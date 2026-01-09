BlackRock a scos de urgență din SUA 2,1 trilioane de dolari după ce datoria americană a crescut cu 3,8 trilioane de dolari. Inestitorii statali retrag bani di granda!
Postat la: 09.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
BlackRock tocmai a mutat 2,1 trilioane de dolari din America - iar această decizie dezvăluie ceva crucial despre viitorul economiei globale. Intre timp si datoria totala a SUA a crescut cu 3,8 trilioane de dolari in ultimele 11 luni.
Fiind cel mai mare administrator de active din lume, schimbarea strategiei de investiții a BlackRock semnalează schimbări majore în modul în care circulă banii la nivel mondial. BlackRock se diversifică în afara piețelor americane. Ce înseamnă acest lucru pentru dominația economică americană și cum ar putea afecta economiile pentru pensii și siguranța locului de muncă. Se pregătește ceva uriaș la nivel global, din moment ce și Warren Buffett și-a marit rezervele cash și un misterios investitor statal asiatic a retras de la Blackrock intr-o singură sesiune 52 de miliarde de dolari.
