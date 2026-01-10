Noua piramidă alimentară elaborată de administrați Trump lasă libertate de alegere pentru alcool

Secretarul american Robert F. Kennedy Jr., a anunțat miercuri noi ghiduri dietetice pentru americani, care răstoarnă actualele recomandări alimentare cunoscute drept „piramida alimentară", anunță NYT. Aceste recomandări vor influența hrana servită în școli, spitale, închisori, baze militare și programele federale de asistență.

Administrația Trump a lansat noi recomandări care răstoarnă piramida alimentară, plasând carnea, brânza și laptele integral în top. Noile norme includ ideile cele mai popularizate ale lui Robert F. Kennedy Jr., cum ar fi recomandarea de a găti cu unt și grăsime de vită, în ciuda faptului că dovezile științifice nu susțin acest lucru. În alte privințe, ghidurile nu se îndepărtează mult de sfaturile nutriționale convenționale dar lasă libertate de alegere în privința consumului de alcool.

Noile ghiduri abandonează sfaturile de lungă durată privind consumul de alcool: Fără limite clare: Din 1980, guvernul recomanda limitarea la una sau două băuturi standard pe zi. Noile reguli spun doar că oamenii ar trebui să consume „mai puțin" pentru o sănătate mai bună, fără a specifica limite clare. Avertismente eliminate: Au fost eliminate avertismentele conform cărora alcoolul crește riscul de cancer de sân sau boli cardiovasculare.