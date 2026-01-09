Trump vrea să bage 14 companii americane să exploateze non-stop cele 300 de miliarde de barili de petrol din Venezuela
Postat la: 09.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Donald Trump îi primeşte vineri pe liderii marilor companii petroliere pentru a încerca să îi convingă să adere la strategia sa în Venezuela, unde intenţionează să impună un control asupra petrolului pentru mulţi ani.
„Mâine avem o întâlnire cu toţi marii şefi din sectorul petrolier aici, la Casa Albă", a declarat joi într-un interviu acordat canalului Fox News.
Preşedintele american a indicat că sunt aşteptate „14 companii", „cele mai importante persoane din industria petrolieră din lume", şi a asigurat că aceste companii vor „cheltui cel puţin 100 de miliarde" de dolari în Venezuela.
Potrivit NBC News, la Casa Albă sunt aşteptaţi în special directorii Exxon Mobil, Chevron şi ConocoPhillips.
În prezent, numai Chevron deţine o licenţă în Venezuela. Celelalte două grupuri au părăsit teritoriul în 2007, refuzând condiţiile impuse de fostul lider Hugo Chavez, care cerea ca statul să devină acţionar majoritar al tuturor companiilor prezente în ţară.
Preşedintele american nu ascunde faptul că petrolul se află în centrul strategiei sale pentru această ţară, al cărei preşedinte, Nicolas Maduro, a fost înlăturat de la putere.
Caracas dispune de cele mai mari rezerve dovedite de ţiţei din lume, cu 303,221 milioane de barili, potrivit Organizaţiei Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), înaintea Arabiei Saudite (267,200 milioane) şi Iranului.
Însă producţia este scăzută, plafonată la 1 milion de barili pe zi, după decenii de subinvestiţii care au lăsat infrastructura petrolieră într-o stare deplorabilă.
Pentru Donald Trump, aceasta este o mană cerească pe care trebuie doar să o exploateze pentru a reduce şi mai mult preţul petrolului brut, una dintre priorităţile sale.
Rămâne însă să convingă marile companii americane să investească în ciuda instabilităţii politice, a problemelor de securitate şi a perspectivei unor cheltuieli considerabile pentru repunerea în funcţiune a mijloacelor de producţie, scrie AFP.
Preşedintele american a anunţat marţi că „autorităţile interimare din Venezuela (vor) livra Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol de înaltă calitate, supus sancţiunilor", adică producţia pe una, două luni.
„Acest petrol va fi vândut la preţul pieţei, iar banii vor fi controlaţi de mine", a adăugat el. Ulterior, el a asigurat că veniturile vor fi utilizate de Venezuela exclusiv pentru achiziţionarea de produse americane.
Ministrul american al Energiei, Chris Wright, a considerat că este posibil să se obţină „câteva sute de mii de barili pe zi de producţie suplimentară pe termen scurt şi mediu, dacă sunt îndeplinite condiţiile".
În timpul primului mandat al lui Donald Trump, Washingtonul a instituit un embargo petrolier cu scopul de a sufoca economic ţara care depinde de exporturile de petrol.
La întoarcerea sa la Casa Albă anul trecut, republicanul a pus capăt majorităţii licenţelor care permiteau multinaţionalelor din sectorul petrolier şi gazier să opereze în Venezuela, cu excepţia celei acordate Chevron.
Washingtonul se declară gata să ridice sancţiunile „în mod selectiv" pentru a putea comercializa petrolul venezuelean pe piaţa tradiţională a petrolului.
„Pe termen lung, vom crea condiţiile necesare pentru ca marile companii americane care erau prezente anterior sau care nu erau prezente, dar care doresc să se stabilească acolo, să se poată instala", a asigurat miercuri Chris Wright.
Dar „pentru a reveni la cifrele istorice de producţie (...), acest lucru va necesita zeci de miliarde de dolari şi mult timp", a recunoscut ministrul, promiţând sprijinul administraţiei americane.
Petrolul brut venezuelean este cunoscut ca fiind vâscos, dificil de rafinat.
Ministerul american al Energiei prevede deja să trimită petrol uşor pentru a fi amestecat cu producţia venezueleană, în scopul de a o „optimiza".
De asemenea, intenţionează să autorizeze trimiterea de echipamente şi experţi în ţară pentru a moderniza infrastructura.
Guvernul venezuelean a început să elibereze deținuții considerați prizonieri politici de către grupurile pentru drepturile omului, într-un gest descris de oficiali drept un gest de bunăvoință, relatează Mediafax.
Ministerul spaniol de Externe a declarat că cinci dintre cetățenii săi, inclusiv unul cu dublă cetățenie, au fost eliberați. Printre aceștia se numără, se pare, activista pentru drepturile omului Rocio San Miguel, potrivit BBC.
