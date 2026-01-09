Se anunță concedieri masive în România, în 2026 - Specialist HR: Vina e a Guvernului, nu a inteligenței artificiale!

România se confruntă cu restructurări majore care se vor accentua în 2026, impulsionate de scăderea consumului, presiuni economice şi politici de eficientizare. Și anul acesta piața muncii se va confrunta cu un nou val de concedieri. Un specialist HR a explicat, sub protecția anonimatului, cine este, de fapt, de vină pentru restructurările masive.

De anul trecut piața muncii din România se se confruntă cu restructurări majore în toate domeniile, iar anul acesta valul de disponibilizări se va accentua. Specialiștii se așteaptă ca și anul acesta să vedem concedieri masive și desființări de posturi, în special pentru cei aflați la început de carieră.

Sunt așteptate restructurări în domenii precum educaţie, sănătate, turism (hoteluri, restaurate, cafenele, transport), servicii financiare, retail, media şi servicii profesionale (juridic, contabil, marketing). Specialiștii spun că reducerile de personale sunt cauzate, în cea mai mare parte, de scăderea consumului determinată de măsurile de austeritate asumate de Guvern.

De exemplu, în IT au avut loc reduceri semnificative, inclusiv notificări către sute de angajaţi la Oracle în noiembrie 2025, tăieri la Amazon Development Center (Iaşi), planuri de disponibilizări la Microsoft România şi fuziuni interne la Infosys. De asemenea, restructurări au fost și în industria grea şi componente, unităţi de producţie diverse şi în sectorul construcţiilor.

De asemenea, și bugetarii au fost afectați de disponibilizări, după ce Guvernul Bolojan a redus mii de posturi în instituţii de stat pentru reducerea deficitului bugetar. Un specialist în resurse umane a venit cu explicații privind valul de disponibilizări și a atras atenția asupra unor tendințe recente din mediul corporativ.

"Problema e că unele companii mari au decis să-și mute anumite servicii sau să le transfere către alte firme care să le presteze pentru ele, ca să nu mai plătească atât de multe taxe la stat. Chestia asta nu se întâmplă doar la nivelul companiilor mari.

Au apărut și câteva nume de companii care au făcut astfel de schimbări, cum e Carrefour, care pleacă total, sau cei de la BAT, care și-au mutat serviciile într-un shared service, de fapt către Accenture. Sunt articole peste tot pe internet despre ce se întâmplă. În privința calendarului, cam astea au fost mișcările", a transmis specialistul HR, potrivit sursei citate.

"AI-ul a fost folosit ca să distragă atenția de la problema reală: instabilitatea politică și schimbarea structurii fiscale. Evident, lucrurile astea se știau din timp și pur și simplu s-au produs. A apărut panica că „pierdem joburile" din cauza inteligenței artificiale, deși, în esență, s-au transferat anumite activități.

Noi nu suntem în topul țărilor care au adoptat aceste schimbări pe zona de tech, poate doar la nivelul corporațiilor. Pe partea de tehnologie, cum am spus și mai devreme, lucrurile evoluează, oamenii evoluează odată cu tehnologia. Și joburile, la fel, sunt actualizate pentru cerințele actuale: adică acum poate nu mai ai o persoană care face un anumit lucru exact la fel, ci rolul respectiv s-a actualizat.

Se ne amintim de perioada în care era nevoie de o persoană care să primească apelurile la centrala de telefonie și să facă legătura între apelanți. După apariția telefoanelor mobile, jobul acela a dispărut și oamenii respectivi și-au pierdut jobul, dar au apărut alte locuri de muncă, precum cele de agent pentru operatori de telefonie mobilă.

Întorcându-ne la subiect, schimbările de acum nu au legătură atât de mult cu avansul tehnologic pe cât au cu dorința companiilor de a evita plata taxelor și a se orienta către piețe cu putere de cumpărare mai mare.

Vina e a Guvernului, nu a inteligenței artificiale. Dacă ne uităm și la timeline, vedem cum companiile au început să anunțe disponibilizări fix imediat după ce Guvernul a anunțat măsurile de austeritate, afectând structura fiscală", a mai explicat specialistul.