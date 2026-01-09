Trump vrea să bage 14 companii americane să exploateze non-stop cele 300 de miliarde de barili de petrol din Venezuela

Donald Trump îi primeşte vineri pe liderii marilor companii petroliere pentru a încerca să îi convingă să adere la strategia sa în Venezuela, unde intenţionează să impună un control asupra petrolului pentru mulţi ani.

„Mâine avem o întâlnire cu toţi marii şefi din sectorul petrolier aici, la Casa Albă", a declarat joi într-un interviu acordat canalului Fox News.

Preşedintele american a indicat că sunt aşteptate „14 companii", „cele mai importante persoane din industria petrolieră din lume", şi a asigurat că aceste companii vor „cheltui cel puţin 100 de miliarde" de dolari în Venezuela.

Potrivit NBC News, la Casa Albă sunt aşteptaţi în special directorii Exxon Mobil, Chevron şi ConocoPhillips.

În prezent, numai Chevron deţine o licenţă în Venezuela. Celelalte două grupuri au părăsit teritoriul în 2007, refuzând condiţiile impuse de fostul lider Hugo Chavez, care cerea ca statul să devină acţionar majoritar al tuturor companiilor prezente în ţară.

Preşedintele american nu ascunde faptul că petrolul se află în centrul strategiei sale pentru această ţară, al cărei preşedinte, Nicolas Maduro, a fost înlăturat de la putere.

Caracas dispune de cele mai mari rezerve dovedite de ţiţei din lume, cu 303,221 milioane de barili, potrivit Organizaţiei Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), înaintea Arabiei Saudite (267,200 milioane) şi Iranului.

Însă producţia este scăzută, plafonată la 1 milion de barili pe zi, după decenii de subinvestiţii care au lăsat infrastructura petrolieră într-o stare deplorabilă.

Pentru Donald Trump, aceasta este o mană cerească pe care trebuie doar să o exploateze pentru a reduce şi mai mult preţul petrolului brut, una dintre priorităţile sale.

Rămâne însă să convingă marile companii americane să investească în ciuda instabilităţii politice, a problemelor de securitate şi a perspectivei unor cheltuieli considerabile pentru repunerea în funcţiune a mijloacelor de producţie, scrie AFP.

Preşedintele american a anunţat marţi că „autorităţile interimare din Venezuela (vor) livra Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol de înaltă calitate, supus sancţiunilor", adică producţia pe una, două luni.

„Acest petrol va fi vândut la preţul pieţei, iar banii vor fi controlaţi de mine", a adăugat el. Ulterior, el a asigurat că veniturile vor fi utilizate de Venezuela exclusiv pentru achiziţionarea de produse americane.

Ministrul american al Energiei, Chris Wright, a considerat că este posibil să se obţină „câteva sute de mii de barili pe zi de producţie suplimentară pe termen scurt şi mediu, dacă sunt îndeplinite condiţiile".

În timpul primului mandat al lui Donald Trump, Washingtonul a instituit un embargo petrolier cu scopul de a sufoca economic ţara care depinde de exporturile de petrol.

La întoarcerea sa la Casa Albă anul trecut, republicanul a pus capăt majorităţii licenţelor care permiteau multinaţionalelor din sectorul petrolier şi gazier să opereze în Venezuela, cu excepţia celei acordate Chevron.

Washingtonul se declară gata să ridice sancţiunile „în mod selectiv" pentru a putea comercializa petrolul venezuelean pe piaţa tradiţională a petrolului.

„Pe termen lung, vom crea condiţiile necesare pentru ca marile companii americane care erau prezente anterior sau care nu erau prezente, dar care doresc să se stabilească acolo, să se poată instala", a asigurat miercuri Chris Wright.

Dar „pentru a reveni la cifrele istorice de producţie (...), acest lucru va necesita zeci de miliarde de dolari şi mult timp", a recunoscut ministrul, promiţând sprijinul administraţiei americane.

Petrolul brut venezuelean este cunoscut ca fiind vâscos, dificil de rafinat.

Ministerul american al Energiei prevede deja să trimită petrol uşor pentru a fi amestecat cu producţia venezueleană, în scopul de a o „optimiza".

De asemenea, intenţionează să autorizeze trimiterea de echipamente şi experţi în ţară pentru a moderniza infrastructura.

Guvernul venezuelean a început să elibereze deținuții considerați prizonieri politici de către grupurile pentru drepturile omului, într-un gest descris de oficiali drept un gest de bunăvoință, relatează Mediafax.

Ministerul spaniol de Externe a declarat că cinci dintre cetățenii săi, inclusiv unul cu dublă cetățenie, au fost eliberați. Printre aceștia se numără, se pare, activista pentru drepturile omului Rocio San Miguel, potrivit BBC.

Măsura vine după ce SUA l-au capturat sâmbătă pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, într-un raid fulminant asupra capitalei Caracas, pentru a se confrunta cu acuzații de trafic de droguri la New York.

Eliberarea prizonierilor politici din Venezuela este o cerere americană de lungă durată, în special în momentele de represiune intensificată din jurul alegerilor sau protestelor.

Jorge Rodriguez, șeful Adunării Naționale a Venezuelei și fratele președintelui interimar Delcy Rodriguez, a anunțat la televiziunea de stat că „un număr semnificativ" de prizonieri va fi eliberat imediat, fără a specifica numărul sau identitatea acestora.

Sute de prizonieri politici sunt deținuți în închisorile venezuelene, iar până în prezent se crede că doar câțiva au fost eliberați. Jorge Rodriguez a declarat că guvernul interimar îi eliberează în interesul „unității naționale și al coexistenței pașnice".

Organizațiile venezuelene pentru drepturile omului - dintre care unele au membri sau fondatori în închisoare - au primit vestea cu prudență.

Deși este un locotenent cheie al lui Maduro, administrația interimară a lui Delcy Rodriguez a părut dispusă să coopereze cu SUA de când l-a luat pe liderul său și a făcut declarații ample despre viitorul națiunii sud-americane .

Se crede că între 50 și 80 de prizonieri sunt deținuți în faimoasa închisoare El Helicoide, despre care președintele american Donald Trump a anunțat că va fi închisă după capturarea lui Maduro.

Închisoarea a câștigat notorietate internațională pentru deținerea presupușilor oponenți politici, grupurile pentru drepturile omului relatând cazuri de tortură, inclusiv bătăi și electrocutare.