Măsura vine după ce SUA l-au capturat sâmbătă pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, într-un raid fulminant asupra capitalei Caracas, pentru a se confrunta cu acuzații de trafic de droguri la New York.
Eliberarea prizonierilor politici din Venezuela este o cerere americană de lungă durată, în special în momentele de represiune intensificată din jurul alegerilor sau protestelor.
Jorge Rodriguez, șeful Adunării Naționale a Venezuelei și fratele președintelui interimar Delcy Rodriguez, a anunțat la televiziunea de stat că „un număr semnificativ" de prizonieri va fi eliberat imediat, fără a specifica numărul sau identitatea acestora.
Sute de prizonieri politici sunt deținuți în închisorile venezuelene, iar până în prezent se crede că doar câțiva au fost eliberați. Jorge Rodriguez a declarat că guvernul interimar îi eliberează în interesul „unității naționale și al coexistenței pașnice".
Organizațiile venezuelene pentru drepturile omului - dintre care unele au membri sau fondatori în închisoare - au primit vestea cu prudență.
Deși este un locotenent cheie al lui Maduro, administrația interimară a lui Delcy Rodriguez a părut dispusă să coopereze cu SUA de când l-a luat pe liderul său și a făcut declarații ample despre viitorul națiunii sud-americane .
Se crede că între 50 și 80 de prizonieri sunt deținuți în faimoasa închisoare El Helicoide, despre care președintele american Donald Trump a anunțat că va fi închisă după capturarea lui Maduro.
Închisoarea a câștigat notorietate internațională pentru deținerea presupușilor oponenți politici, grupurile pentru drepturile omului relatând cazuri de tortură, inclusiv bătăi și electrocutare.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Descoperirea care rescrie istoria omenirii: originea omului, mai veche decât se credea
Întrebarea „unde și cand a aparut omul modern?" continua sa fie una dintre cele mai mari enigme ale științei ...
-
Se anunță concedieri masive în România, în 2026 - Specialist HR: Vina e a Guvernului, nu a inteligenței artificiale!
Romania se confrunta cu restructurari majore care se vor accentua in 2026, impulsionate de scaderea consumului, presiuni ...
-
Un polonez, care nu credea că războiul există și a mers pe frontul din Ucraina, a murit torturat de ruși: Dezvăluiri crunte de pe frontul de lângă România
Potrivit publicației poloneze Gazeta Wyborcza, care citeaza un raport din 2025 al organizației ruse pentru drepturile om ...
-
Prognoza ANM până în luna februarie - Când scăpăm de ger
Administrația Naționala de Meteorologie a publicat estimarile meteorologice pentru intervalul 12 ianuarie - 9 februarie. ...
-
Rusia declanșează „iadul" în Ucraina, după „atacul" la reședința lui Putin: rachete hipersonice Oreşnik lansate în mai multe zone
Rusia a lovit in noaptea de joi spre vineri „tinte strategice" din Ucraina cu ajutorul rachetei hipersonice Oresni ...
-
Nu, nu erau daci! Arheologii au găsit cel mai mare și mai vechi oraș preistoric cunoscut până acum
Arheologii au identificat ceea ce pare a fi cel mai mare și cel mai vechi oraș preistoric descoperit vreodata in Irlanda ...
-
O "inteligență comună" leagă toți oamenii modelând realitatea pe care o vedem în jurul nostru
Oamenii de știința exploreaza idei indraznețe despre o inteligența comuna care leaga toți oamenii, modeland realitatea ș ...
-
Minciuna de PR a lui Nicușor Dan are aripi scurte
Miercuri seara, la ora 20:18, președintele Nicușor Dan a postat pe Facebook urmatorul text: „Am ajuns la București ...
-
Primul medicament conceput cu ajutorul AI este pe cale să fie aprobat. Dar cât de sigur este acesta pentru oameni?!
Un medicament experimental conceput in mare parte cu ajutorul AI a intrat in faza finala de testare cu o viteza record ș ...
-
Un rabin avertizează: „Spiritul animalic psihic" a fost eliberat - Tucker Carlson, Nick Fuentes, Candace Owens trebuie reduși la tăcere cu orice mijloace! VIDEO
Într-o marturisire uimitoare, un rabin proeminent a dezvaluit ca un misterios „spirit animalic psihic" a fos ...
-
A doua "cea mai mare înșelăciune a Diavolului": nu există, dar totul se petrece ca și cum ar exista!
de Claude Bourrinet Pentru cei care se dau greu de mulțumit și pe care ii deranjeaza imaginea populara a lui Satan, deoa ...
-
Grosul gazelor românești a fost redirecționat către Ucraina. În Republica Moldova, exportăm deja tot necesarul de consum al țării
Dupa ani intregi in care Romania tranzita cel mai mult gaze catre Ungaria - chiar la capacitatea maxima a interconectoru ...
