resursă care ajută persoanele să găsească opțiuni de tratament în zona în care locuiesc, a spus Koob.
Cheia, însă, este să reajustați modul în care creierul dvs. primește recompense și să gestionați stresul care ar putea motiva consumul de alcool, nu doar să încercați să reduceți consumul, a spus Knowles.
Când vine vorba de menținerea sobrietății, „majoritatea persoanelor care îți arată cu mândrie insigna lor de 35 de ani îți vor spune că este un efort pe tot parcursul vieții", a spus Koob.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Un pixel roșu în zăpadă: Cum a rezolvat inteligența artificială misterul dispariției unui alpinist Cum a rezolvat inteligența artificială misterul dispariției unui alpinist
Cautarea in zone indepartate a excursioniștilor și alpinistilor disparuți poate dura saptamani și uneori luni intregi pe ...
-
„Cloud-9" este un obiect celest descoperit recent care ar putea ajuta la rezolvarea misterului materiei întunecate
Astronomii ar fi descoperit un tip de obiect astronomic necunoscut pana acum, supranumit „Cloud-9", care ar putea ...
-
De ce spune Elon Musk că economisirea pentru pensie va deveni „irelevantă" peste 10 sau 20 de ani: „Nu va conta"
Economisirea pentru pensie a fost un pilon al finanțelor personale de peste un secol. În curand, insa, ar putea de ...
-
Noua piramidă alimentară elaborată de administrați Trump lasă libertate de alegere pentru alcool
Secretarul american Robert F. Kennedy Jr., a anunțat miercuri noi ghiduri dietetice pentru americani, care rastoarna act ...
-
Institutul american pentru Studiul Războiului dezvăluie adevăratul mesaj din spatele loviturii cu racheta balistică Oreșnik
Atacul lansat de Rusia asupra orașului Liov cu racheta balistica Oreșnik nu a fost unul intamplator. Potrivit Institutul ...
-
O soluție demnă de un roman SF: "Să fie lumină!"
În nordul Italiei, exista un sat numit Viganella care este situat pe fundul unei vai atat de adanci, incat munții ...
-
Cercetătorii au elucidat un mister al biologiei celulare: Cum decid celulele când să se oprească din creștere
Oamenii de stiinta din Australia au descifrat un mister ce a ramas mult timp neelucidat in biologia celulara, atunci can ...
-
Român, lider al unei secte ultraortodoxe, acuzat de trafic de minori într-un dosar cu miză globală
Autoritațile mexicane au confirmat trimiterea in judecata a lui Yoel Alter, pe care il descriu drept cetațean israeliano ...
-
O femeie și-a rupt soțul în bătaie: Bărbatul s-a dus la poliție, iar acum soția lui poartă brățară electronică la picior
Politistii din cadrul Politiei Hunedoara efectueaza cercetari intr-un dosar penal de violenta in familie, dupa ce un bar ...
-
Cazul "Sergiu" - tânărul executat pe câmp în noaptea de Revelion: A fost ucis de un polițist care îl vâna de multă vreme
Crima care a șocat diaspora romaneasca și moldoveneasca din nordul Italiei capata o turnura absolut neașteptata. Dupa zi ...
-
Cum a ținut un robot al armatei ucrainene linia frontului 45 de zile. Funcționarea mașinii de luptă, posibilă printr-o logistică atent pusă la punct
Militarii Brigazii a 3-a de Asalt a Forțelor Armate ale Ucrainei au reușit sa mențina poziții-cheie pe front timp de 45 ...
-
BlackRock a scos de urgență din SUA 2,1 trilioane de dolari după ce datoria americană a crescut cu 3,8 trilioane de dolari. Inestitorii statali retrag bani di granda!
BlackRock tocmai a mutat 2,1 trilioane de dolari din America - iar aceasta decizie dezvaluie ceva crucial despre viitoru ...
-
Cât a crescut PIB-ul României după măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan. Primele estimări ale INS
Institutul Național de Statistica (INS) a publicat cele mai recente estimari privind evoluția economiei Romaniei, releva ...
-
Descoperirea care rescrie istoria omenirii: originea omului, mai veche decât se credea
Întrebarea „unde și cand a aparut omul modern?" continua sa fie una dintre cele mai mari enigme ale științei ...
