Cât a crescut PIB-ul României după măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan. Primele estimări ale INS

Institutul Național de Statistică (INS) a publicat cele mai recente estimări privind evoluția economiei României, relevând o creștere moderată a Produsului Intern Brut (PIB) în trimestrul al treilea din 2025. Potrivit datelor provizorii, PIB-ul pe serie brută a atins 518,092 miliarde de lei la prețuri curente, în urcare cu 1,7% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În primele nouă luni ale anului, economia României a crescut cu 0,9% pe seria brută și cu 1,5% pe seria ajustată sezonier. Produsul Intern Brut ajustat sezonier pentru trimestrul III 2025 a fost estimat la 486,793 miliarde de lei, în scădere cu 0,2% față de trimestrul precedent, dar cu o creștere anuală de 1,5%.

Comparativ cu estimarea anterioară, varianta revizuită a PIB pentru trimestrul III 2025 a înregistrat o majorare de 0,1 puncte procentuale, de la 101,6% la 101,7%. Din perspectiva ramurilor economice, agricultura, silvicultura și pescuitul și-au majorat contribuția de la +0,5% la +0,6%, în timp ce industria și construcțiile au menținut aceleași valori de contribuție, cu ușoare ajustări ale volumului activității. Comerțul, transporturile și sectorul hotelier au înregistrat o creștere a volumului activității cu 0,5 puncte procentuale, iar informațiile și comunicațiile au rămas stabile, cu o contribuție de +0,4% la PIB.

Pe de altă parte, activitățile profesionale și serviciile administrative, precum și administrația publică, învățământul și sănătatea, au menținut contribuții negative sau foarte mici la creșterea economică. Intermedierile financiare și tranzacțiile imobiliare nu au contribuit deloc la dinamica PIB, iar volumul impozitelor nete pe produs a scăzut ușor, de la 101,1% la 100,7%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, principalele modificări față de estimarea anterioară s-au înregistrat la consumul gospodăriilor, care și-a majorat contribuția de la +0,1% la +0,5%, și la consumul individual al administrațiilor publice, de la +0,2% la +0,4%. În schimb, consumul colectiv al administrațiilor publice a scăzut semnificativ, de la +0,3% la -0,4%, iar formarea brută de capital fix, un indicator al investițiilor, a coborât de la +2,7% la +1,6%.

Potrivit INS, seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană, iar revizuirea estimărilor pentru trimestrul III 2025 nu a modificat semnificativ datele pentru perioadele anterioare.