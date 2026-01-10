Institutul american pentru Studiul Războiului dezvăluie adevăratul mesaj din spatele loviturii cu racheta balistică Oreșnik
Postat la: 10.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Atacul lansat de Rusia asupra orașului Liov cu racheta balistică Oreșnik nu a fost unul întâmplător. Potrivit Institutului american pentru Studiul Războiului (ISW), lovitura reprezintă un semnal direct transmis Occidentului, prin care Kremlinul își arată disponibilitatea de a escalada conflictul.
În analiza sa, ISW arată că Moscova a urmărit să intimideze statele occidentale și să le descurajeze de la o eventuală desfășurare de trupe pe teritoriul Ucrainei, în cadrul unor garanții de securitate postbelice. Kremlinul a catalogat în repetate rânduri aceste scenarii drept „inacceptabile", iar prezența militară străină - drept ținte legitime pentru atacuri.
Analiștii consideră că lansarea rachetei Oreșnik face parte din strategia rusă de „zornăit nuclear", menită să demonstreze capacitatea de escaladare și să limiteze implicarea externă, inclusiv a forțelor care ar putea opera departe de linia frontului.
Ministerul rus al Apărării a încercat să justifice utilizarea rachetei susținând că ar fi fost un răspuns la un presupus atac cu drone ucrainene asupra reședinței lui Vladimir Putin de la Valdai, în noaptea de 28 spre 29 decembrie. Totuși, Agenția Centrală de Informații a SUA a stabilit că un astfel de atac nu a avut loc.
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a remarcat că Rusia a ales calea escaladării în timp ce Ucraina, Statele Unite și Europa continuă să pledeze pentru o soluție pașnică.
Specialiștii avertizează însă că eficiența redusă a atacului nu trebuie interpretată ca un eșec al armei
Expertul ucrainean în sisteme de comunicații și război electronic, Serghei Beskrestnov, atrage atenția că racheta Oreșnik nu trebuie subestimat.
Autorul canalului de Telegram „Despre comunicații, cu Serghei Flash" explică faptul că utilizarea rachetei cu focoase inerte are un impact limitat și servește exclusiv ca demonstrație de forță. În variantă nucleară, însă, Oreșnik devine o armă extrem de periculoasă, concepută exact pentru acest scop. Racheta este echipată cu șase submuniții nucleare independente, practic autonome.
Beskrestnov consideră că Oreșnik poate fi încadrată în categoria rachetelor balistice cu rază maximă de acțiune, apropiate de clasa celor intercontinentale.
La rândul său, locțiitorul comandantului Corpului 3 Armată al Forțelor Armate ale Ucrainei, locotenent-colonelul Maksim Jorin, avertizează că ironizarea acestei arme este periculoasă, mai ales în contextul penelor masive de curent. Subestimarea inamicului, spune el, a fost întotdeauna o greșeală strategică.
Jorin subliniază că Rusia încearcă să compenseze calitatea slabă a infanteriei nu doar prin număr, ci și prin inovații militare eficiente. „Ei dezvoltă tehnologii, își perfecționează tactica și, din păcate, înaintează. Personal, nu văd nimic amuzant în asta", afirmă ofițerul ucrainean.
Comandamentul Aerian ucrainean Vest a anunțat că racheta balistică folosită de Rusia în atacul asupra Liovului, în seara zilei de 8 ianuarie, a atins o viteză de aproximativ 13.000 de kilometri pe oră.