-
Se anunță concedieri masive în România, în 2026 - Specialist HR: Vina e a Guvernului, nu a inteligenței artificiale!
Romania se confrunta cu restructurari majore care se vor accentua in 2026, impulsionate de scaderea consumului, presiuni ...
-
Trump vrea să bage 14 companii americane să exploateze non-stop cele 300 de miliarde de barili de petrol din Venezuela
Donald Trump ii primeste vineri pe liderii marilor companii petroliere pentru a incerca sa ii convinga sa adere la strat ...
-
Un polonez, care nu credea că războiul există și a mers pe frontul din Ucraina, a murit torturat de ruși: Dezvăluiri crunte de pe frontul de lângă România
Potrivit publicației poloneze Gazeta Wyborcza, care citeaza un raport din 2025 al organizației ruse pentru drepturile om ...
-
Prognoza ANM până în luna februarie - Când scăpăm de ger
Administrația Naționala de Meteorologie a publicat estimarile meteorologice pentru intervalul 12 ianuarie - 9 februarie. ...
-
Rusia declanșează „iadul" în Ucraina, după „atacul" la reședința lui Putin: rachete hipersonice Oreşnik lansate în mai multe zone
Rusia a lovit in noaptea de joi spre vineri „tinte strategice" din Ucraina cu ajutorul rachetei hipersonice Oresni ...
-
Nu, nu erau daci! Arheologii au găsit cel mai mare și mai vechi oraș preistoric cunoscut până acum
Arheologii au identificat ceea ce pare a fi cel mai mare și cel mai vechi oraș preistoric descoperit vreodata in Irlanda ...
-
O "inteligență comună" leagă toți oamenii modelând realitatea pe care o vedem în jurul nostru
Oamenii de știința exploreaza idei indraznețe despre o inteligența comuna care leaga toți oamenii, modeland realitatea ș ...
-
Minciuna de PR a lui Nicușor Dan are aripi scurte
Miercuri seara, la ora 20:18, președintele Nicușor Dan a postat pe Facebook urmatorul text: „Am ajuns la București ...
-
Primul medicament conceput cu ajutorul AI este pe cale să fie aprobat. Dar cât de sigur este acesta pentru oameni?!
Un medicament experimental conceput in mare parte cu ajutorul AI a intrat in faza finala de testare cu o viteza record ș ...
-
Un rabin avertizează: „Spiritul animalic psihic" a fost eliberat - Tucker Carlson, Nick Fuentes, Candace Owens trebuie reduși la tăcere cu orice mijloace! VIDEO
Într-o marturisire uimitoare, un rabin proeminent a dezvaluit ca un misterios „spirit animalic psihic" a fos ...
-
A doua "cea mai mare înșelăciune a Diavolului": nu există, dar totul se petrece ca și cum ar exista!
de Claude Bourrinet Pentru cei care se dau greu de mulțumit și pe care ii deranjeaza imaginea populara a lui Satan, deoa ...
-
Grosul gazelor românești a fost redirecționat către Ucraina. În Republica Moldova, exportăm deja tot necesarul de consum al țării
Dupa ani intregi in care Romania tranzita cel mai mult gaze catre Ungaria - chiar la capacitatea maxima a interconectoru ...
-
Impozitele vor crește din nou anul acesta - peste mărirea de la 1 ianuarie 2026 - de când intră platforma e-Proprietatea cu un nou sitem de calcul
O noua creștere a impozitelor pe proprietate, deja marite ca urmare a deciziei autoritaților de la sfarșitul anului trec ...
-
Urme de ADN uman au fost descoperite într-un meteorit vechi de 2 miliarde de ani - revine teoria panspermiei
Cercetatorii americani de la NASA au anunțat ca au indicii serioase de a fi gasit suvițe ADN asemanatoare materialului g ...
-
Mașină înghițită de apele Jiului, șoferiță salvată la limită din râul înghețat
Un accident petrecut in plina noapte la Targu Jiu s-a transformat intr-o cursa contra timpului, dupa ce o femeie a ajuns ...
-
Americanii iau în calcul o invazie militară în Groenlanda: "Asta este întotdeauna o opțiune"
Președintele american Donald Trump ia in considerare opțiuni care ar permite Washingtonului sa preia controlul asupra Gr ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu