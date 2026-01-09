Cum a ținut un robot al armatei ucrainene linia frontului 45 de zile. Funcționarea mașinii de luptă, posibilă printr-o logistică atent pusă la punct

Militarii Brigăzii a 3-a de Asalt a Forțelor Armate ale Ucrainei au reușit să mențină poziții-cheie pe front timp de 45 de zile folosind exclusiv un robot terestru de luptă, fără prezență umană directă în tranșee. Platforma robotică a respins tentativele de înaintare ale trupelor ruse, în timp ce soldații au rămas la distanță, protejați de focul inamic, relatează presa ucraineană.

Este vorba despre complexul robotic terestru pe șenile Droid TW 12.7, echipat cu mitraliera grea M2 Browning de calibrul .50. Despre această misiune a vorbit, la începutul lui 2026, un reprezentant al Brigăzii a 3-a de Asalt pentru Business Insider, după ce primele imagini cu robotul în acțiune au apărut în decembrie 2025.

Platforma a fost operată de compania NC-13. Într-un clip video de aproximativ 30 de secunde, militarii arată cum robotul înaintează pe câmp și deschide focul asupra pozițiilor ruse. Conceptul-cheie al misiunii, explică militarii, a fost simplu: pe poziții să nu fie oameni. „Roboții nu sângerează", spun ei.

Comandantul companiei NC-13, Mykola „Makar" Zinkevici, a explicat că, pe toată durata misiunii, pe poziții s-a aflat exclusiv robotul, tocmai pentru a reduce la minimum riscurile pentru militari. Cele 45 de zile nu au însemnat staționare într-un singur punct, ci rotații pe mai multe poziții, în funcție de solicitările comandamentului, pentru a bloca posibile înaintări ale inamicului.

Funcționarea aproape continuă a robotului a fost posibilă printr-o logistică atent pusă la punct:

-la fiecare două zile, Droid TW 12.7 era supus unei revizii tehnice;

-operatorii se aflau la aproximativ patru kilometri de linia frontului;

-inițial, mentenanța dura patru ore, însă ulterior a fost redusă la două;

-în acest interval, bateria era reîncărcată, iar muniția completată.

Robotul are o autonomie de aproximativ 24 de kilometri și este capabil să-și aleagă singur traseul cu ajutorul unor elemente de inteligență artificială. În plus, Ministerul Apărării din Ucraina a autorizat folosirea unor versiuni ale platformei echipate cu lansatoare de grenade Mk-19 și AGL-53 de 40 mm.

Zinkevici subliniază că direcția dezvoltării sistemelor robotizate este una strategică, acestea urmând să fie utilizate atât în misiuni defensive, cât și în operațiuni de asalt. Jurnaliștii de la Business Insider notează însă că eficiența completă a platformei pe câmpul de luptă este încă dificil de evaluat.

„Cât de autonom se poate deplasa pe câmpul de luptă și cât de eficient poate participa efectiv la luptă rămâne, deocamdată, o întrebare deschisă", se arată în analiză.

Droid TW 12.7 este un complex robotic terestru dezvoltat de compania ucraineană Devdroid. Potrivit producătorului, este o platformă de recunoaștere și lovire, dotată cu o turelă de 12,7 mm, controlată de la distanță. Țintirea se face manual, cu corecții asistate de inteligență artificială.

Caracteristicile declarate includ:

rază de lovire: până la 1 km;

viteză: aproximativ 7 km/h;

rază operațională: 5 km;

autonomie: până la 25 km;

comunicații prin mai multe canale radio, inclusiv Starlink.

Potrivit publicației „Militarnîi", în decembrie 2024, timpul de producție al unui astfel de robot era de circa 45 de zile, iar costul estimat se ridica la aproximativ 26.000 de dolari (1,1-1,2 milioane de grivne). Nu este clar dacă platforma dispune de sisteme dedicate de protecție împotriva dronelor, într-un context în care frontul este acoperit de o „zonă de ucidere" aeriană de până la 15 kilometri.

Presa ucraineană a relatat în mod constant despre apariția tot mai frecventă a dronelor terestre în dotarea armatei. În decembrie 2025, Defense Express scria despre momentul în care Ucraina ar putea dispune de roboți de luptă complet funcționali, subliniind că un element-cheie îl reprezintă perfecționarea sistemelor de comandă prin satelit și radio.

Anterior, în octombrie 2025, a fost prezentată și platforma robotică „Muraha-Mini", capabilă să transporte până la 150 de kilograme de echipament - un nou semn că războiul intră tot mai mult într-o etapă dominată de tehnologie și automatizare.