-
Impozitele vor crește din nou anul acesta - peste mărirea de la 1 ianuarie 2026 - de când intră platforma e-Proprietatea cu un nou sitem de calcul
O noua creștere a impozitelor pe proprietate, deja marite ca urmare a deciziei autoritaților de la sfarșitul anului trec ...
-
Urme de ADN uman au fost descoperite într-un meteorit vechi de 2 miliarde de ani - revine teoria panspermiei
Cercetatorii americani de la NASA au anunțat ca au indicii serioase de a fi gasit suvițe ADN asemanatoare materialului g ...
-
Mașină înghițită de apele Jiului, șoferiță salvată la limită din râul înghețat
Un accident petrecut in plina noapte la Targu Jiu s-a transformat intr-o cursa contra timpului, dupa ce o femeie a ajuns ...
-
Americanii iau în calcul o invazie militară în Groenlanda: "Asta este întotdeauna o opțiune"
Președintele american Donald Trump ia in considerare opțiuni care ar permite Washingtonului sa preia controlul asupra Gr ...
-
Venezuela a trimis în Elveția aur de miliarde de dolari în primii ani ai lui Maduro. Datele vamale scot la iveală livrări uriașe
Datele vamale arata ca Venezuela a transportat in Elveția aur in valoare de aproape 4,14 miliarde de franci elvețieni (a ...
-
Aberația Euro 7 la cerințele anti-poluare impuse de Uniunea Europeană. Mașinile devin laboratoare chimice pe roți
Pentru noile motoare diesel conforme Euro 7 pe care le vom vedea pe șosele incepand cu 2026 toți producatorii germani au ...
-
Scenariu de coșmar pentru Donald Trump. Dacă justiția americană îl achită pe Nicolas Maduro, SUA vor suporta consecințe juridice și diplomatice grave
O eventuala achitare a lui Nicolas Maduro in procesul de la New York ar reprezenta un scenariu extrem de delicat pentru ...
-
Acuze grave ale fostului director al Muzeului Național de Istorie după furtul tezaurului dacic: „Au mințit!"
Ernest Oberländer, fost director al Muzeului Național de Istorie din București, a povestit varianta sa in ceea ce p ...
-
Donald Trump este forțat să joace rapid toate cărțile puterii: "Dacă nu câştigăm alegerile intermediare, voi fi pus sub acuzare!"
Presedintele american Donald Trump declara ca republicanii trebuie sa castige alegerile intermediare pentru Congres din ...
-
Medicii veterinari avertizează că vor fi nevoiți să închidă cabinetele. Decizia Guvernului care pune în pericol animalele și care ar putea declanșa proteste
Medicii veterinari avertizeaza ca ar putea ieși in strada dupa ce Guvernul a decis sa reduca finanțarea pentru cheltuiel ...
-
Administrația Trump revine la doctrina de gen și "discriminare": se elimină termeni precum „negru", „rasă", „femei"
Administrația Donald Trump le cere furnizorilor Head Start sa evite utilizarea a zeci de termeni in cererile de finanțar ...
-
A murit Aldrich Ames, considerat cel mai mare trădător din istoria CIA
Un agent CIA care a trecut de partea inamicului și a orchestrat una dintre cele mai grave breșe de securitate din istori ...
-
Un tratament revoluționar pentru redarea vederii prin utilizarea razelor infraroșii a fost pus în practică în Marea Britanie
Cercetatorii britanici au utilizat terapia cu lumina pentru a restabili vederea la pacienții cu degenerescența maculara ...
-
Vikingii în România: Peretele de cretă de la Basarabi-Murfatlar ascunde o dovadă că neînfricații nordici au călcat pe pământ românesc în drumul lor spre gloria Bizanțului
Cand ne gandim la vikingi, ne imaginam fiordurile inghețate ale Scandinaviei sau atacurile lor asupra coastelor Angliei ...
-
Noile cercetări arată că nivelul moderat ridicat al colesterolului este legat de longevitatea extremă
Timp de decenii, colesterolul „rau" (LDL) a fost aruncat drept personajul negativ primar al sanatații inimii, sfat ...
-
Pentru daci uciderea unui bour era testul suprem de bărbăție într-atât de periculos era animalul de peste o tonă
Bourul european depașea o tona in greutate și avea coarne de 80 de centimetri - așa de mare și periculos era incat ucide ...
-
Cea mai mare statuie a lui Iisus se construieste în Armenia în varful unui munte de peste 2500 de metri și va fi vizibilă de la distanțe enorme
Armenia planuiește sa dezvaluie cea mai mare statuie a lui Iisus Hristos din lume, ca parte a unei declarații publice in ...
-
Afaceriștii care controlează bursele mondiale dau alerta: AI va deregla inflația și va duce la creșterea dobânzilor
AI nu este un pericol numai pentru locuirile de munca, ci și pentru piețele bursiere. Afaceriștii de top au dat alerta ș ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu